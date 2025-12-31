Nhìn lại những ‘drama’ chấn động làng xe Việt trong năm 2025: Từ Mercedes-Benz bốc cháy vì ‘bố chuột’ đến cú lừa ‘check xe’ nguyên bản dù từng tai nạn nát đuôi

Mercedes-Benz S 450 của ca sĩ Duy Mạnh bốc cháy: Từ sự cố trong hầm xe đến hai lần rút đơn kiện

Tháng 2/2023, chiếc Mercedes-Benz S 450 L của ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ trong hầm một chung cư tại TP.HCM, thời điểm xe không vận hành. Vụ cháy khiến chiếc sedan hạng sang bị hư hỏng nặng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ việc chiếc Mercedes-Benz S 450 của Duy Mạnh bỗng dưng "hot" trở lại trong nửa đầu năm 2025. Ảnh: Facebook

Sau sự cố, xe được niêm phong để phục vụ giám định. Cuối năm 2023, Mercedes-Benz Việt Nam cho biết kết luận từ Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy không xuất phát từ lỗi kỹ thuật của xe, mà do yếu tố ngoại sinh. Trên cơ sở này, đơn vị bảo hiểm đã chấp thuận bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm vật chất.

Không đồng tình với kết luận và cách xử lý, tháng 8/2024, ca sĩ Duy Mạnh nộp đơn khởi kiện lần thứ nhất nhưng sau đó rút đơn. Đến tháng 4/2025, nam ca sĩ tiếp tục khởi kiện Mercedes-Benz Việt Nam lần thứ hai, yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ đồng.

Sau cùng nam ca sỹ đã rút đơn kiện. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, Mercedes-Benz Việt Nam giữ nguyên quan điểm về nguyên nhân vụ cháy. Ngày 21/5/2025, ca sĩ Duy Mạnh chính thức rút đơn kiện lần thứ hai tại TAND quận Gò Vấp, khép lại vụ việc sau gần hai năm kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

Đại lý Mercedes-Benz bị tố giữ tiền cọc: Khách chờ hơn 1 tháng mới được hoàn tiền

Theo báo Thanh Niên, ngày 10/3/2025, một khách hàng tại Hà Nội đến đại lý Mercedes-Benz Vietnam Star Hoàn Kiếm để xem xe GLC 300 và được yêu cầu đặt cọc 100 triệu đồng nhằm đưa xe từ kho về showroom. Theo phản ánh, nhân viên bán hàng cam kết hoàn tiền nếu khách không mua xe, song việc đặt cọc không kèm hợp đồng hay văn bản thỏa thuận rõ ràng.

Sau hơn một tuần đăng tải bài viết tố đại lý Mercedes-Benz, khách hàng N.A.T đã nhận lại được khoản tiền đặt cọc. Ảnh: NVCC

Sau khi xem xe cùng ngày, khách hàng từ chối mua do tình trạng xe không đúng như tư vấn và yêu cầu hoàn lại tiền cọc. Tuy nhiên, trong tháng 3 và đầu tháng 4/2025, đại lý nhiều lần trì hoãn hoàn tiền, đồng thời đề xuất các phương án khác như đổi xe hoặc chờ xe mới.

Nhân viên bán hàng của đại lý Mercedes-Benz Vietnam Star Hoàn Kiếm khẳng định phía đại lý không có ý định "nuốt tiền cọc" của khách. Ảnh: NVCC

Sự việc chỉ được giải quyết sau khi khách hàng phản ánh lên mạng xã hội và báo chí vào cuộc. Ngày 25/4/2025, đại lý đã hoàn trả lại 100 triệu đồng tiền cọc, song quá trình hoàn tiền tiếp tục gây tranh cãi khi phát sinh thêm giấy tờ liên quan đến nội dung chuyển tiền.

MG HS chờ sửa gần 5 tháng: Xe vào xưởng từ tháng 7, đến cuối tháng 11 mới được bàn giao

Theo báo Dân Trí, ngày 7/7/2025, chiếc MG HS của một khách hàng tại Đà Nẵng được đưa vào đại lý sau khi gặp sự cố ngập nước, thời điểm xe mới mua khoảng 7 tháng và vẫn trong thời gian bảo hành. Qua kiểm tra ban đầu, đại lý xác định xe bị thủy kích, cần thay thế nhiều hạng mục quan trọng liên quan đến động cơ và hộp số. Khách hàng đã tạm ứng hơn 62 triệu đồng để đại lý đặt phụ tùng, với thời gian sửa chữa ban đầu được thông báo khoảng 2 tuần.

Báo giá sửa chữa của chiếc MG HS bị “thủy kích”. Ảnh: MG Đà Nẵng

Tuy nhiên, quá trình sửa chữa sau đó liên tục bị kéo dài do phụ tùng không có sẵn trong nước và phải đặt từ nhà máy thông qua nhà phân phối MG tại Việt Nam. Việc xử lý hồ sơ bảo hiểm, đặt hàng, vận chuyển và thông quan mất nhiều thời gian. Theo đại lý, phụ tùng về đến cảng Hải Phòng vào ngày 24/10/2025 và được chuyển về kho Đà Nẵng vào ngày 10/11/2025 để tiến hành lắp đặt.

