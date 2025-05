Nhìn thứ này trong cung Lưu thiện, Đặng Ngải chợt hiểu Gia Cát Lượng làm gì cũng không cứu nổi Thục Hán

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Thiện được miêu tả như một vị hoàng đế vô năng, chỉ biết hưởng thụ. Vì sự kém cỏi của mình, Lưu Thiện dù có Gia Cát Lượng giúp sức vẫn để mất Thục Hán. Tuy nhiên, trong Tam Quốc Chí lại viết hoàn toàn ngược lại, Lưu Thiện không hề ngu ngốc, trái lại còn rất thông minh, sáng suốt, nhưng vận số Thục Hán đã tận, không thể nào chống lại Tào Ngụy, nên ông chỉ còn cách đầu hàng. Và sự thực phía sau thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua nhận định của Đặng Ngải khi tiến vào cung điện của Lưu Thiện.

Sức sống của Thục Hán đã bị kiệt quệ thế nào?

Ban đầu, Long Trung đối sách của Gia Cát Lượng đã đưa ra ý kiến thống nhất Trung Quốc cho Lưu Bị, và Lưu Bị ban đầu cũng từng bước thực hiện theo phương án của chiến lược quân sự này.

Tuy nhiên, Quan Vũ bất cẩn mất Kinh Châu, khiến Lưu Bị mất đi cửa ngõ tốt nhất để xuất phát từ Kinh Châu, tiến lên phía bắc thảo phạt Tào Ngụy. Cái chết của Trương Phi càng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa ông và Tôn Quyền của Đông Ngô. Vì vậy, trong cơn thịnh nộ, Lưu Bị đã điều động toàn bộ binh mã có thể huy động của Ích Châu, hùng hổ tiến về Kinh Châu. Cơn giận dữ khiến Lưu Bị mất đi lý trí, từ chối nghe theo lời khuyên của Gia Cát Lượng và Triệu Vân. Đầu tiên, ông trúng kế dụ địch vào sâu trong lãnh thổ của đô đốc Đông Ngô là Lục Tốn, sau đó khi quân đội mệt mỏi, ông bị Lục Tốn hỏa thiêu liên doanh bảy mươi dặm, gần như toàn quân bị diệt vong.

Chứng kiến tâm huyết cả đời mình tan thành mây khói, Lưu Bị đau lòng, lâm bệnh ở Bạch Đế Thành.

Trước khi lâm chung, ông đã giao con trai mình là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng biết ơn sự tin tưởng của Lưu Bị, thề sẽ tận tâm phò tá Lưu Thiện, khôi phục nhà Hán.

Khổng Minh Bắc phạt, dân số Thục Hán suy giảm

Theo di ngôn của Lưu Bị, Gia Cát Lượng giữ chức thừa tướng và cũng là cha đỡ đầu của Lưu Thiện. Lưu Thiện còn nhỏ, sau khi kế vị, triều đình trên dưới đều do một tay Gia Cát Lượng quán xuyến. Ông trước tiên hòa hoãn quan hệ với Đông Ngô, sau đó bình định nội loạn của các dân tộc thiểu số phía Nam. Rồi ông dốc lòng dốc sức cho việc Bắc phạt Tào Ngụy. Do mất đi cửa ngõ tốt nhất là Kinh Châu, ông chỉ có thể dẫn quân từ Thục đi qua con đường quanh co hiểm trở ra đánh Ngụy.

Trong thời bấy giờ địa hình hạn chế thường là yếu tố quyết định. Việc vượt núi băng rừng vô cùng gian khổ. Hơn nữa, thời đó còn lạc hậu nên sự đa dạng hay sản lượng lương thực đều không thể so sánh với hiện đại. Cũng không có chuyện ăn uống đủ chất dinh dưỡng, chỉ no bụng đã là rất khó khăn rồi. Trong mỗi lần xuất quân, rất nhiều sức lực bị tiêu hao trên đường đi. Đội quân vận lương đông đảo, gánh gồng vận chuyển lương thực ra tiền tuyến, thường thì một gánh lương từ Thục Trung xuất phát, đến tiền tuyến đã gần hết.

Gia Cát Lượng chỉ có thể dựa vào số lương thực ít ỏi này để tấn công quân Ngụy đã án binh bất động. Đánh trận vốn là việc tốn sức, chỉ khi ăn no mặc ấm mới có thể mặc áo giáp dày ra trận. Nếu Gia Cát Lượng không thể dựa vào mưu kế để nhanh chóng giành chiến thắng, thì toàn bộ chiến tuyến của quân Thục sẽ rơi vào nguy cơ thiếu lương.

Một khi bị quân Ngụy truy kích, toàn tuyến sẽ sụp đổ, đại bại. Ích Châu vốn là vùng đất có vật sản phong phú, dân số đông đúc. Trong thời gian khởi nghĩa Khăn Vàng, quần hùng tranh bá, trận Quan Độ, trận Xích Bích diễn ra sôi nổi ở Trung Nguyên, nơi đây không hề bị ảnh hưởng. Nhưng Lưu Bị thất bại thảm hại trong cuộc viễn chinh phía Đông, tổn thất nặng nề, khiến "sức sống" của Thục Hán bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để báo đáp công ơn của Lưu Bị, cũng để cho bá tánh thiên hạ không quên nhà Hán, Gia Cát Lượng không đợi Thục Hán khôi phục đã lần lượt phát động sáu lần ra Kỳ Sơn, chín lần đánh Trung Nguyên.

