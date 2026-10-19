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Nhìn loạt hình ảnh suất ăn bán trú của trường ở TP.HCM mà xuýt xoa: 10 điểm không có nhưng!

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Những suất ăn được phụ huynh khen "10 điểm không có nhưng"

Bữa ăn bán trú luôn là một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm khi lựa chọn trường học cho con. Bởi sau nhiều giờ học tập, trẻ không chỉ cần một bữa ăn đủ no mà còn cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và có thực đơn phù hợp với lứa tuổi.

Mới đây, loạt hình ảnh các khay cơm bán trú tại một trường tiểu học thuộc phường Hòa Hưng, TP.HCM nhận được nhiều sự chú ý. Những suất ăn được trình bày gọn gàng, có đủ cơm, món mặn, rau xanh, canh và trái cây tráng miệng. Nhìn vào từng khay cơm, không ít người phải xuýt xoa vì sự phong phú, bắt mắt của thực đơn.

Suất ăn với thực đơn thay đổi mỗi ngày

Theo hình ảnh được phụ huynh chia sẻ, mức phí bữa ăn bán trú tại trường là 40.000 đồng/ngày. Thực đơn không chỉ xoay quanh những món cơm quen thuộc mà còn được thay đổi linh hoạt, giúp học sinh có thêm nhiều lựa chọn về hương vị.

Ở một bữa ăn, các em được thưởng thức cơm trắng cùng thịt kho, tôm rim, rau củ xào và canh khoai mỡ. Phần rau xào có su su, cà rốt, bông cải xanh, tạo nên sự kết hợp nhiều màu sắc. Bát canh khoai mỡ tím được đặt ngay ngắn bên cạnh khay cơm, còn phần tráng miệng là miếng dưa hấu được bọc màng thực phẩm.

Một thực đơn khác có cơm chiên Dương Châu với trứng, cà rốt, đậu Hà Lan và hạt sen. Đi kèm là canh thịt bằm nấu rau củ, salad dưa chuột trộn cà chua và trái cây tráng miệng. Cách kết hợp này mang đến sự thay đổi so với bữa cơm trắng thông thường, đồng thời giúp khay ăn thêm phần hấp dẫn.

Không phải ngày nào học sinh cũng ăn cơm. Có hôm, thực đơn chuyển sang hủ tiếu hoặc bún trộn với thịt xíu, tôm, trứng cút và rau xanh. Bữa ăn còn có một phần nước dùng nấu từ củ sắn cùng bánh xốp Daisy hương cốm.

- Ảnh 1.

Những suất ăn được phụ huynh khen "10 điểm không có nhưng" (Ảnh: FBPH)Những suất ăn được phụ huynh khen "10 điểm không có nhưng" (Ảnh: FBPH)Những suất ăn được phụ huynh khen "10 điểm không có nhưng" (Ảnh: FBPH)Những suất ăn được phụ huynh khen "10 điểm không có nhưng" (Ảnh: FBPH)Những suất ăn được phụ huynh khen "10 điểm không có nhưng" (Ảnh: FBPH)

Những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình cũng xuất hiện thường xuyên. Chẳng hạn, cơm ăn cùng thịt kho trứng, su su xào cà rốt và canh hẹ nấu đậu hũ non với thịt bằm. Ở một bữa khác, học sinh được ăn cơm với trứng chiên thịt, cá viên chiên, rau xào thập cẩm và canh bí đỏ nấu thịt bằm. Phần trái cây tráng miệng cũng được thay đổi, khi là dưa hấu, lúc là ổi hồng.

Điểm dễ nhận thấy trong loạt hình ảnh là mỗi suất ăn đều có sự kết hợp giữa món chính, rau xanh, canh và trái cây. Thực đơn được thay đổi qua từng ngày, hạn chế cảm giác nhàm chán và giúp bữa ăn của học sinh thêm phong phú.

Điều khiến phụ huynh quan tâm không chỉ là một khay cơm đẹp mắt

Bữa ăn bán trú có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh tiểu học, bởi đây là khoảng thời gian các em cần được nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng sau những giờ học buổi sáng để tiếp tục các hoạt động vào buổi chiều.

Vì vậy, khi nhìn vào những suất ăn đầy đặn, nhiều màu sắc, điều phụ huynh mong muốn không chỉ là con được ăn ngon miệng mà còn là bữa ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, phù hợp với độ tuổi và được chế biến trong điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, việc cập nhật hình ảnh bữa ăn để phụ huynh theo dõi cũng góp phần giúp gia đình hiểu rõ hơn về thực đơn của con tại trường. Sự minh bạch trong thông tin về món ăn, nguyên liệu và quy trình tổ chức bữa ăn là điều cần thiết để xây dựng niềm tin giữa nhà trường với cha mẹ học sinh.

Dẫu vậy, hình ảnh đẹp mắt mới chỉ phản ánh một phần của bữa ăn bán trú. Chất lượng thực tế còn phụ thuộc vào khẩu phần phù hợp với từng độ tuổi, chất lượng nguyên liệu, quy trình chế biến, điều kiện bảo quản và việc giám sát an toàn thực phẩm. Đây cũng là những yếu tố cần được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ thể hiện qua một vài bữa ăn được chia sẻ.

Một khay cơm có đủ món, được trình bày gọn gàng có thể khiến phụ huynh vui lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng điều quan trọng hơn cả là học sinh thực sự ăn ngon miệng, được chăm sóc chu đáo và có những bữa ăn an toàn mỗi ngày.

Loạt hình ảnh suất ăn tại ngôi trường ở TP.HCM đã mang đến một góc nhìn tích cực về sự đa dạng trong thực đơn bán trú. Nếu chất lượng món ăn và các tiêu chuẩn an toàn được bảo đảm ổn định, đây sẽ là điều đáng mừng đối với cả học sinh lẫn phụ huynh.

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Tags

trường Tiểu học

bán trú

suất ăn

phụ huynh

thực đơn

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