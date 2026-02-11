Nhờ chồng mua bỉm cho con, người vợ bị "giảng đạo": Đẻ là bổn phận của đàn bà, không đẻ được là có tội với cả thế gian

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của một người vợ trẻ chia sẻ về mâu thuẫn gia đình chỉ bắt nguồn từ một tin nhắn rất bình thường, nhờ chồng mua bỉm cho con.

Theo đoạn ghi âm được đăng tải, người vợ đang ở nhà chăm con nhỏ. Chị nhắn tin cho chồng nhờ chồng mình mua bỉm cho con. Tuy nhiên, thay vì phản hồi đơn giản như “Ừ, anh mua”, người chồng lại trả lời bằng thái độ khó chịu, sau đó buông ra những lời lẽ nặng nề khiến nhiều người bàng hoàng và ngỡ ngàng với tư duy kỳ quái của người đàn ông này:

“Mày có thể suy nghĩ sâu xa 1 chút được không? Mày ra lệnh cho tao à? Tao là con ở của mày à? Hay tao là nô tì của mày? Đẻ là việc của mày, là nghĩa vụ của người đàn bà. Mày không đẻ được là mày có tội với cả thế gian này, mày có lỗi với bố mẹ mày, mày có lỗi với chồng mày. Còn mày đẻ được là bổn phận của mày...”

Không dừng lại ở đó, anh này còn cho rằng việc chăm con, lo bỉm sữa là trách nhiệm của người mẹ, còn bản thân đi làm kiếm tiền đã là đủ. Anh ta có vẻ như muốn thao túng tâm lý vợ bằng những lý lẽ như nhiều người khác còn khổ hơn, phải đi làm đến tận sát ngày sinh, có người vừa sinh xong phải đi làm ngay. Tóm lại, việc bị nhờ mua bỉm bị xem như một sự phiền toái vô cùng và cứ như thể vợ mình vừa phạm tội tày đình!

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử và quan điểm của người chồng. Không ít ý kiến cho rằng, câu chuyện không đơn thuần là mâu thuẫn vợ chồng, mà phản ánh một tư duy gia trưởng vẫn còn tồn tại trong một bộ phận đàn ông hiện nay, xem việc sinh con, chăm con hoàn toàn là “thiên chức bắt buộc” của phụ nữ.

Một tài khoản bình luận: “Sinh con là kết quả của tình yêu và trách nhiệm của cả hai người, không phải ‘nghĩa vụ’ của riêng phụ nữ.”

Người khác chia sẻ: “Đi làm kiếm tiền là trách nhiệm chung. Chăm con cũng là trách nhiệm chung. Không ai ‘giúp’ ai trong gia đình cả.”

Nhiều bà mẹ trẻ cũng lên tiếng đồng cảm với người vợ trong câu chuyện. Họ cho rằng, việc ở nhà chăm con nhỏ vốn đã là một công việc toàn thời gian, thậm chí vất vả và áp lực hơn đi làm rất nhiều. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như mua bỉm, mua sữa lại chính là sự chia sẻ thiết thực nhất trong đời sống hôn nhân.

Mâu thuẫn vợ chồng sau sinh là điều không hiếm gặp. Giai đoạn này, người phụ nữ thường chịu nhiều thay đổi về thể chất lẫn tâm lý, dễ tổn thương và cần được quan tâm, hỗ trợ hơn bao giờ hết. Nếu người chồng thiếu thấu hiểu, hoặc giữ quan điểm “việc nhà, việc con là của phụ nữ”, mối quan hệ rất dễ rơi vào căng thẳng kéo dài.

Hiện chưa rõ thực hư và bối cảnh cụ thể phía sau câu chuyện, song sự việc vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận phẫn nộ, cũng có ý kiến cho rằng cần nghe từ hai phía để có cái nhìn toàn diện hơn.

Dù vậy, câu chuyện một lần nữa gợi lên vấn đề đáng suy ngẫm: Trong gia đình, liệu những việc nhỏ bé như mua một bịch bỉm có thực sự là gánh nặng? Hay chính cách nhìn nhận vai trò của nhau mới là điều tạo nên khoảng cách?

Hôn nhân không chỉ được xây dựng bằng những lời yêu thương, mà còn bằng những hành động sẻ chia mỗi ngày. Đôi khi, một việc nhỏ được làm bằng sự tự nguyện và tôn trọng lại có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

