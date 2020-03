Nhóm 4 hotgirl góp tiền mua ma túy đá để cùng nhau 'phê pha'

Ngày 3/3. Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với 4 hot girl tuổi từ 19 đến 30.



Trước đó, công an phường An Khê nhận được tin báo của người dân về việc nhóm người thuê chung cư trên đường Lê Thị Tính có hành vi sử dụng ma túy. Cơ quan công an đến kiểm tra thì phát hiện bên trong có 4 cô gái xinh đẹp.

Những người này được đưa về trụ sở công an phường để xét nghiệm ma túy. Tất cả 4 người đều dương tính với ma túy.

Công an quận Thanh Khê cho hay các cô gái được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Diễm (30 tuổi, ngụ H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), Trần Thị Thu Sương (ngụ H.Phước Long, Bình Phước), Trần Thị Hồng Chinh (cùng 19 tuổi) và Triệu Thị Bé Nhung (27 tuổi, cùng ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam).

Tại cơ quan công an, nhóm 4 người khai hùn tiền mua ma túy đá, thuê chung cư để cùng nhau sử dụng. Thời điểm công an ập vào kiểm tra, họ đang "phê pha".