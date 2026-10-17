Chê con rể lương 50 triệu/tháng mà góp tiền xây nhà ít, khi biết sự thật, bố mẹ vợ liền xin lỗi

Bố mẹ vợ từng trách tôi lương 50 triệu đồng/tháng mà đóng góp xây nhà chẳng đáng bao nhiêu, cho đến ngày họ biết chuyện con gái làm mất sạch tiền tiết kiệm của hai vợ chồng.

Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có một bé gái đang học mẫu giáo. Tôi làm quản lý cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi làm văn phòng, lương thấp hơn nhưng đảm đang, biết vun vén gia đình. Suốt những năm qua, chúng tôi luôn cố gắng tiết kiệm để mua nhà, lo cho con và phòng khi có chuyện bất trắc.

Năm ngoái, bố mẹ vợ quyết định xây lại căn nhà cũ. Hai ông bà có tuổi, muốn có chỗ ở khang trang để an hưởng tuổi già nên vợ chồng tôi thống nhất hỗ trợ một khoản tiền. Vợ chủ động góp 800 triệu đồng từ số tiền hai đứa tích cóp nhiều năm. Tôi không phản đối, bởi đó cũng là cách vợ báo hiếu cha mẹ. Phần tôi, ngoài khoản tiền chung, tôi còn hỗ trợ tìm thợ, kiểm tra vật liệu và tranh thủ cuối tuần qua giám sát công trình.

Thế nhưng, trong một bữa cơm gia đình, bố vợ bất ngờ nói rằng ông không hiểu người có thu nhập 50 triệu đồng mỗi tháng như tôi lại chỉ đóng góp được chừng ấy. Mẹ vợ cũng tiếp lời, bảo con gái họ bỏ ra 300 triệu đồng, còn con rể có điều kiện hơn mà chẳng thấy thể hiện trách nhiệm. Tôi sững người vì số tiền 2 vợ chồng thống nhất ban đầu là 800 triệu. Ông bà cho rằng tôi quá tính toán với nhà vợ.

Tôi không muốn tranh cãi nên đành im lặng. Vợ ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cúi mặt gắp thức ăn. Trên đường về, tôi vẫn chờ đợi một lời giải thích từ vợ, nhưng cô ấy im lặng. Tôi chọn cách tin tưởng vợ và không gặng hỏi nhiều. Tôi nghĩ có khi cô ấy thấy 300 triệu là khoản đóng góp hợp lý rồi?

Sau khi căn nhà hoàn thiện, bố mẹ vợ nhiều lần khoe với họ hàng rằng con gái có hiếu, bỏ ra khoản tiền lớn giúp cha mẹ xây nhà. Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ cười cho qua. Tôi không cần được ghi công, nhưng thú thật, những lời so sánh trước đó vẫn khiến tôi chạnh lòng. Tôi càng không ngờ rằng khoản tiền 300 triệu đồng ấy lại chỉ là phần nổi của một chuyện mà vợ đã giấu kín suốt nhiều tháng.

Một tối, khi đang kiểm tra tài khoản để lên kế hoạch mua nhà, tôi phát hiện số tiền tiết kiệm chung gần như không còn. Sau nhiều lần hỏi, vợ bật khóc thú nhận đã mang toàn bộ số tiền còn lại đi đầu tư theo lời giới thiệu của một người quen. Ban đầu, cô được hứa hẹn lợi nhuận cao, có thể rút vốn sau vài tháng. Thấy những lần đầu có tiền chuyển về, cô càng tin tưởng, rồi liên tục rót thêm tiền, kể cả khoản dành dụm cho con và quỹ dự phòng của hai vợ chồng.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

Đến khi muốn rút vốn, người kia liên tục viện lý do trì hoãn, sau đó cắt đứt liên lạc. Vợ hoảng loạn tìm cách liên hệ nhưng không có kết quả. Tổng số tiền mất đi là toàn bộ khoản tiết kiệm mà chúng tôi đã chắt chiu suốt nhiều năm, chỉ còn lại hơn 300 triệu. Tôi giận đến run người, vừa đau vì công sức đổ sông đổ biển, vừa thất vọng vì vợ tự ý quyết định chuyện tiền bạc lớn mà không bàn bạc với chồng. Nhưng nhìn cô ấy ngồi khóc, tôi biết lúc này trách móc cũng chẳng thể lấy lại được đồng nào.

Vợ xin lỗi, nói vì muốn kiếm thêm tiền để gia đình sớm mua được nhà nên đã mù quáng tin người. Tôi yêu cầu cô lưu giữ toàn bộ tin nhắn, sao kê và thông tin giao dịch để trình báo cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng rà soát lại các khoản chi, tạm dừng kế hoạch mua nhà và bắt đầu tính toán cách gây dựng lại từ đầu. Dù đau lòng, tôi hiểu rằng điều cần làm trước tiên là bảo vệ cuộc sống của con, không để sai lầm tài chính này kéo cả gia đình vào cảnh nợ nần.

Khi biết chuyện, bố mẹ vợ lặng người. Họ từng nghĩ con gái có khoản tiền riêng nên mới rộng rãi góp 300 triệu đồng xây nhà, nào ngờ đó cũng là tiền tích cóp của hai vợ chồng, còn phần tài sản còn lại đã mất sạch. Một chiều, ông bà gọi chúng tôi sang, trước mặt con gái, bố vợ nghẹn ngào xin lỗi vì đã coi thường sự đóng góp của tôi. Mẹ vợ lau nước mắt, nói ông bà chỉ nhìn vào con số mà quên mất tôi còn phải gánh vác vợ con, lo cho tương lai của cả gia đình. Tôi không trách ông bà, chỉ mong từ nay mọi người hiểu rằng tiền bạc không phải thước đo duy nhất của trách nhiệm.

Tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn, còn vợ phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại niềm tin của chồng. Chúng tôi thống nhất mọi khoản đầu tư sau này đều phải bàn bạc, không chạy theo lợi nhuận dễ dàng và ưu tiên xây dựng lại quỹ dự phòng. Tôi cũng nói với bố mẹ vợ rằng tôi không cần lời xin lỗi để được công nhận, chỉ mong gia đình đừng vội phán xét khi chưa hiểu hết hoàn cảnh của nhau. Mất tiền là bài học đắt giá, nhưng nếu sau biến cố này, vợ biết trân trọng sự đồng hành của chồng, còn ông bà biết nhìn nhận con rể công bằng hơn, thì có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội bắt đầu lại, từ chính sự tin tưởng và yêu thương.

(Tâm sự của độc giả)