MG HS được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, có giá bán lẻ đề xuất dao động 699-749 triệu đồng. Ảnh: Đại lý MG

Sau khi hoàn tất sửa chữa và kiểm tra kỹ thuật, chiếc MG HS được bàn giao lại cho khách vào ngày 21/11/2025, gần 5 tháng kể từ thời điểm tiếp nhận xe. Đại lý cho biết nguyên nhân chậm trễ đến từ mức độ hư hỏng và quy trình nhập khẩu phụ tùng, hai bên đã làm việc lại khi giao xe.

“Check xe” Ford từng tai nạn nặng nhưng vẫn kết luận “nguyên bản”

Vào cuối năm 2024, một chiếc Ford Explorer đời 2022 tại Hà Nội gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị xe khác tông mạnh từ phía sau tại khu vực Bãi Vọt (Nghệ An). Vụ va chạm khiến phần đuôi xe hư hỏng nặng, nhiều chi tiết khung gầm bị biến dạng. Sau tai nạn, chiếc xe được đưa đi sửa chữa, trong đó phần đuôi được phục hồi bằng phương pháp hàn và thay thế phụ tùng.

Hình ảnh chiếc Ford Explorer được xác nhận đã từng bị tai nạn vào cuối năm 2024. Ảnh: Đặng Thuần

Theo VietNamNet, đến tháng 5/2025, chủ xe mang chiếc Ford Explorer này đến một gara tại Hà Nội để check xe trước khi bán lại. Sau quá trình kiểm tra, đơn vị này đưa ra kết luận xe “nguyên bản, không tai nạn, không đâm đụng”, bao gồm cả phần khung gầm và sát xi. Kết luận trên được ghi nhận bằng văn bản và cung cấp cho chủ xe.

Chiếc xe Ford Explorer "lỗi" đã được Ô tô Chữ Tín mua lại. Ảnh chụp màn hình

Sự việc chỉ được làm rõ vào đầu tháng 11/2025, khi hình ảnh và thông tin về vụ tai nạn trước đó của chiếc Ford Explorer được chia sẻ lại trên mạng xã hội, cho thấy mức độ hư hỏng nặng ở phần đuôi xe. Trước phản ứng từ dư luận, gara đã rà soát lại hồ sơ, thừa nhận kết luận kiểm tra ban đầu có sai sót, đồng thời lên tiếng xin lỗi và đề nghị mua lại chiếc xe theo giá thị trường. Chủ xe sau đó đồng ý với phương án xử lý này.

Đại chiến “check xe” Kia Cerato nghi ngập nước: Tranh luận nảy lửa từ 3 kết luận khác nhau

Theo VietNamNet, tháng 7/2025, anh Kiều Văn Thạo (Hà Nội) mua một chiếc Kia Cerato đời 2019 tại salon ô tô H. (Lê Quang Đạo, Hà Nội). Trước khi ký hợp đồng, anh mang xe đến gara ô tô Chữ Tín (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để check xe. Đơn vị này kết luận động cơ, hộp số nguyên bản, hệ thống điện không lỗi và xe chỉ có nước vào sàn nhưng không bị thủy kích - thông tin khiến anh Thạo quyết định mua xe với giá 452 triệu đồng.

Nhiều người thợ tham gia quá trình "check xe" Kia Cerato chiều 11/12 tại Hà Nội. Ảnh: Facebook

Khoảng 4 tháng sau, anh Thạo có nhu cầu bán xe để đổi sang dòng bán tải. Ngày 10/12/2025, anh mang chiếc Cerato đến gara ô tô Thuần Phát (Hưng Yên) kiểm tra lại và được kết luận rằng chiếc xe bị ngập nước, thậm chí “ngập tỏm”, tức nước từng ngập sâu vào khoang xe. Hoang mang với hai kết luận trái ngược, anh Thạo quay lại gara Chữ Tín khiếu nại, nhưng phía này vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu và đề nghị mang xe đi kiểm tra ở đơn vị thứ ba.

Anh Kiều Văn Thạo với kết quả khám xe của đơn vị Check Car Hà Nội, trong đó kết luận "xe bị ngập nước". Ảnh: Facebook

Sáng 11/12/2025, chiếc Cerato được đưa đến Check Car Hà Nội (Long Biên, Hà Nội) để kiểm tra thêm. Đơn vị này kết luận xe đã bị ngập nước – lượng nước tràn vào toàn sàn khoảng 5–7 cm, nghi do nước mưa lọt vào qua cửa sổ trời gây ẩm trần và dấu hiệu rỉ sét, đủ điều kiện đánh giá là xe ngập nước nhưng không bị thủy kích hoàn toàn. Cả ba kết luận khác nhau nhanh chóng được đăng tải trên mạng xã hội, kéo theo tranh luận dữ dội giữa các thợ xe, người dùng và các gara về độ tin cậy của dịch vụ “check xe”.

Chi tiết hoen gỉ trên chiếc KIA Cerato của anh Kiều Văn Thạo. Ảnh: Facebook

Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, salon ô tô H. bất ngờ liên hệ với anh Thạo và đề nghị mua lại chiếc Cerato với giá 400 triệu đồng, phần giá bị chênh so với ban đầu được coi là khoản bù cho thời gian đã sử dụng xe. Anh Thạo chấp nhận phương án này để chấm dứt vụ việc. Các gara liên quan vẫn bảo lưu quan điểm của mình về kết luận kiểm tra, phản ánh thực trạng thiếu tiêu chuẩn thống nhất trong hoạt động đánh giá xe đã qua sử dụng.