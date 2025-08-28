Nhìn mỹ nhân này là phải thốt lên "mặt còn giang sơn còn": Visual độc nhất tỷ người có một, ngắm 12 năm chưa chán

Nếu phải chỉ ra một biểu tượng nhan sắc hàng đầu làng giải trí Trung Quốc hiện tại, đáp án mà nhiều người đưa ra chắc chắn sẽ là Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương sở hữu vẻ đẹp độc nhất vô nhị cùng khí chất vô cùng đặc biệt, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa thán phục.

Những khung hình xứng đáng phong thần của Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây sốt MXH.

Mới đây, cô lại một lần nữa gây sốc visual với những khung hình được nhận xét là mang đậm vibe Queen Gambit. Trên mạng xã hội, netizen một lần nữa lại hết lời ca ngợi nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1992. Thậm chí, có người còn cho rằng nếu như ở dàn sao nam, danh xưng "mặt còn giang sơn còn" được dùng để nói về Dương Dương thì trong dàn sao nữ, cái tên xứng đáng với cách nói ấy là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thực tế, cách gọi "mặt còn giang sơn còn" của Dương Dương là để nói rằng dù diễn xuất của anh chàng còn rất nhiều điểm cần cải thiện, tuy nhiên chỉ cần chừng nào Dương Dương còn đẹp như hiện tại, khán giả sẽ không quay lưng với anh. Và điều tương tự cũng đúng với trường hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba không phải cái tên hay được khen ngợi về diễn xuất, nhưng nhan sắc của cô thì tung hô bao nhiêu cũng không đủ.

Dù ở bộ phim phát sóng gần đây nhất là Lợi Kiếm Hoa Hồng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã cho thấy những sự tiến bộ đáng kể, tuy nhiên suy cho cùng thì trong mắt công chúng, cô không phải một cái tên có diễn xuất tốt. Xuyên suốt sự nghiệp, Địch Lệ Nhiệt Ba từng rất nhiều lần thu về những ý kiến trái chiều. Thậm chí ngay cả trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - bộ phim giúp cô giành giải Kim Ưng 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê bai không. Tất nhiên như đã biết, giải thưởng này bị xem là vết đen đáng quên trong sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên khi nói đến nhan sắc, quả thực không ai thống kê nổi số lần mỹ nhân Tân Cương nhận được những lời có cánh từ khán giả. Từ những hình ảnh đời thường, tạo hình sự kiện cho đến tạo hình trong các bộ phim, Địch Lệ Nhiệt Ba không ít lần khiến khán giả mê mệt.

Trong suốt 13 năm làm nghề, Bạch Phượng Cửu là nhân vật xinh đẹp và được yêu mến bậc nhất mà Địch Lệ Nhiệt Ba từng đảm nhận.

Nhắc đến những tạo hình phim của mỹ nhân 33 tuổi, đáng nhớ nhất chắc chắn phải là cô nàng hồ ly chín đuôi Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ở tác phẩm này, dù chỉ đóng vai phụ, thế nhưng sức hút của nhân vật Bạch Phượng Cửu nói riêng và cặp đôi phụ Bạch Phượng Cửu - Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) nói chung là cực lớn, đến nỗi sau đó người ta quyết định sản xuất phần phim riêng về hai nhân vật.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Ban Thục Truyền Kỳ.

Cô nàng trong phim Kỳ Duyên Trong Gió.

Trước đó, cô từng thu hút sự chú ý với những vai phụ vô cùng xinh đẹp ở các bộ phim Kỳ Duyên Trong Gió và Ban Thục Truyền Kỳ. Trong 2 tác phẩm này, Địch Lệ Nhiệt Ba có các tạo hình dị vực giúp tôn lên những nét đẹp nhất của cô.

Một bộ phim cổ trang khác cũng chứng kiến Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng xinh đẹp là Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm. Với loạt tạo hình thời Tần, cô nàng mang tới một dáng vẻ khác biệt, khiến ai xem cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Một vẻ đẹp khác biệt của nàng Công Tôn Lệ trong Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp hơn hoa trên phim trường Mộ Tư Từ.

Ngoài những bộ phim cổ trang nói trên, sắp tới khán giả sẽ được gặp Địch Lệ Nhiệt Ba ở một tác phẩm khác là Mộ Tư Từ. Ở tác phẩm này, cô đảm nhận vai nữ chính Hạ Tư Mộ, một nữ quỷ đã sống hàng trăm năm và có mối tình khắc cốt ghi tâm với nam chính Đoạn Tư. Ban đầu, nữ diễn viên vấp phải những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên càng về sau, khi mà những tạo hình trên phim trường được leak ra, số cư dân mạng "quay xe" ngày một nhiều hơn.

Cô nàng Lăng Thất Thất xinh xắn đáng yêu trong Nghìn Lẻ Một Đêm.

Ở phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đang chờ chiếu, Địch Lệ Nhiệt Ba mang tới một hình ảnh cực kỳ "soái" và ngầu.

Không chỉ trong các bộ phim cổ trang mà với những tác phẩm hiện đại, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có những tạo hình đẹp. Khán giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô nàng thông qua các bộ phim như Người Tình Kim Cương, Nghịch Quang Chi Luyến hay Nghìn Lẻ Một Đêm. Sắp tới, cô cũng có một tác phẩm hiện đại nữa được lên sóng, đó là Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Ở dự án này, cô hứa hẹn sẽ mang tới một vẻ đẹp cực kỳ "soái" và ngầu.