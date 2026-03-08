Nhiều vụ tai nạn do ô tô đi lùi: Cần lắp camera lùi cho xe trọng tải lớn

Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tại các đô thị, khu dân cư ngày một lớn, đồng nghĩa với việc ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân cần được nâng cao.

Khi điều khiển phương tiện ô tô trên đường, đặc biệt với các loại phương tiện trọng tải lớn, hành vi lùi xe tưởng chừng là việc đơn giản, dễ dàng, nhưng nếu không chú ý quan sát, bất cẩn, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đang đứng tại khoảng sân trong công ty, một lái xe điều khiển ô tô bơm bê tông đã không quan sát phía sau và cho xe lùi, không một tín hiệu cảnh báo từ phía sau. Hậu quả chiếc xe ô tô đã đâm vào người đang đứng.

Hiện trường vụ xe tải lùi ẩu ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, khiến cụ ông 90 tuổi tử vong. (Ảnh cắt từ clip)



Một chiếc xe ô tô tải đi lùi trong ngõ tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Phía sau xe tải đang có một người đang đi bộ, do không cảnh báo, thiếu quan sát, lái xe đã cho xe ô tô lùi đâm trúng vào người đang đi bộ.

Có thể nhận thấy, thời gian vừa qua có không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi lùi xe do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát. Nó không chỉ xảy ra đối với người mới học lái xe, mà xảy ra ngay với tài xế đã dạn dày kinh nghiệm cầm vô lăng bởi sự bất cẩn, cẩu thả khi thực hiện hành vi này.

Ông Nguyễn Văn Bảy (giáo viên thực hành lái xe, Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô) cho biết: "Điểm mù đằng sau xe rất nhiều, lái xe không thể phát hiện được khi mình lùi xe, đặc biệt là xe tải lớn; khuyến cáo các lái xe nên lắp camera lùi".

Các xe tải lớn nên lắp camera lùi.

Hiện Luật Đường bộ hiện hành vẫn chưa có quy định bắt buộc lắp camera lùi đối với các phương tiện tải trọng lớn, tuy nhiên theo các chuyên gia, việc lắp camera lùi trong thời điểm hiện tại rất cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản. Xe tải thường có thùng cao và dài, gương chiếu hậu hai bên không thể quan sát toàn bộ khu vực phía sau đuôi xe, đặc biệt là các vật cản thấp nằm trong "điểm chết" mà tài xế không thể thấy qua gương.

Trước những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua, việc sớm đưa quy định lắp camera lùi cho xe tải vào cuộc sống là điều cấp thiết, không chỉ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, mà người lái còn tự làm chủ và kiểm soát được phương tiện của mình, chứ không chỉ trông chờ vào ý thức của tài xế và sự may rủi khi tham gia giao thông.