Nhìn bảng này để thấy VinFast VF 5 mới khác bản cũ những gì: Ngoài thiết kế mới còn có gầm cao hơn, pin lớn, tiện nghi hiện đại hơn

VinFast VF 5 phiên bản mới được trang bị viên pin to hơn, thêm tiện nghi nội thất nhưng đánh đổi là một đi một số tính năng an toàn và màn hình tốc độ.

Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/so-sanh-tung-trang-bi-giua-vinfast-vf-5-moi-va-cu-xem-duoc-va-mat-nhung-gi-nang-cap-cung-nhieu-nhung-mat-vai-option-a677041.html