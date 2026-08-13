Nhìn mỹ nhân này mới hiểu thế nào là “tuyệt tác của nhân loại”: Visual quyến rũ tột cùng, chỉ có ở 1% dân số trái đất

Không ai có thể chống cự trước nhan sắc mê hoặc của mỹ nhân này.

Hollywood chưa bao giờ thiếu những bóng hồng rực rỡ nhưng để tìm được một nhan sắc có thể khiến cả thế giới tự nguyện "trúng bùa mê" thì cái tên Angelina Jolie luôn là một biểu tượng cho nhan sắc mị lực. Nữ minh tinh không chỉ đứng trên đỉnh cao quyền lực showbiz với gia tài điện ảnh đồ sộ mà còn là một tượng đài visual qua nhiều thế hệ. Suốt nhiều thập kỷ qua, Angelina Jolie liên tục thống trị các bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu, với hàng chục lần lọt top 1 những người phụ nữ đẹp nhất thế giới do các tạp chí danh tiếng bình chọn.

Angelina Jolie không phải là kiểu đẹp dịu dàng, ngọt ngào khiến người ta muốn che chở hay rung động nhẹ nhàng. Ngược lại, visual của Jolie là một vẻ đẹp sắc sảo, gai góc và có phần hoang dại. Đường nét trên gương mặt cô được "vẽ" từ cấu trúc xương quai hàm góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng cho đến đôi mỡ mọng căng đầy, tất cả đều toát ra nét mị lực và quyền lực, quyến rũ.

Nhan sắc độc bản của Angelina Jolie còn nằm ở đôi mắt với tổ hợp cực kỳ quý hiếm mà chưa đầy 1% dân số thế giới có được. Đó là bởi nữ minh tinh mang sắc mắt nền xanh dương pha xám băng giá bẩm sinh. Ngoài ra, chứng loạn sắc tố trung tâm, tạo ra một vòng tròn màu vàng hạt dẻ bao quanh con ngươi, tương phản với dải màu xanh xám rìa ngoài giúp đôi mắt cô tự "đổi màu" theo ánh sáng, lúc sâu thẳm như đại dương, lúc rực sáng như ngọc lục bảo.

Với một visual được ví như "tuyệt tác của nhân loại", Angelina Jolie liên tục được các tạp chí lớn như People, Vogue, Esquire và Vanity Fair vinh danh là "Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh". Tổ chức nghiên cứu danh tiếng YouGov cũng liên tiếp xếp cô vào vị trí dẫn đầu danh sách những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới suốt nhiều năm. Những danh hiệu này không chỉ là những con số, mà là lời khẳng định rằng nhan sắc của Jolie đã vượt qua ranh giới của một diễn viên để trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.

Sinh năm 1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Angelina Jolie đã sớm bộc lộ dòng máu thiên tài bẩm sinh. Đại minh tinh chạm ngõ phim ảnh từ khi còn là một cô bé 7 tuổi với vai diễn nhỏ trong bộ phim Lookin' to Get Out (1982) đóng cùng cha mình. Tuy nhiên, phải đến cuối thập niên 1990, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ tại Hollywood qua loạt vai diễn góc cạnh, gai góc như trong Gia (1998) và đặc biệt là Girl, Interrupted (1999) - bộ phim đã mang về cho Angelina Jolie giải thưởng Oscar danh giá đầu tiên trong sự nghiệp.

Tên tuổi của Angelina Jolie được đẩy lên cao khi cô hóa thân thành đả nữ quyến rũ bậc nhất màn ảnh trong Lara Croft: Tomb Raider (2001). Với tạo hình thắt lưng thon, vòng một nóng bỏng và ánh mắt sắc lẹm, cô đã biến Lara Croft thành một tượng đài hành động kinh điển. Tiếp sau đó, màn kết hợp bùng nổ phản ứng hóa học cùng Brad Pitt trong Mr. & Mrs. Smith (2005) đã tạo nên một cơn bão toàn cầu. Đặc biệt, trong những năm sau này, vai diễn Tiên hắc ám trong Maleficent (2014) dường như được đo ni đóng giày cho chính cô. Tạo hình gò má sắc lẹm cùng đôi mắt xanh ma mị lấp lánh đã giúp Jolie thể hiện một "yêu nữ" vừa tàn nhẫn vừa tổn thương, gieo rắc sự mê hoặc lên hàng triệu phòng vé thế giới.

Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 51, đại minh tinh Angelina Jolie vẫn giữ nguyên vẹn vị thế độc tôn của mình. Thời gian dường như đã đầu hàng trước nhan sắc của cô. Ở tuổi ngũ tuần, những nét nổi loạn, hoang dại thời trẻ đã nhường chỗ cho một vẻ đẹp mặn mà, quý phái và đầy quyền lực của một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm.