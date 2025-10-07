Nhìn lại 3 màn trao giải đậm chất xe của Car Choice Awards 2025: Xe không chỉ được vinh danh mà còn được 'kể chuyện'

Đêm Gala Car Choice Awards 2025 khép lại với 13 hạng mục vinh danh với dư âm lớn nhất vẫn đến từ những khoảnh khắc trao giải “đậm chất xe” - nơi sân khấu, âm thanh, ánh sáng và cảm xúc của những người yêu xe hòa quyện thành một hành trình trọn vẹn.

"Xe gia đình của năm" - Cảm xúc gắn kết và đồng hành qua các thế hệ

"Xe gia đình của năm" luôn là một yếu tố không thể thiếu của các lễ trao giải về xe. Bởi những người có gia đình thường có nhu cầu mua xe mãnh liệt hơn ai hết. Nhiều chủ xe từng chia sẻ, quyết định mua ô tô đầu tiên của họ đến khi "cảm thấy không thể bảo vệ được con mình trên yên chiếc xe máy".

Vì lẽ đó, tại Car Choice Awards 2025, khoảnh khắc vinh danh cụm "Xe gia đình của năm" gây chú ý khi dàn xe được vinh danh lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện, như thể viết nên những chuyến đi dài và câu chuyện về sự an toàn, tiện nghi cùng cảm xúc sum vầy.

Honda City, Mazda CX-5, Kia Carnival và Volkswagen Viloran lần lượt xuất hiện như những người bạn đồng hành qua từng giai đoạn phát triển của một gia đình Việt Nam tiêu biểu.

Từ những chiếc MPV rộng rãi đến các mẫu SUV linh hoạt, từ những chiếc xe cỡ nhỏ phục vụ gia đình trẻ đến những chiếc cỡ lớn cho "tam đại đồng đường", hạng mục này khắc họa rõ nét tinh thần "xe là một phần của gia đình". Hơn cả sự an toàn hay che nắng mưa, cabin ô tô lại trở thành không gian kết nối giữa các thành viên với nhau, khi những ngôi nhà giờ lại thành quá lớn, mỗi người một không gian riêng với những bộn bề cá nhân.

"Xe GenZ của năm" và "Xe dẫn dắt thị trường": Năng lượng trẻ, phong cách và bản lĩnh dẫn dắt

Nếu "Xe gia đình của năm" tôn vinh một không gian tập thể thì ngược lại, những chiếc xe VinFast VF 3 được vinh danh tại hạng mục "Xe GenZ của năm" lại hướng tới phong cách cá nhân, những người đang tìm kiếm chiếc xe đầu đời để khẳng định phong cách sống năng động, hiện đại trong thời đại mới.

Trong khi đó, "Xe dẫn dắt thị trường" tiếp tục nêu tên VinFast VF 3 khi định hình lại thị trường, khiến cả phân khúc và thị trường phải chạy theo, tái định nghĩa cách sử dụng ô tô tại Việt Nam.

Với mức giá dễ tiếp cận (chỉ 299 triệu đồng bao gồm cả pin), VinFast VF 3 đã mở rộng cánh cửa cho rất nhiều người dùng lần đầu tiếp cận ô tô, đồng thời giúp ô tô điện không còn là khái niệm xa vời với số đông.

Khoảnh khắc VinFast VF 3 được vinh danh trên đại lộ thành phố thông minh cũng là lúc thế hệ trẻ khẳng định tiếng nói riêng: yêu xe điện, yêu công nghệ, và sẵn sàng thay đổi thói quen di chuyển để hướng đến tương lai bền vững.

Sự tôn vinh dành cho đổi mới, sáng tạo và bản lĩnh thương hiệu

Cụm cuối cùng của lễ trao giải mang đến bầu không khí trang trọng và sâu sắc, khi Ban tổ chức vinh danh những thương hiệu, cá nhân và nội dung đã góp phần thúc đẩy ngành xe Việt Nam phát triển.

Đây là nơi những giá trị vượt lên khỏi doanh số hay thiết kế, để tôn vinh đổi mới sáng tạo, cam kết phát triển bền vững và dấu ấn thị trường ô tô Việt Nam.

Trong khuôn khổ đêm Gala, khán giả được gây bất ngờ bằng hạng mục giải thưởng “Xe được yêu thích của năm” lần đầu được công bố chính thức. Hạng mục này phụ thuộc hoàn toàn vào lá phiếu từ cộng đồng. Và chính trong phần tranh tài này, Skoda Kodiaq đã trở thành cái tên nổi bật khi ghi nhận số lượt bình chọn cao kỷ lục.

Ở hạng mục “Xe của thương hiệu mới xuất sắc”, Lynk & Co 06 đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc khi từng bước bứt phá tại thị trường Việt Nam, với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội và chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ.

Hạng mục “Xe Hybrid của năm” được dành cho những mẫu xe có công nghệ hybrid dẫn đầu, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường nhưng đảm bảo sự thuận lợi khi đi đường dài. Và Honda CR-V e:HEV RS được đánh giá đáp ứng tốt với những yếu tố nêu trên.

"Xe dịch vụ của năm" vinh danh VinFast VF 5 - Herio Green với mức giá đề xuất 529 triệu đồng cùng các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt giúp doanh nghiệp dịch vụ giảm đáng kể áp lực vốn ban đầu, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ở hạng mục “Thương hiệu Ô tô vươn mình”, kết quả chung cuộc không quá bất ngờ khi VinFast giành điểm số cao nhất, trong khi thương hiệu lốp cao cấp Sailun vượt lên khá xa những ứng viên khác ở hạng mục “Thương hiệu phụ kiện vươn mình”. Đây đều là những thương hiệu đã có nhiều năm bền bỉ cống hiến cho ngành ô tô Việt Nam - không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao, mà còn tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và luôn vươn mình bứt phá vì một Việt Nam vững mạnh hơn.

Trong khi đó, lần đầu góp mặt tại Car Choice Awards, hạng mục “Nội dung của năm” vinh danh 5 tác phẩm truyền thông nổi bật trên nhiều nền tảng từ YouTube, TikTok đến báo chí và trang tin… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng ô tô - xe máy Việt Nam.

Khoảnh khắc các gương mặt tiêu biểu lên nhận giải “Nội dung của năm” khép lại một đêm giàu cảm xúc, đồng thời mở ra một chương mới cho ngành ô tô Việt - nơi xe không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng của khát vọng và năng lực sáng tạo quốc gia.

Một vài khoảnh khác đáng nhớ khác của Car Choice Awards 2025: