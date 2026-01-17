Nhìn mỹ nhân này mới hiểu thế nào là cành vàng lá ngọc: Đẹp điên đẹp khùng, đôi mắt độc nhất showbiz

Mới đây, trên mạng xã hội rộ lên chủ đề bàn luận về vẻ đẹp của các mỹ nhân showbiz khi hóa thân thành hình tượng thiên kim tiểu thư trên màn ảnh. Giữa hàng loạt cái tên đình đám, nhan sắc của Dương Mịch trong bộ phim Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, được đánh giá là một trong những hình mẫu kinh điển bậc nhất.

Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên phát sóng năm 2012, đánh dấu giai đoạn đỉnh cao nhan sắc của Dương Mịch. Trong phim, cô vào vai một tiểu thư dịu dàng, tri thức, thông minh, toát lên khí chất đúng nghĩa “cành vàng lá ngọc”. Từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa, tinh tế, kết hợp với thần thái sang trọng và diễn xuất tự nhiên, Dương Mịch khiến người xem chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể cảm nhận rõ về nhân vật.

Sau 14 năm trôi qua, những hình ảnh của Dương Mịch trong phim không ít lần được đào lại và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều netizen không giấu được sự trầm trồ, cho rằng đây là một trong những tạo hình đẹp nhất sự nghiệp nữ diễn viên. Đáng nói, có những người còn bình luận "kim cương dù bao nhiêu tuổi vẫn là kim cương" để ca ngợi mỹ nhân 39 tuổi.

Một trong những điểm mạnh nhất góp phần tạo nên nhan sắc và khí chất đặc biệt của Dương Mịch chính là đôi mắt trong trẻo, linh động. Thực tế, Dương Mịch vốn luôn được xem là một trong những nữ diễn viên sở hữu đôi mắt đẹp hiếm có bậc nhất lịch sử showbiz Trung Quốc. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút lâu dài của cô trên màn ảnh.

Bình luận của netizen: - Đẹp vô thực luôn, đẹp quá trời đẹp. Lúc nhỏ coi tưởng đâu nhân vật anime. - Cái tạo hình đẹp khùng luôn. Đeo kính hợp thế chứ lị. Mà bên Trung Quốc hay có trò chỉnh thêm, chứ gốc nó thu hút hơn. - Kim cương thì bao nhiêu tuổi vẫn là kim cương. - Bà Mịch ăn tiền đôi mắt quá, to tròn long lanh. - 10 điểm. Phim này tui xem chung với cả nhà ai cũng khen đẹp.

Nói thêm về Dương Mịch những năm gần đây, sự nghiệp của cô đã trải qua không ít thăng trầm. Nữ diễn viên từng bị chê bai dữ dội vì xuống sắc, diễn xuất thiếu sức sống, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi trong các tác phẩm như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên hay Cáp Nhĩ Tân 1944.

Thế nhưng, Dương Mịch đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục với vai Ninh Tú Tú trong phim Sinh Vạn Vật. Diễn xuất chín muồi, cảm xúc tiết chế nhưng sâu lắng giúp cô nhận được nhiều lời khen, đồng thời lấy lại niềm tin từ khán giả. Đặc biệt, tại sự kiện công bố thường niên của CCTV, ông Tiết Kế Quân - Ủy viên Hội nghị Biên tập CCTV đã khẳng định Sinh Vạn Vật là bộ phim có rating cao nhất trong 6 năm qua đối với các phim chiếu hè, một thành tích vô cùng ấn tượng.