Nhờ "Trộm vía", Vũ Thùy Linh thành ca sĩ tỷ view

Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV đã đạt 1 tỷ lượt, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC). Tổng số video được tạo ra xoay quanh ca khúc đạt hơn 1,5 triệu nội dung, cho thấy mức độ hưởng ứng cao từ cộng đồng mạng.

Vũ Thùy Linh và ekip thực hiện MV "Trộm vía"

Thành công của "Trộm vía" ngoài âm nhạc hay, bắt tai và dễ nhớ thì ngay khi vừa ra mắt, ekip của Vũ Thùy Linh đã có nhiều chiến dịch lan tỏa thu hút sự quan tâm của khán giả trong đó có cuộc thi cover và bình luận. Mới đây, nữ ca sĩ cũng đã chính thức công bố và trao giải cho top 10 bản cover ấn tượng và top 10 bình luận được yêu thích. Ngoài ra, một giải đặc biệt bông Mai vàng dành cho bản cover xuất sắc cũng được trao bởi nhạc sĩ Lưu Quang Minh và giám đốc sản xuất Tăng Ngân Hà.

Một trong những yếu tố đặc biệt giúp MV đạt được sức bật lớn chính là thời điểm Tết Nguyên Đán, giai đoạn mà nhu cầu giải trí, chia sẻ cảm xúc và kết nối gia đình của khán giả tăng cao. Trong không khí đoàn viên, những nội dung mang màu sắc tích cực, gần gũi và dễ tạo cảm xúc đồng điệu thường nhận được sự quan tâm lớn hơn.

Lấy hình ảnh là cô dâu Việt Nam lấy chồng ở các vùng miền khác nhau, MV khai thác một lát cắt gần gũi của đời sống hiện đại: dù khác biệt về văn hóa địa phương, phong tục hay nếp sống, sự đồng điệu trong tình cảm gia đình vẫn là điểm chung kết nối mọi người. Chính sự gần gũi ấy giúp khán giả dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình hoặc những người xung quanh trong câu chuyện của MV.

Chia sẻ về thành công của "Trộm vía", Vũ Thùy Linh tiết lộ, với cô giá trị lớn nhất của sản phẩm không chỉ nằm ở những con số ấn tượng mà còn ở việc bài hát được khán giả xem như một phần của những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt trong không khí sum vầy đầu năm mới.

Ca sĩ Vũ Thùy Linh.

Vũ Thùy Linh là giọng ca trẻ triển vọng của dòng nhạc thính phòng và dân gian Việt Nam. Cô tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời hiện đang theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nền tảng thanh nhạc vững chắc cùng niềm đam mê gìn giữ và phát triển các giá trị âm nhạc truyền thống, Vũ Thùy Linh kiên trì rèn luyện và học hỏi từ những nghệ sĩ dân gian gạo cội như NSND Thanh Ngoan và NSND Thuý Hường.



Năm 2024, dự án "Tơ Đồng Thánh Thót" đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiên phong đưa âm nhạc dân gian nguyên gốc đến gần hơn với khán giả trẻ. Sở hữu chất giọng trẻ trung nhưng vẫn giữ được hồn dân ca, cùng sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ dân tộc, Vũ Thùy Linh được đánh giá là đại diện tiêu biểu của xu hướng âm nhạc truyền thống đương đại, góp phần đưa âm nhạc dân tộc tiếp cận gần hơn với khán giả Gen Z cũng như bạn bè quốc tế.