Không thể sang Mỹ dự tang lễ, Hoài Linh viết thơ xúc động tiễn biệt Chí Tài

Khi cố nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ, Hoài Linh đã cùng Việt Hương và nhiều đồng nghiệp đứng ra lo liệu tang lễ chu đáo cho nam danh hài ở Việt Nam.



Sau đó tối 12/12, đích thân anh đã ra sân bay để đưa tiễn thi hài cố nghệ sĩ về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.

Hoài Linh và Chí Tài từng là một cặp đôi ăn ý trên sân khấu hài kịch.

Được biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lý do sức khỏe, Hoài Linh đã không thể sang California, tiễn biệt cố nghệ sĩ Chí Tài về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chưa nguôi ngoai được nỗi buồn sau khi người anh thân thiết ra đi, mới đây, Hoài Linh đã viết một bài thơ đầy xúc động để như một lời chào tạm biệt danh hài sinh năm 1958. Bài thơ có nội dung như sau:

"Bước chân phiêu bạt đã mỏi rồi

Anh ơi nằm xuống nghỉ ngơi thôi

Đời trả anh về với nước Chúa

Chỉ giữ nụ cười anh trên môi

Hai mươi mấy năm nghĩa đệ, huynh

Em xin giữ lại những bóng hình

Giữ lại cho mình miền ký ức

Giữ lại trong tim những chân tình.

Từ nay chẳng nghe tiếng thị phi

Gạt bỏ ưu phiền, những sân si

Chẳng còn nhìn cảnh đời đen bạc

Chẳng phải nghe tiếng bất, tiếng chì.

Kiếp người anh trọn chốn hồng trần

Kiếp tằm anh trọn với ân nhân

Thanh thản mỉm cười an nhiên nhé

Ngủ giấc thật sâu giấc thiên thần".

Ngày 12/12, Hoài Linh và Việt Hương đã đứng ra lo liệu tang lễ chu đáo cho cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam

Từ 11h đến 17h ngày 18/12 (giờ địa phương), lễ thăm viếng và cầu nguyện cho cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra ở giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ).

Thánh lễ an táng sẽ tiếp tục được cử hành vào lúc 10h ngày 19/12 tại địa điểm này. Nghi thức hỏa táng sẽ được diễn ra vào 13h ngày 19/12 tại nghĩa trang Peek Family. Sau đó, vào ngày 22/12, tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery.