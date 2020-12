"Nhìn anh Chí Tài ôm con heo tặng vợ hơn chục năm trước, mình không cầm lòng được"

11 giờ ngày 18/12 theo giờ Mỹ (tức 2 giờ sáng ngày 19/12 giờ Việt Nam), tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra ở giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ). Ngoài gia đình, người thân rất đông đồng nghiệp và khán giả ở hải ngoại đã tới tiễn đưa danh hài về nơi an nghỉ cuối cùng.



Được biết, đầu chiều ngày 19/12 theo giờ Mỹ (khoảng 3,4 giờ sáng ngày 20/12 giờ Việt Nam), thi thể của danh hài Chí Tài sẽ được đưa đi hỏa táng.

Là một trong số những nghệ sĩ ở hải ngoại tới thăm viếng, đưa tiễn nghệ sĩ Chí Tài có danh hài Thúy Nga. Dù cách nửa vòng trái đất nhưng Thúy Nga vẫn dành cho phóng viên những chia sẻ thân tình về đàn anh, về đám tang của danh hài Chí Tài trên đất Mỹ sau khi lễ viếng anh kết thúc.

Đám tang nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ. (hình ảnh trong bài do nghệ sĩ Thúy Nga cung cấp).

Ai cũng lo chị bé Heo xỉu lên xỉu xuống nhưng chị rất bản lĩnh!

Đám tang của danh hài Chí Tài ở Mỹ được tài khoản Thúy Nga của chị phát livestream trên Youtube. Chị có thể chia sẻ đôi chút về tang lễ bên đó ngoài những điều đã live?

Tôi livestream thay câu trả lời cho mọi người vì nhiều người hỏi tôi về tang lễ anh Tài quá. Ngày hôm nay, chính thức các nghệ sĩ mới được gặp anh.

Anh Tài là bên Công giáo, lẽ ra sẽ tổ chức tang lễ ở nhà thờ nhưng vì dịch covid-19 nên mọi thủ tục tang lễ đều thay đổi, phải dựng lều và làm ngoài trời. Nói chung là tinh thần là đơn giản, chứ làm trong nhà thờ sẽ rất hoành tráng.

Thật sự là hôm nay tôi không quay mà phụ mọi người lo tang lễ. Thứ hai là Trung tâm Thúy Nga quay độc quyền tất cả. Đám tang được trung tâm Thúy Nga bảo vệ chặt chẽ nên youtuber tới nhiều lắm nhưng không vào trong quay lung tung được. Họ vẫn đứng ngoài quay.

Lễ tang ở Mỹ khác gì ở Việt Nam, thưa chị?

Tang lễ bị hạn chế hơn nhiều trong việc tiếp đón khách khứa. Mọi người chủ động giữ khoảng cách, chia tốp đi lễ. Ghế ngồi cũng giữ khoảng cách an toàn. Ai cũng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Lúc đầu, tôi còn sợ là không được mở nắp quan tài, sẽ không được nhìn thấy anh vì đang dịch nhưng cuối cùng vẫn được. Tuy nhiên, nhà quàn có che một tấm lưới rất đẹp.

Hình như khi chuyển thi hài anh về Mỹ, quan tài trắng bị gì đó nên phải thay quan tài khác màu gỗ nâu. Tôi nghĩ, anh Tài sẽ hạnh phúc vì quan tài đẹp, anh được thay cả đồ mới, được trang điểm và chích thuốc cho tươi đẹp hơn. Khi anh Tài thật đẹp rồi thì mọi người mới được viếng thăm.

Những hình ảnh của danh hài Chí Tài được dựng dọc hai bên tiến vào bên trong nơi anh nằm...

Tâm trạng của chị Bé Heo, vợ anh Chí Tài hôm nay thế nào?

Có lẽ chị bé Heo quá đau, đau tới khóc không nổi. Nỗi đau giống như bị nuốt ngược vào trong. Thấy chị như vậy, tôi cũng phần nào yên tâm. Vì từ khi anh Tài mất, anh em rất lo cho chị bé Heo.

Bản tính chị bé Heo rất yếu đuối, nhẹ nhàng, nhõng nhẽo nên ai cũng lo chị quá xúc động mà khóc lóc hoặc xỉu lên xỉu xuống nhưng thật sự, chị ấy rất bản lĩnh. Chị nén nỗi đau bên trong để tiếp mọi người tới thăm viếng anh Chí Tài lần cuối. Tôi rất phục chị.

Sáng nay thấy anh Tài ôm con heo mà anh ấy tặng chị bé Heo mười mấy năm trước, tôi nhìn không cầm lòng được. Quá xót xa!

Nghe tin anh Tài mất, tôi giống như bị cà lăm

Còn chị thì sao, từ khi nghe tin tới lúc đón anh về Mỹ, gặp anh trong tang lễ ngày hôm nay. Chị là một người em thân thiết với anh Chí Tài đã nhiều năm?

Anh em tôi thân thiết lắm, đi diễn chung với nhau hoài. Ngoài tôi, anh Tài còn có anh Hoài Linh, Việt Hương, Hoài Tâm... mấy anh em thường đi diễn các nước, các tiểu bang với hau. Hầu hết các tiểu phẩm của Thúy Nga Paris là mấy anh em tôi diễn, giống như gia đình vậy. Tự nhiên anh Tài mất, tôi bị hụt hẫng.

Từ hôm anh Tài mất, hôm nào tôi cũng chỉ ngủ 3, 4 tiếng. Không phải mình quá ủy mị, quá đau khổ gì mà cứ bị nghĩ nhiều thứ.

Cuộc sống quá vô thường. Một người kỹ tính, tỉ mỉ như anh Tài, từ miếng ăn đến giấc ngủ, anh vô cùng kỹ lưỡng, ngay tới việc thể dục cũng là vì anh lo cho sức khỏe của mình mà cuối cùng lại mất khi đi thể dục về.

Thúy Nga, vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc và MC Đức Tiến... tới thăm viếng danh hài lần cuối.

Nghệ sĩ Quang Minh, Nhật Cường và Thúy Nga tại tang lễ...

Anh Tài rất nhiệt tình, gần gũi, dễ thương. Đi show với anh Tài, anh giống như người anh, người cha của mình. Cái gì anh Tài cũng đem theo, đồ ăn, thức uống, bánh kẹo, kim chỉ, kéo, thun quần, nút áo... đủ hết.

Thiếu bất cứ cái gì, cứ hỏi anh Tài là có hết, trừ tiền. Đó là lý do mà vali của anh Tài đi show lúc nào cũng to hơn những anh em khác. Nhiều khi tôi còn chọc, "anh đem gì đem dữ vậy anh Tài, đem nguyên cái nhà đi show hả". Chọc thì chọc vậy mà cần gì, hỏi gì anh cũng có. Thuốc men, cảm cúm, thuốc bổ, C sủi... Anh Tài kỹ lắm, thuốc gì, uống giờ nào là có hết.

Tập kịch, anh cũng tập kỹ hơn người ta. Tôi tập rồi ngẫu hứng diễn mỗi ngày mỗi khác, còn anh Tài là tập buổi nào thu âm buổi đó rồi về nhà tập lại. Anh em tập mà quên tuồng là hỏi lại anh Tài, mở máy thu ra coi. Không thiếu gì.

Thật sự là tôi hụt hẫng vì mất đi một người anh. Người ta bệnh thì mình còn chuẩn bị tâm lý, ví dụ như Mai Phương. Còn sự ra đi đột ngột luôn khiến người ở lại ngỡ ngàng như Anh Vũ, anh Tài.

Trước khi anh Vũ mất, anh ấy bị stress, nhìn gương mặt là biết có tâm tư còn anh Tài thì quá đột ngột, đang rất khỏe mạnh. Dù anh bị tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao nhưng anh rất kỹ về sức khỏe.

Kiểu của anh Tài giống như tập thể dục quá sức rồi đứng tim. Anh Tài bị ngã, mắt bầm luôn. Anh nằm 2 tiếng đồng hồ ở cầu thang thoát hiểm. Nghe tin anh mất mà tôi giống như bị cà lăm, nói không được. Thật sự khi đưa anh Tài về Mỹ, nhìn thấy anh, không nén được cảm xúc.

Chị gái danh hài Chí Tài phát biểu tại tang lễ.

Chồng và con gái Việt Hương tới tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài

Anh em đồng nghiệp thương là thế, xót là thế nhưng người thực sự đau khổ nhất bây giờ là chị bé Heo. Chặng đường phía trước sẽ rất cô đơn?

Đúng vậy, thương lắm. Nhà tôi và nhà anh Tài cũng gần nhau. Tôi với chị bé Heo tuy không nói chuyện nhiều, chỉ gặp nhau lúc chị đi xem anh Tài diễn và nói chuyện. Nhưng tôi được chứng kiến vợ chồng anh Tài nói chuyện qua điện thoại mà hôn hít như mới yêu rất là cưng. Chị bé Heo luôn cổ vũ chồng, chồng nói gì cũng cổ vũ, cũng cười một cách hạnh phúc và sung sướng còn anh Tài thì rất chiều vợ.

Nhiều người cũng đang thắc mắc là tại sao không chôn anh Tài mà hỏa táng, để mọi người lúc nhớ có thể tới thăm viếng nhưng có lẽ do dịch covid-19 nên không ủng hộ lắm chuyện chôn cất.