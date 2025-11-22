Nhìn lại lùm xùm thẩm mỹ viện Mailisa khi 'trùm cuối' bị khởi tố

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Liên quan tới vụ việc này, những lùm xùm của Mailisa một lần nữa được nhắc tới, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hệ thống nhanh chóng suy tàn

Trong nhiều năm, Mailisa quảng cáo là một trong những chuỗi thẩm mỹ có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Hệ thống Mailisa lớn mạnh sau nhiều năm kinh doanh.

Theo thông tin từng công bố trên website chính thức, Mailisa có 17 chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa… Mỗi chi nhánh được thiết kế theo mô hình “trung tâm thẩm mỹ thông minh”, với hàng chục ghế trị liệu, hàng trăm khách ra vào mỗi ngày.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 11 năm nay, khi sự việc bị Bộ Công an kiểm tra nổ ra, hệ thống Mailisa bắt đầu giảm mạnh các chi nhánh. Trang Facebook chính thức chỉ còn cập nhật 9 chi nhánh. Một số điểm từng quảng cáo là “đông khách nhất Đông Nam Á” không còn xuất hiện trong danh sách hoạt động.

Một chi nhánh hoành tráng của Mailisa và thông tin quảng bá của Mailisa trên website.

Sự thu hẹp này diễn ra song song với việc hàng loạt công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa giải thể trong tháng 2 tháng gần đây.

Mailisa từng gây ấn tượng khi tuyên bố có “đội ngũ lên tới hàng ngàn nhân viên”, gồm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên phun xăm - chăm sóc da; đội ngũ livestream, bán hàng mỹ phẩm và nhân sự chạy chiến dịch digital, quảng cáo, video.

Mô hình nhân sự của Mailisa không đi theo chuẩn ngành thẩm mỹ (dựa trên nhân sự y tế), mà kết hợp giữa đội ngũ kỹ thuật viên đông đảo (nhiều người không có chứng chỉ hành nghề theo quy định) với đội ngũ tư vấn bán sản phẩm quy mô lớn, được đào tạo theo phễu bán hàng, dùng livestream làm công cụ chính và bộ phận truyền thông hùng hậu, sản xuất mỗi ngày hàng chục video, nội dung quảng cáo, hình ảnh khách hàng “thay đổi thần kỳ” trước - sau.

Đội ngũ nhân sự hoành tráng của Mailisa.

Mô hình này giúp Mailisa tăng tốc độ bán hàng rất mạnh, nhưng cũng dẫn tới nhiều sai phạm trong quá trình quảng cáo và cung cấp dịch vụ. Không ít lần Mailisa phải nhận các quyết định xử phạt từ nặng Sở Y tế nhiều tỉnh thành: Bình Dương, Khánh Hòa, TPHCM…

Lớp hào nhoáng siêu xe, biệt thự khủng

Vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa sở hữu dàn siêu xe đồ sộ. Bộ sưu tập được khoe rộng rãi trên mạng xã hội có Lamborghini vàng và đỏ, Ferrari mui trần, Porsche 911 Turbo S màu xám, Bentley Mulsanne và Flying Spur với thiết kế quý tộc.

Vợ chồng Mailisa cùng dàn siêu xe trăm tỷ đồng.

Những chiếc SUV kích thước lớn như Cadillac Escalade, Lexus LX cũng xếp đầy các dãy, chưa kể dàn mô tô phân khối lớn từ Harley-Davidson, Ducati, MV Agusta đến Can-Am Spyder - mỗi chiếc trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Ước tính dàn xe này có giá không dưới 500 tỷ đồng.

Ngoài dàn xe, một trong những tài sản khiến dư luận chú ý nhất là biệt phủ rộng 4.000m² tại phường Thới An, TP.HCM - nơi gia đình Mailisa sinh sống.

Biệt phủ sở hữu kiến trúc cao cấp, cổng lớn, sân vườn rộng và toàn gỗ quý. Gara chứa siêu xe hàng trăm tỷ. Nhiều khu tiện ích riêng, hồ cá Koi. Bên trong được cho là nơi vận hành một phần hoạt động kinh doanh mỹ phẩm...

Ngôi biệt thự khủng 4.00 m2.

Kiểu khoe biệt phủ, khoe xe “đi hàng đoàn”, “sắm xe như sắm áo”, “siêu xe phủ kín gara biệt phủ” trở thành dấu ấn thương hiệu Mailisa. Những hình ảnh này không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là công cụ marketing giúp tạo dựng hình ảnh “đại gia thẩm mỹ”, thu hút khách hàng tin vào sự “thành công vượt bậc", tăng mức độ tin tưởng vào sản phẩm Doctor Magic và dịch vụ thẩm mỹ...

Ngụy tạo và buôn lậu

Ít ngày trước, Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh thành tiến hành khám xét các cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ và một số tỉnh thành. Ngoài ra, cơ quan công an còn tiến hành khám xem dinh thự của vợ chồng chủ hệ thống Mailisa, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Nga - chủ hệ thống Mailisa bị khởi tố. Ảnh: C.A.

C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh điều hành.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến 2024, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã bàn bạc, thỏa thuận nhập mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) để phân phối cho chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với mục đích thu lợi lớn.

Các sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đúng thành phần công bố và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Công an khám xét tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa ở TPHCM và thu giữ nhiều tài liệu.

Để hợp thức hóa hàng hóa, nhóm này đã cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, ký các hợp đồng ngụy tạo, điều chỉnh thông tin nhằm chuyển nguồn gốc từ “Quảng Châu, Trung Quốc” thành “Hong Kong”, lấy CFS tại Hong Kong rồi tổ chức nhập lậu vào Việt Nam.

Sau đó, hệ thống Mailisa quảng cáo đây là mỹ phẩm “sản xuất tại Hong Kong”, nhằm tạo niềm tin cho khách hàng trong nước và bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo, số tiền thu lợi bất chính đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ sản phẩm bán chạy của hệ thống Mailisa được cho là thu lợi ngàn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/11, C03 ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu nêu trên.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

C03 đang tiếp tục củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra toàn diện, làm rõ dấu hiệu tổ chức buôn lậu quy mô lớn. Công tác xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản cũng được triển khai nhằm thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.