"Nhìn cuộn giấy vệ sinh của bạn cùng phòng, tôi mới biết mình nghèo" - Lời kể của 1 nữ sinh gây tò mò, cuộn giấy đó trông như nào?

Lên đại học, sống trong ký túc xá, nhiều cô gái mới bàng hoàng nhận ra sự khác biệt về mức sống. Có những người từ nhỏ đã được bao bọc trong nhung lụa, trong khi những bạn từ gia đình kinh tế bình thường thường mang tâm lý tự ti khi so sánh với bạn bè về cách ăn mặc hay chi tiêu.

Câu chuyện về cuộn giấy vệ sinh

Đôi khi, sự khác biệt không nằm ở những thứ đắt tiền mà hiện rõ qua một cuộn giấy vệ sinh. Một nữ sinh ở Trung Quốc đã chia sẻ sự "sụp đổ" của mình khi thấy 4 loại giấy khác nhau trong phòng:

- Bạn cùng phòng khá giả: Dùng loại khăn giấy dưỡng ẩm (lotion tissue). Loại này nhìn mỏng nhưng cực kỳ đắt, bề mặt mềm mịn như có nước, không gây hại cho da. Những gia đình có điều kiện sẵn sàng chi tiền cho những chi tiết nhỏ nhất để con cái được thoải mái.

Cuộn giấy của cô gái là loại rẻ tiền nhất

- Những bạn điều kiện trung bình: Dùng giấy rút thông thường, giá vài nghìn một gói, không quá đắt nhưng dùng ổn.

- Nữ sinh có kinh tế kém (người kể chuyện): Cô dùng loại giấy cuộn rẻ nhất, dùng đến tận lõi vẫn không nỡ vứt. Nhìn thấy cảnh này, cô bỗng cảm thấy tủi thân và cho rằng bố mẹ đã quá khắt khe với mình.

Đừng để vật chất trói buộc giá trị bản thân

Việc dùng giấy vệ sinh để đánh giá gia cảnh thực chất là hệ quả của lối sống thực dụng. Đúng là giấy cao cấp có khác biệt, nhưng nó không quyết định việc bố mẹ có yêu bạn hay không, càng không quyết định tương lai của bạn. Thậm chí, nhiều người dùng loại giấy đó mà không biết rằng chúng khó tan, dễ gây tắc bồn cầu ký túc xá.

Nhiều sinh viên hiện nay đang hiểu sai rằng "được đầu tư" nghĩa là phải có đồ xa xỉ, dẫn đến tâm lý tự ti vô căn cứ.

Thực chất, dù giàu hay nghèo, điều quan trọng nhất cha mẹ cần trao cho con là tình yêu thương và sự tôn trọng. Đừng để những so sánh vụn vặt về vật chất làm lệch lạc tam quan. Một sinh viên có nội tâm phong phú, có tư duy độc lập và bản lĩnh mới là người thực sự "giàu có". Chỉ khi thoát khỏi nỗi lo âu về vật chất, bạn mới có thể rèn luyện được một tinh thần mạnh mẽ và đúng đắn.