Những thanh thiếu niên Ích Châu lẽ ra phải được học hành ở trường tư hoặc làm việc trên đồng ruộng, nhưng vì chiến tranh nên gần như tất cả đều bị đưa ra chiến trường.

Những người phụ nữ lẽ ra phải ở nhà làm việc nhà thì phải làm những công việc nặng nhọc mà đàn ông trong nhà thường làm. Nhưng sức lực của họ làm sao có thể so sánh với đàn ông? Điều này dẫn đến việc Thục Hán phát triển không đủ động lực phát triển, năng suất lao động tiếp tục giảm sút. Phản ứng dây chuyền này khiến quốc lực Thục Hán ngày càng suy yếu, lòng Gia Cát Lượng ngày càng đau xót, cuối cùng tự mình kiệt sức mà chết.

Cuộc viễn chinh đánh Ngụy của Khương Duy thất bại

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Khương Duy kế thừa di chúc và quyền hành của ông. Nhưng Khương Duy xuất thân là tướng đầu hàng của Tào Ngụy, không có tư chất và sự tỉ mỉ như Gia Cát Lượng. Vì vậy, mâu thuẫn âm ỉ từ lâu bên trong Thục Hán nhanh chóng bùng nổ.

Năm xưa, Gia Cát Lượng nắm giữ quyền lực cao, việc gì cũng tự mình làm, những quan lại địa phương như Lý Nghiêm không phải là đối thủ của ông, nên tiếng nói ủng hộ Bắc phạt luôn chiếm ưu thế. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, đối mặt với giang sơn đổ nát, lợi ích của những quan lại địa phương này bị tổn hại nghiêm trọng, họ không còn muốn chịu đựng nữa.

Trong thời gian Khương Duy Bắc phạt Tào Ngụy, nội bộ triều đình không chỉ xuất hiện những thế lực khác nhau mà còn xuất hiện những người dám cản trở ông. Do thất bại của Gia Cát Lượng, cuộc Bắc phạt của Khương Duy khó khăn hơn nhiều so với thời điểm Gia Cát Lượng tiến hành năm xưa. Binh tướng dưới quyền ông cũng không bằng Gia Cát Lượng. Hơn nữa, sự phản đối trong nội bộ triều đình khiến ông dù có giành được những chiến thắng nhỏ cũng phải rút quân, cuối cùng dẫn đến thất bại.

Lưu Thiện từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của Gia Cát Lượng, không được rèn luyện tốt, nên điểm yếu trong việc xử lý chính sự, cân bằng các mối quan hệ đã bộc lộ rõ. Hơn nữa, ông lại không sáng suốt, trọng dụng hoạn quan Hoàng Hạo.

Hoàng Hạo tham lam vô độ, nhiều lần hãm hại Khương Duy, khiến Khương Duy chỉ có thể dẫn quân trốn tránh ở phòng tuyến Kiếm Môn. Điều này đã tạo cơ hội cho nước Ngụy. Sau khi Tư Mã Chiêu nắm quyền kiểm soát Tào Ngụy, đã phái hai đạo quân của Đặng Ngải và Chung Hội đi thảo phạt nước Thục. Quân Chung Hội khống chế Khương Duy, còn Đặng Ngải thì bất ngờ tấn công, vượt qua núi non hiểm trở tấn công vào trung tâm nước Thục. Đối mặt với quân Ngụy, quân Thục không còn tinh thần chiến đấu, hoặc là tử trận hoặc là đầu hàng. Đặng Ngải tiến quân thần tốc, thẳng tiến vào trung tâm của Thục Hán là Thành Đô. Dưới sự khuyên can của quần thần, Lưu Thiện đã chọn đầu hàng Đặng Ngải.

Lúc đó, Thành Đô còn lượng lớn quân lính, lương thực dự trữ cũng đủ cung cấp cho vài năm, thành trì cao lớn kiên cố, với vài nghìn quân mệt mỏi của Đặng Ngải căn bản không thể lay chuyển được. Đặng Ngải chấp nhận sự đầu hàng của Lưu Thiện, thu giữ ấn tín của ông, niêm phong kho bạc. Sau khi có được "Sĩ dân bộ" của Thục Hán, Đặng Ngải mới chợt hiểu ra, ngay cả Gia Cát Lượng còn sống cũng không cứu được Thục quốc.

Nước Thục lúc bấy giờ chỉ có 280.000 hộ, dân số chưa đến 1 triệu người, mà binh lính và quan lại đã có tới 100.000 người. Hơn nữa, chiến tranh kéo dài, tiêu hao rất lớn, quốc lực đã cạn kiệt. Mà dân số của Ngụy quốc lại đông hơn Thục Hán rất nhiều, lại chiếm giữ khu vực phát triển ở Trung Nguyên, về lâu dài, Thục Hán càng không phải là đối thủ.

Gia Cát Lượng làm sao có thể không biết điều này, nhưng ông tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể liều mình đánh cược vận may. Nhưng ông đâu biếtsự diệt vong của Thục Hán, từ lúc Lưu Bị qua đời, đã được định đoạt rồi.

