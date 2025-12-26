Bắt giữ, kiểm tra nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2000

Công an TP Hà Nội ngày 25/12 cho biết, quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 đã phát hiện, bắt giữ 01 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào hồi 22h34’ ngày 18/12/2025, Tổ công tác Y20/141 làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Chùa Thông, phường Sơn Tây, phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (SN 2000; trú tại: Đoài Phương, Hà Nội) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi quần của đối tượng có 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 01 túi nilon chứa 02 viên nén màu xám. Tuấn Anh khai nhận đó là ma túy để sử dụng cho bản thân.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận còn cất giấu ma tuý ở nhà. Tổ công tác 141 đã phối hợp Công an phường Sơn Tây tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng và thu giữ 04 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 01 túi nilon chứa các viên nén màu xám. Kết quả giám định số tang vật thu được là 4,457 gam Ketamin và 4,465 gam Methamphetamine.

Hiện Công an phường Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.



