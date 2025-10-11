Anthony James đã mua một chiếc ô tô điện với kỳ vọng trở thành người tiên phong trong làn sóng chuyển đổi công nghệ mới. Đúng là James thực sự đã đi đầu nhưng không phải theo cách anh hình dung ban đầu.

Gần đây, James đã được Genesis (thương hiệu xe sang của Hyundai) hoàn tiền sau một tranh chấp kéo dài về lỗi phần mềm. Sự cố này khiến anh mất niềm tin hoàn toàn vào chiếc xe trị giá 103.000 AUD (1,7 tỷ đồng). Điều đặc biệt là, đồng minh giúp anh giành được kết quả có lợi lại là ChatGPT.

James cho biết chiếc SUV Genesis GV60 gặp lỗi ngay sau khi nhận xe. Anh phát hiện lỗi về điều chỉnh radio, cài đặt an toàn và hệ thống giải trí. Dù gọi điện hơn 10 lần, Genesis mới thừa nhận lỗi và bắt đầu quá trình trao đổi qua email kéo dài tới 7 tháng. Trong thời gian này, chiếc xe nằm trong xưởng bảo hành khoảng 100 ngày – gần bằng thời gian James sở hữu xe kể từ lúc mua.

Cảm thấy yếu thế khi đối đầu với một tập đoàn lớn có nguồn lực pháp lý mạnh, James đã sử dụng một phiên bản tùy chỉnh của ChatGPT, gọi là GPTs. Anh nhập vào đó hàng loạt dữ liệu về luật tiêu dùng liên quan đến ô tô tìm được trên mạng, dùng AI để phân tích thuật ngữ pháp lý và soạn thảo email phản hồi.

“AI trở thành trợ lý pháp lý của tôi”, James nói. “Nhờ đó, tôi phản hồi mail rất nhanh nhưng lại chính xác tuyệt đối nhờ trích dẫn đúng điều luật và lập luận chặt chẽ”.

Theo James, AI có khả năng xử lý khối lượng thông tin tương đương với 4,5 năm đọc của con người chỉ trong vài giây.

Cuối cùng, vào tháng 4 – tức 7 tháng sau lần đầu khiếu nai, Genesis đã đồng ý hoàn tiền toàn bộ cho James. Anh thậm chí còn yêu cầu hãng chỉnh sửa nội dung biên bản hoàn tiền, loại bỏ điều khoản miễn trừ “mọi khiếu nại trong tương lai”, kể cả những khiếu nại không liên quan đến xe.

James cho biết anh không định dùng AI để thay thế luật sư mà chỉ muốn “cân bằng lại bàn cờ” giữa cá nhân và doanh nghiệp. Anh cũng đã nhờ hai luật sư chuyên về luật ô tô kiểm tra thông tin do AI cung cấp. Một người trong số đó đã khẳng định: “Đây là một kết quả cực kỳ tốt – hãy tận dụng nó”.

(Tham khảo: Financial Review)