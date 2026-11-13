HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn

Hoàng Dũng
|

VinFast VF 5 phiên bản mới được trang bị viên pin to hơn, thêm tiện nghi nội thất nhưng đánh đổi là một đi một số tính năng an toàn và màn hình tốc độ.

Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 1.
Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 2.
Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 3.
Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 4.
Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 5.
Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 6.
Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn - Ảnh 7.
Toyota vừa lập thêm 2 kỷ lục, hơn 20 năm chưa bị Mercedes hay BMW vượt mặt, doanh số tại Việt Nam tăng
Tags

VINFAST

xe điện

VinFast VF 5

báo mới

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại