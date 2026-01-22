"Nhìn mẹ Phương Nhi là biết..."

Biết con gái sẽ đẹp y như mẹ!

Càng sát ngày cưới của Á hậu Phương Nhi và con trai tỉ phú - thiếu gia Minh Hoàng, những thông tin liên quan đến cuộc sống của nàng hậu càng được chú ý hơn. Theo một số thông tin, đám cưới được tổ chức tại một khu resort cao cấp ở Nha Trang. Vốn là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi tiếng.

Trên MXH, hot lại loạt ảnh Phương Nhi cùng gia đình trước thềm hỷ sự, đặc biệt là với mẹ. Nhiều người đều phải thừa nhận rằng người đẹp quê Thanh Hóa thắng đời 1-0 khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - bà Đoàn Thị Nguyệt, đặc biệt là khuôn miệng cười và gương mặt nhỏ, nên nhan sắc mới đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ" đến thế.

Những bức ảnh về visual mẹ Phương Nhi khi ở cạnh con gái hot trở lại.

Theo đó, trong nhiều khung hình chụp cùng gia đình, Phương Nhi vốn là đã gương mặt quen thuộc với nhiều người khi là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Song, mẹ của Phương Nhi khiến nhiều người bất ngờ hơn cả vì visual "đỉnh nóc". Mẹ á hậu sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng mảnh mai, làn da trắng, cùng vẻ ngoài sắc sảo, gu thời trang cũng chẳng hề kém cạnh.

"Không so sánh nhưng mà mẹ bạn này chắc đẹp nhất trong số mẹ các nàng hậu", "Nhìn mẹ là biết ngay nhan sắc thần tiên tỷ tỷ của Phương Nhi từ đâu mà ra", "Mẹ đẹp cỡ này, cô này hồi trẻ mà đi thi có khi là hoa hậu", "Visual nó xinh mà nó sang, Nhi giống mẹ đó, xinh thế là thắng đời rồi", "Phương Nhi xinh tự nhiên là đúng thôi, có mẹ cỡ này cơ mà", "Mẹ bạn này visual phải nói là sốc thật sự, bị xinh sắc sảo quá ấy", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, khi xuất hiện trong đám hỏi con gái vào hồi tháng 1/2025, nhiều người cũng trầm trồ trước nhan sắc của mẹ Á hậu Phương Nhi. Hình ảnh mẹ ruột của Á hậu Phương Nhi khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vẻ đẹp trẻ trung. Nhìn vào những bức ảnh này, ai cũng dễ dàng nhận thấy Phương Nhi thừa hưởng nhiều đường nét thanh thoát từ gương mặt của mẹ.

Mẹ Á hậu Phương Nhi trong đám hỏi con gái vào hồi tháng 1/2025. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Trước khi tạm ngừng hoạt động showbiz, Phương Nhi nhiều lần chia sẻ về mẹ trên trang cá nhân. Cô chụp những bộ hình làm kỉ niệm cùng mẹ, nhắn nhủ tới bà trong dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày kỷ niệm... Nàng dâu nhà tỷ phú từng viết trên MXH: " Tháng 9 yêu dấu vì là ngày sinh nhật của mẹ. Bao nhiêu năm đồng hành yêu thương nuôi nấng con nên người và nay thành Á hậu. Mọi sự thành công của con đều một tay ba mẹ nuôi dạy, chỉ bảo để con có được ngày hôm nay.

Là một Á hậu, là người con luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và là con gái của mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Không lời nào có thể thể hiện hết tình yêu của con dành cho mẹ xinh đẹp. Mừng sinh nhật mẹ yêu, chúc mẹ yêu luôn xinh đẹp, nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và đừng quát con nữa nha mẹ. Yêu mẹ rất nhiều ".

Gương mặt của Phương Nhi được thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ mẹ.

Nàng hậu từng chia sẻ rằng, mẹ cô thời trẻ cũng có mong muốn làm nghệ thuật nhưng chưa thể thực hiện được. Vì vậy, bà rất vui khi thấy con gái thực hiện được ước muốn của riêng mình.

Được biết, bố mẹ nàng hậu đều là doanh nhân, điều hành một đại lý về các mặt hàng gia dụng cao cấp tại thành phố Thanh Hóa. Cả gia đình của Phương Nhi luôn là hậu phương vững chắc, xuất hiện và cổ vũ cô ở mọi cuộc thi sắc đẹp. Thậm chí thời điểm trước khi đăng quang, mỗi khi đi tập gym, cô đều được mẹ đưa đón bằng xe riêng.

Trong những sự kiện đặc biệt của con gái, gia đình của Phương Nhi luôn có mặt để ủng hộ và động viên.

Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002, theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô trở nên nổi tiếng sau khi trở thành Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022. Năm 2023, Á hậu Phương Nhi trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss International 2023 và vào top 15 chung cuộc.

Phạm Nhật Minh Hoàng - chồng Á hậu Phương Nhi sinh năm 2000, là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cả hai đã có một thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.