Nhìn vào bức ảnh này, Apple đang đặt ra câu đố cực kỳ khó: Bạn có phân biệt được từng mẫu iPhone 15 hay không?

Nếu mua iPhone 15 năm nay, bạn sẽ có bốn lựa chọn khác nhau. Có iPhone 15 tiêu chuẩn, iPhone 15 Plus màn hình lớn, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Đây là lần thứ tư Apple mang đến cho người dùng bốn lựa chọn khi mua hàng và là lần thứ hai cung cấp bốn model theo dạng như ở trên.

Theo Tom's Guide, chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi, không biết bao giờ Apple mới từ bỏ dạng sản phẩm bốn loại như thế này để chuyển sang một thứ gì đó… thú vị hơn.

Bởi khi nói đến việc phân biệt các model khác nhau của từng thế hệ iPhone, mọi thứ bắt đầu có cảm giác hơi nhạt nhẽo và quen thuộc. Nói cách khác, những mẫu iPhone dù có sự phân biệt về giá thành và tính năng nhưng nhìn chung vẫn quá giống nhau.

Apple có lẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để giúp mỗi phiên bản iPhone mới trở nên nổi bật.

Các mẫu iPhone 15 quá giống nhau

Khi nói đến iPhone 15 cũng như các thế hệ trước, sự khác biệt chính đến từ iPhone 15 tiêu chuẩn và iPhone 15 Pro. Cả hai điện thoại đều có hình dáng và thiết kế tương tự, nhưng mẫu Pro là nơi có tất cả các tính năng mới nhất và tốt nhất.

Máy có một loạt tính năng nâng cấp như ống kính tele, công nghệ hiển thị tốt hơn, chip mới hơn, v.v.

iPhone 15 Pro đắt hơn iPhone 15 khoảng 200 USD và chắc chắn bạn sẽ nhận được thứ gì đó tương ứng với số tiền đó. Việc số tiền tăng thêm có xứng đáng hay không là tùy vào quan điểm mỗi người.

Nhưng khi nói đến việc phân biệt cụ thể giữa 15 và Plus, hay Pro và Pro Max, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Và đó chính là vấn đề của đội hình "bốn người" mà Apple mang tới.

Hãy nghĩ về iPhone 15 và iPhone 15 Plus, hoặc thậm chí là iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Chính xác thì điều gì khiến mẫu Plus đáng mua so với mẫu tiêu chuẩn?

Thực sự sự khác biệt duy nhất giữa hai loại này là màn hình và kích thước pin. Vì vậy, 100 USD bổ sung mà bạn phải trả không thực sự mang lại lợi ích gì nhiều và là lời giải thích tại sao iPhone 14 Plus không được ưa chuộng so với các mẫu khác.

Chúng ta chưa biết liệu điều tương tự có xảy ra lần nữa với iPhone 15 Plus hay không, nhưng nếu không có sự hiện diện của tính năng đặc biệt nào đó, điện thoại sẽ phải đối mặt với vấn đề giống như thế hệ iPhone 14.

iPhone 12 mini và 13 mini cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng ít nhất những chiếc điện thoại này có mức giá thấp hơn để thử lôi kéo mọi người – Plus không có may mắn như vậy.

Điều tương tự cũng có thể nói về sự khác biệt giữa iPhone 15 Pro và Pro Max ở một mức độ nào đó.

Chúng ta đã nghe tin đồn vào đầu năm nay rằng Apple đang hy vọng có thể phân biệt rõ hơn giữa các mẫu Pro và Pro Max, có lẽ là để cố gắng thúc đẩy mọi người hướng tới lựa chọn đắt tiền hơn. Nhưng có vẻ như năm nay ý định đã không xảy ra.

iPhone 16 cần nổi bật hơn

Khi sự khác biệt giữa mỗi chiếc iPhone giờ đây chỉ là về kích thước, gần như sự hấp dẫn của việc mua mẫu đắt tiền hơn sẽ bị mất đi trong thời gian dài. Điều Apple thực sự cần làm là giúp mỗi chiếc iPhone trở nên nổi bật - chứ không chỉ là trông "vạm vỡ" hơn.

Điều đó sẽ đặc biệt quan trọng nếu Apple phát hành iPhone Ultra vào năm tới theo lời đồn. Nếu công ty đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các mẫu cơ bản và Plus hoặc Pro và Pro Max thì họ sẽ càng gặp khó khăn khi muốn biến iPhone Ultra thành một lựa chọn mua hợp lý.

Vì vậy, khi phát hành iPhone 16, Apple cần phải thay đổi chiến lược. Thay vì có hai chiếc điện thoại khác nhau với một chiếc điện thoại lớn hơn, điều quan trọng là Apple phải làm cho mỗi chiếc iPhone mới đủ khác biệt để chúng đáng mua theo giá trị riêng.

Giả sử chúng ta sắp có một chiếc iPhone Ultra, Apple cần đảm bảo rằng đó hoàn toàn là một mẫu iPhone vượt trội hơn tất cả. Một sản phẩm sẽ có giá cao hơn vì Apple tích hợp thêm một loạt tính năng mà bạn không thể tìm thấy ở các mẫu giá rẻ. Màn hình 4k là một ví dụ về những gì iPhone Ultra nên có.

Còn với các phiên bản còn lại, iPhone 16 tiêu chuẩn có lẽ là thiết bị vẫn nên duy trì. Phân khúc ở giữa là nơi mọi thứ trở nên phức tạp hơn và tất cả phụ thuộc vào việc Apple muốn phát hành ba chiếc iPhone 16 hay bốn chiếc.

Năm chiếc iPhone chắc chắn là quá nhiều, và điều đó có nghĩa là iPhone 16 Plus là ứng cử viên có nhiều khả năng bị "đưa lên thớt nhất". Chủ yếu là vì phiên bản này không được ưa chuộng.

Dòng Pro có thể có thể duy trì sự cách biệt như hiện tại với iPhone 16. Máy có thể không phải đỉnh cao tuyệt đối về công nghệ di động nhưng vẫn có chip, camera và phần cứng màn hình cao cấp.

Việc Apple có muốn giữ Pro Max hay ra mắt một mẫu Ultra nào đó đều không quan trọng, miễn là Apple phải cung cấp một số tính năng độc quyền nổi bật hơn - cho dù đó là phần cứng máy ảnh, tùy chọn lưu trữ cao hơn, nhiều RAM hơn hay những thứ khác tương tự.

iPhone vẫn là chiếc điện thoại được yêu thích nhất, với doanh số bán hàng lớn và điều đó sẽ không sớm thay đổi. Nhưng nó không có nghĩa là Apple không thể cung cấp nhiều loại điện thoại thú vị hơn cho người dùng mỗi năm. Một chút đa dạng sẽ không bao giờ làm mích lòng bất cứ ai.