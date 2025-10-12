Nhiều ‘ưu ái’ bất thường tại Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm-Nha Trang

Nhiều ưu ái bất thường, vi phạm Luật đất đai

Khu đất số 25 Phan Chu Trinh có diện tích 1.865,9 m² nguồn gốc do Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa quản lý, sử dụng, là nơi đặt Nhà khách UBND tỉnh và văn phòng làm việc tạm của một số đơn vị.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015), khu đất được quy hoạch làm đất sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đến kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm nay có tên là Marina Suites.

Mặc dù vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang thuê đất triển khai dự án, vi phạm Điều 52 Luật Đất đai 2013. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2016 và các cá nhân liên quan.

Việc giao đất cho thuê đất đối với dự án này cũng có nhiều vấn đề. Cụ thể, năm 2016, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Lâm có văn bản xin trả lại đất, đề nghị giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang. Trên cơ sở Tờ trình của Sở Tài nguyên - Môi trường ngày 14/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi diện tích 1.865,9 m² và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án. Đến ngày 31/3/2017, Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn đến năm 2053. Mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra xác định, diện tích 1.865,9 m² tại số 25 Phan Chu Trinh, có nguồn gốc là đất do Nhà nước quản lý; tài sản trên đất là tài sản Nhà nước . Đồng thời, dự án Nhà khách quận Hoàn Kiếm là dự án sử dụng đất có mục đích thương mại dịch vụ (đất sử dụng làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh); không thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất vì không thuộc lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi theo pháp luật về đầu tư.

Do đó, việc cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Lâm thuê đất vào năm 2014 không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là thực hiện không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 về đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh tiếp tục thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang thuê đất vào năm 2016 thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là thực hiện không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2014 - 2016 và các cá nhân có liên quan.

Về xử lý tài sản trên đất, ngày 16/1/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND phê duyệt giá trị tài sản trên đất để bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi. Sau đó 2 tháng, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 693 phê duyệt số tiền hơn 2,47 tỷ đồng hỗ trợ tháo dỡ nhà, vật kiến trúc cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Lâm. Đáng chú ý, số tiền này được hỗ trợ thay vì tổ chức bán đấu giá tài sản công theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận việc phân kỳ nộp số tiền hỗ trợ tháo dỡ nhà, vật kiến trúc. Trong đó 30% nộp trong thời hạn 10 ngày; 70% còn lại nộp chậm nhất đến hết ngày 25/3/2015.

Nhưng đến nay, công ty mới chỉ nộp 30% (742,4 triệu đồng) vào tháng 4/2014; 70% còn lại vẫn chưa nộp. Việc phê duyệt và hỗ trợ như trên là trái quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2014 và cá nhân liên quan.

Chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa vào khai thác

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp ngày 30/6/2016, dự án có quy mô khách sạn 4 sao và 250 căn hộ nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp ngày 25/9/2018 cho phép xây dựng 31 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chủ đầu tư đã xây dựng thêm khoảng 400 m² tại tầng tum thang để đặt thiết bị kỹ thuật, không phù hợp giấy phép xây dựng. Công trình chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư đã đưa vào khai thác, chuyển nhượng và cho thuê hơn 200 căn hộ.

Những hành vi này vi phạm Điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư; đồng thời vi phạm Điều 14 và Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản khi đưa công trình chưa nghiệm thu vào kinh doanh. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, dự án không đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định pháp luật. Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản nghĩa vụ của dự án, đảm bảo không thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các sai phạm tại dự án đã được chỉ ra qua thanh tra và yêu cầu khắc phục hậu quả. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang trước mắt thực hiện nộp 70% số tiền hỗ trợ tháo dỡ nhà, vật kiến trúc vào ngân sách nhà nước.