Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử lý xe khách giường nằm chở quá số ngườ i quy định.

Khoảng 10h25 ngày 8/3, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh ĐT.186.

Tại Km53+00, đoạn qua xã Bình Ca (tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 22H-010.72 chạy tuyến cố định Nà Hang - Bắc Ninh. Thời điểm kiểm tra, xe do ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái.

Lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 22H-010.72. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình kiểm tra cho thấy chiếc xe loại 19 chỗ nhưng đang chở tới 60 hành khách, chưa tính người lái. Ngoài việc chở quá số người quy định, lực lượng chức năng còn xác định xe khách này không hoạt động đúng tuyến vận tải đã được cấp phép.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các lỗi chở quá số người quy định và không chạy đúng tuyến đường vận tải được phép hoạt động.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch C.A do giao phương tiện cho người làm công chở quá số người quy định và không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Hành khách ngồi chen chúc trên xe khách thời điểm bị kiểm tra. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện trong vụ việc này là 223,2 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, tài xế còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Đối với doanh nghiệp vận tải, cơ quan chức năng áp dụng hình thức tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng. Nếu tái phạm (chở vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện) doanh nghiệp sẽ bị tịch thu phương tiện.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý xe khách chở quá số người. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm tình trạng xe khách chở quá số người quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số nhà xe vì lợi ích mà nhồi nhét hành khách , tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người dân.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.