Nhìn cách nuôi con thiên vị của người đẹp Sex and the City, vợ chồng tôi hoảng hốt lẽ nào mình nuôi con sai lầm?

Sarah Jessica Parker là một diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Sex and the City. Năm 1997, cô kết hôn cùng nam diễn viên Matthew Broderick. 5 năm sau, trái ngọt của cả 2 chào đời. Đó là quý tử đầu lòng James Wilkie.



Thông thường, ai cũng cho rằng con trai là cậu ấm thì kiểu gì cũng được chiều chuộng, sống như một hoàng tử. Thế nhưng thực tế lại trái ngược, cậu bé sống trong những nguyên tắc của ba mẹ, không hề được sắm sửa đồ hiệu mà phải mặc lại quần áo cũ từ các anh chị em họ.

Thế nhưng, khi 2 cô con gái song sinh Marion Loretta và Tabitha Hodge ra đời thì mọi người nhìn rõ mồn một cách đối xử khác biệt của mỹ nhân giàu nhất Sex and the City.

Hai vợ chồng bỏ ra hơn 400 triệu đồng mua vài món đồ nội thất cho 2 công chúa nhỏ. Sarah Jessica Parker cũng không tạo áp lực cho con, nuôi con một cách thoải mái, ít quy tắc hay áp lực hơn hẳn con trai, thậm chí cô sẽ không bao giờ ép con ăn món chúng không thích.

Cho tới hiện tại, 3 con của nữ mỹ nhân đều trưởng thành, xinh đẹp, có sự nghiệp riêng và luôn biết ơn bố mẹ.

Nhìn cách nuôi con đầy thiên vị của người đẹp Sex and the City, vợ chồng tôi hoảng hốt lẽ nào mình đã nuôi con sai lầm?

Nhiều phụ huynh giật mình nhận ra sự phân biệt đối xử của Sarah Jessica Parker. Mà điều này có vẻ đi ngược lại cách đối xử trước đây của nhiều bậc phụ huynh. Họ ban đầu cho rằng con trai chính là kho báu, là người kế nghiệp gia đình nên cần chiều chuộng, còn con gái sau này lớn lên thì cũng đi lấy chồng, như "bát nước hắt đi", bởi vậy không cần săn sóc quá đà. Thế nhưng điều này có vẻ như đã sai lầm.

Mẹ nghiêm khắc với con gái, nuông chiều con trai. Bố lại nghiêm khắc với con trai, nuông chiều con gái. Bọn chúng lớn lên vừa được nghiêm khắc, vừa được vỗ về. Ắt đó sẽ là một môi trường tốt hơn cho sự phát triển nhân cách, tính cách. Đó chính là lý do tại sao người ta luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc để tạo môi trường phát triển tốt cho con.

Một bà mẹ khẳng định: "Sau nhiều năm chăm sóc các con, tôi nhận ra mình có những thiếu sót và không cân đối trong việc giáo dục hai đứa trẻ của mình. Điều này bắt nguồn từ sự mệt mỏi cá nhân khiến tôi trở nên lười biếng trong việc rèn giũa đứa con thứ hai và không đủ biểu lộ tình yêu thương đối với đứa con đầu lòng. Tôi tin rằng đây cũng là sai lầm của nhiều phụ huynh, đặc biệt trong các gia đình có nhiều con. Con cả thường phải gánh vác nhiều hơn, còn các con út thì lại được nuông chiều và ít phải cố gắng hơn, một phần lớn là do cách giáo dục của cha mẹ.

Nhìn cách nuôi con đầy thiên vị của người đẹp Sex and the City, vợ chồng tôi đã có xu hướng thay đổi. Dùng cái khó để nuôi con trai, dùng yêu thương để nuôi con gái. Mong cả 2 con sau này sẽ có cuộc đời vui vẻ, an nhiên".

Nguyên tắc nuôi con trai cần tránh 3 điều, dạy con gái cần tránh 4 điều

Nuôi con trai cần tránh 3 điều

1. Không nên ép con giấu giếm cảm xúc

Đến thời điểm này, vẫn tồn tại quan niệm bé trai cần phải mạnh mẽ, không nên yếu đuối. Những lời khích lệ như "con trai sao lại khóc" từ phía cha mẹ mà không hay biết đã tạo nên áp lực, khiến con không dám bộc lộ cảm xúc thật.

Điều đó có thể khiến trẻ mọc lên trong sự kìm hãm, không thể hiện được cảm xúc cá nhân, ảnh hưởng lớn đến đời sống sau này của con.

Vì vậy, cha mẹ cần để con tự do thể hiện cảm xúc. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trước tuổi dậy thì, bé trai có nguy cơ mắc phải trầm cảm cao hơn bé gái. Kìm nén cảm xúc và thiếu sự thấu hiểu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trầm cảm và hành vi tiêu cực ở trẻ.

2. Không nên quá bảo bọc bé trai

Trong thế giới phức tạp hiện nay, trẻ em rất dễ bị tổn thương, cha mẹ thường cố gắng bảo vệ con khỏi những hiểm họa của cuộc sống. Tuy nhiên, việc bảo vệ quá mức có thể dẫn đến nhiều hậu quả không lường trước được.

Cha mẹ nên tôn trọng quan điểm của con, làm bạn và khuyến khích sự tự lập từ khi con còn nhỏ, vì không thể che chở cho con mãi mãi.

3. Không nên quên dạy con về trách nhiệm

Khi còn nhỏ, trẻ thường được người lớn chiều chuộng, đôi khi làm mất đi ý thức trách nhiệm cá nhân của chúng.

Thậm chí, cha mẹ cũng có thể quên mất việc dạy con về trách nhiệm. Nhiều phụ huynh khi thấy con gặp vấn đề thường lập tức giải quyết thay con, không phân biệt việc lớn hay nhỏ.

Dạy con gái cần tránh những điều sau

1. Không nên bỏ qua giáo dục giới tính cho con gái

Trang bị kiến thức giới tính cho con từ sớm là cần thiết để con tự bảo vệ mình khi vắng mặt cha mẹ.

Khi con đến gần tuổi dậy thì, cha mẹ cần dạy con về giới tính và "chuyện người lớn" một cách tế nhị, để tránh tình trạng con tự tìm hiểu và tiếp cận thông tin không lành mạnh, ảnh hưởng đến suy nghĩ.

2. Không nên nuông chiều con quá mức

Điều này có thể tạo ra thói quen kiêu ngạo, tự cao trong con và gây khó khăn trong việc hòa nhập, kết bạn với mọi người xung quanh. Vì vậy, cha mẹ nên yêu thương con ở mức độ vừa phải.

3. Tránh thiên vị và đối xử không công bằng

Nhiều cha mẹ vô tình tạo ra sự thiên vị giữa các con, và "trọng nam khinh nữ" là một trong những lý do phổ biến, dù tư tưởng hiện đại đã thay đổi nhiều.

4. Không nên để con phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ Giống như khi nuôi dạy con trai, cha mẹ cũng cần chú ý để con gái học cách tự lập. Tránh bao bọc quá mức khiến con không dám rời khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới, hạn chế sự phát triển của con sau này.