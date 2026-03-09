Trung tá Phan Quang Thành - Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị ), cho biết, đơn vị vừa kịp thời ứng cứu các thuyền viên trên chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm một nửa gần cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 ngày 9/3, khi vào đến cửa biển Nhật Lệ, tàu cá mang số hiệu QB-11064TS chở 5 thuyền viên bị sóng lớn đánh lật nghiêng, chìm một nửa. Tàu do ông Nguyễn Tiến Hoàng (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Có 3 thuyền viên may mắn được một tàu cá khác phát hiện, đưa vào bờ an toàn; còn ông Hoàng và một thuyền viên khác bám trụ lại trên tàu chờ ứng cứu.

Chiếc tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn chờ được cứu hộ. (Ảnh: BĐBP Quảng Trị)

Nhận được tin báo, lãnh đạo Đồn biên phòng Nhật Lệ khẩn trương huy động lực lượng cán bộ chiến sỹ và phương tiện ra ứng cứu, đưa 2 người vào bờ an toàn. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, 2 thuyền viên còn lại được cứu thành công.

Các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Nhật Lệ cùng các tàu cá của ngư dân cũng phối hợp, hỗ trợ bơm nước, kéo tàu cá QB-11064TS gặp nạn vào bờ.

Sáng 4/3, một vụ lật tàu cá khác cũng xảy ra tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, cách bờ khoảng 100m. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 7 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường phối hợp hỗ trợ và xử lý. Toàn bộ thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, có 2 thuyền viên sức khỏe yếu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó, em T.B.L. (sinh năm 2007, trú tại phường Đồng Hới) tử vong do kiệt sức.

Hiện tại, lực lượng chức năng cũng đang tìm kiếm tàu cá chở 2 ngư dân Quảng Trị bị mất liên lạc từ đêm 5/3 khi đang hoạt động trên biển, cách bán đảo Sơn Trà khoảng 19 hải lý.

Khoảng 8h ngày 6/3, anh Lê Hoài Nam (sinh năm 1994, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) trình báo về việc tàu cá mang số hiệu QB-93827TS bỗng mất liên lạc. Tàu cá này do bố anh là ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1973) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu ngoài ông Sơn còn có ông Phạm Văn Khương (sinh năm 1972, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch).

Khi tàu cá QB-93827TS đang hoạt động ở khu vực cách bán đảo Sơn Trà khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc, gia đình không thể liên lạc được với các thuyền viên. Việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tín hiệu của tàu cá QB-93827TS bị mất kết nối từ 23h5 ngày 5/3.

Theo trình báo của anh Lê Hoài Nam, khi xuất bến để đi biển, trên tàu có 4 người gồm: Ông Lê Ngọc Sơn (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), anh Lê Mạnh Cường (sinh năm 2004, máy trưởng), ông Phạm Văn Khương (thuyền viên) và anh Lê Hoài Nam (thuyền viên).

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến tại Cảng La vào ngày 25/2, anh Lê Mạnh Cường và anh Lê Hoài Nam lên bờ trở về nhà, còn ông Sơn và ông Khương tiếp tục hành trình khai thác hải sản trên biển.