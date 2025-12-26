Ngày 26-12, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trần Ngọc Mộng (SN 1983, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Kha Minh Cường (SN 1993, ngụ TP Cần Thơ), Lê Quyên Bình (SN 1988, ngụ tỉnh An Giang) và Trương Tiểu Điền (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Cơ quan điều tra bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán thiên thạch để cướp 1,5 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 5-12, Phan Văn Tân (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ), Phạm Hoài Thưng (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Hoài Thanh (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng Cường, Bình và Điền uống cà phê tại TPHCM. Tại đây, Tân cùng đồng bọn đã bàn bạc, thống nhất với nhau tìm người mua thiên thạch rồi cướp tiền.

Ngày 7-12, Cường gọi điện cho ông H.N.S. (ngụ TPHCM) nói có một viên đá thiên thạch nặng 2,8kg cần bán.

Thông qua các môi giới mua bán đá, ông S. tìm được bà P.T.X. (ngụ TPHCM) đồng ý mua viên đá với giá 1,5 tỉ đồng.

Sau khi hẹn ông S. và bà X. giao dịch mua bán tại tỉnh Đắk Lắk, Tân điều khiển ô tô chở Thanh, Cường, Bình, Thưng và Điền từ TPHCM đến phường Phú Yên.

Sáng 10-12, nhóm đối tượng đến quán cà phê ở phường Phú Yên gặp Trần Ngọc Mộng để bàn bạc việc cướp tiền của người mua thiên thạch.

Trưa 13-12, cả nhóm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, bàn bạc.

Tại đình Vĩnh Phú, lợi dụng lúc những người mua thiên thạch sơ hở, Cường ném ớt bột vào mặt rồi giật lấy túi đựng tiền bên trong có 1,5 tỉ đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng tẩu thoát, chia tiền cướp được.

Ngoài các đối tượng đã bị khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.