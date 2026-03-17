Nhóm cướp khai gì sau 3 vụ gây án trong một đêm ở Tây Ninh?

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Trần Đại Nghiệp, Huỳnh Ngô Anh Tài (cùng sinh năm 2008), Đoàn Nhật Duy (SN 2005) và Lưu Tuấn Linh (SN 2006, cùng quê Cà Mau) về tội "cướp tài sản".

Ngoài ra, hai người khác bị khởi tố về các tội "che giấu tội phạm" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn nhiều xã đã bị bắt. Ảnh: CATN

Theo điều tra ban đầu, trong đêm 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp nhận tin báo về 3 vụ cướp tài sản bằng dao xảy ra tại các địa bàn xã Bình Minh, Phước Chỉ và khu vực hồ Dầu Tiếng (huyện Dương Minh Châu). Các tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường, ghi nhận lời khai nạn nhân và truy xét đối tượng.

Tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng, hai thiếu niên 14 tuổi đang ngồi hóng mát thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng dao kề cổ, cướp tiền và 2 điện thoại di động.

Trong khi lực lượng công an đang lấy lời khai, tiếp tục nhận tin báo tại khu phố Ninh Phú (phường Bình Minh), chị V.T.K.T. (SN 1989) bị 4 đối tượng tiếp cận, dùng hung khí đe dọa. Một đối tượng cầm dao đâm về phía nạn nhân khiến chị hoảng loạn bỏ xe, nhảy xuống ruộng để thoát thân. Nhóm này sau đó cướp tiền, điện thoại rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, tại khu vực ấp Phước Hưng (xã Phước Chỉ), vợ chồng chị V.T.T.L. (SN 1996) đang di chuyển bằng xe máy thì bị nhóm đối tượng chặn đầu, chặn đuôi, dùng dao khống chế. Một đối tượng dùng hung khí đâm vào vùng ngực chồng chị L. gây xây xát, buộc hai người bỏ chạy, để lại giỏ xách chứa tiền và điện thoại.

Các nạn nhân cho biết nhóm cướp bịt mặt, mặc áo khoác và liên tục đe dọa "tao đâm chết mày". Hình ảnh camera tại hiện trường khá mờ, gây khó khăn cho việc nhận diện.

Phương tiện các đối tượng sử dụng khi gây án. Ảnh: CATN

Trước tính chất manh động của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) truy vết. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 4 đối tượng gây án cùng 2 người liên quan tại Cà Mau.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau lên kế hoạch cướp tài sản. Nhóm này thống nhất sẽ tìm "con mồi" là phụ nữ hoặc người đi đường vắng vào ban đêm để ra tay.

Theo lời khai, các đối tượng phân công vai trò cụ thể: một người trực tiếp cầm dao đe dọa nạn nhân; những người còn lại điều khiển xe áp sát, chặn đầu và đuôi để nạn nhân không thể thoát. Khi tiếp cận, cả nhóm bịt mặt, mặc áo khoác và liên tục uy hiếp tinh thần nạn nhân bằng lời đe dọa.

Chiều 3-3, sau khi nhậu, cả nhóm rủ nhau lên khu vực Núi Bà Đen chơi và thống nhất "trên đường nếu gặp con mồi sẽ ra tay". Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn bẻ trộm biển số xe của người dân rồi gắn vào phương tiện của mình.

Theo lời khai, sau khi ở khu vực núi một ngày, đến tối 4-3, các đối tượng bắt đầu đi tìm "con mồi" và lần lượt thực hiện 3 vụ cướp với thủ đoạn nêu trên.

Gây án xong, nhóm này nhanh chóng rời khỏi địa bàn, trên đường tẩu thoát đã vứt bỏ biển số xe trộm và gắn lại biển số thật để tránh bị truy vết. Khi về đến Cà Mau, toàn bộ tài sản cướp được được đem bán cho một người tên Lê Trọng Tài (SN 2007) để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Các đối tượng cũng khai đã kể lại hành vi phạm tội cho Trinh Hoàng Nhanh (SN 2005) và nhờ người này theo dõi tình hình các nạn nhân. Tuy nhiên, Nhanh không trình báo cơ quan công an mà che giấu hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, việc các vụ cướp xảy ra liên tiếp với thủ đoạn liều lĩnh, sử dụng hung khí nguy hiểm đã gây tâm lý hoang mang trong người dân, đặc biệt là du khách tại khu vực Núi Bà Đen. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.