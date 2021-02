Nhóm đối tượng giả mạo công ty tài chính lừa tiền tỷ hàng trăm người

Chiều 1/2 nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa phối hợp với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh này phá thành công chuyên án 121L, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

VIDEO: Công an phá chuyên án giả mạo công ty tài chính lừa đảo hàng trăm người qua mạng Internet tại TT-Huế (nguồn: Công an TT-Huế)

Quá trình điều tra, công an bắt quả tang 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thế Trung, Châu Văn Mùi, Nguyễn Khoa Đăng Quang (cùng sinh năm 2003), Nguyễn Thái Duy Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Nghĩa (sinh năm 1999, cùng trú tại thị xã Hương Trà) khi đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông tại quán internet L.M (thuộc thôn Triều Sơn xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) để chiếm đoạt tài sản.

Hàng trăm người đã bị nhóm này lừa tiền.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, nhóm đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook, sau đó vào các nhóm vay tiền (cũng trên Facebook) giả mạo là công ty tài chính để đăng bài cho vay tiền.



Sau khi người có nhu cầu vay liên hệ cho các đối tượng qua ứng dụng meseger, nhóm này yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin về CMND, sổ hộ khẩu, số điện thoại…

Tang vật vụ án.

Lấy được thông tin, nhóm đối tượng giả giọng miền Bắc gọi điện và yêu cầu bị hại chuyển trước tiền để thực hiện các thủ tục cho vay.

Số tiền này, nhóm lừa đảo rút trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của một đại lý game có trang web truy cập trên mạng để nhận tiền trong game, rồi quy đổi thành tiền mặt.



Mở rộng điều tra, lực lượng công an tại TT-Huế còn bắt giữ thêm 10 đối tượng khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm người dân trên phạm vi toàn quốc, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Nhóm 15 đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng vừa bị bắt này có tuổi đời còn rất trẻ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà đã thu thập tài liệu xác định bước đầu được 13 bị hại ở một số tỉnh, thành trong nước, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 250 triệu đồng.



Công an thị xã Hương Trà hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.