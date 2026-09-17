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Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, bố lội nước 3 lượt cõng con đến lớp

Việt Linh
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Sáng 17/9, trận mưa lớn xuyên đêm khiến phố Hoa Bằng (Hà Nội) ngập sâu trong nước, anh Phạm Đình Nghị phải lội nước để đưa 3 con đến lớp.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm đưa trẻ đến trường.

3 cuốc lội nước cõng 3 con đến trường

Để đảm bảo các con đến lớp an toàn và không bị ướt quần áo, anh Phạm Đình Nghị phải tất bật lội nước đưa các con đến trường từ sớm. Đầu tiên, anh đi bộ dẫn con trai cả vượt qua đoạn đường ngập sâu để đến Trường THCS Yên Hòa. Sau đó, anh quay trở lại nhà tiếp tục đưa hai con nhỏ đến Trường Tiểu học An Hòa, cách nhà hơn 200m.

Do tuyến đường đến Trường Tiểu học An Hòa ngập khá nặng, anh Nghị quyết định cõng từng con trên lưng. Anh lần lượt cõng con trai Phạm Gia Khiêm (học sinh lớp 4A15) và con gái Phạm Nguyễn Bảo An (học sinh lớp 2A18) vượt qua đoạn nước sâu đến lớp. Việc phải đi lại nhiều lần trong dòng nước ngập khiến anh ướt sũng nửa người.

Anh Nghị cõng con đến trường vì ngập.

Chia sẻ về buổi sáng vất vả, anh Nghị cho biết nước ngập từ sớm nên xe máy không thể di chuyển được. Muốn các con đến lớp khô ráo, đúng giờ, anh chỉ còn cách tự mình cõng con qua những đoạn ngập sâu nhất.

Buổi đưa con đi học “lịch sử”

Không riêng gia đình anh Nghị, cảnh tượng phụ huynh “vượt biển nước” đưa con đi học xuất hiện khắp các điểm ngập sâu trên địa bàn phường Cầu Giấy, Từ Liêm và Thanh Xuân.

Tại khu vực đường Tố Hữu, chị Bích Phương (phường Hà Đông) vừa đi được một đoạn trong phố Tố Hữu thì xe chết máy. Chị vừa dắt xe vừa nắm chặt tay con dò dẫm từng bước giữa dòng nước ngập ngang gối để đến trường.

“Trường thông báo nếu nhà xa có thể nghỉ học nhưng nhà tôi neo người, bố mẹ phải đi làm, con mới lớp 3 nên cố gắng đưa cháu tới lớp. Đường ngập sâu lại ùn tắc, hai mẹ con vừa đi vừa run vì lo sập hố ga hay va chạm với xe khác. Đến được cửa lớp thì cả mẹ lẫn con đều ướt”, chị Phương thở dài.

Còn hai bố con anh Trần Văn Định (phường Từ Liêm) có buổi đi học “lâu nhất từ trước đến nay”. Nhà anh ở khu Hồ Tùng Mậu, con học tại trường THCS Nghĩa Tân. Đoạn đường từ nhà đến trường khoảng 6km, mặc dù lo đường ngập nhưng để con không bị mưa ướt, anh lái xe ô tô chở con đến trường.

Anh và con trai đi từ 6h30 nhưng đến 8 giờ kém vẫn chưa đến được trường, anh đành gọi điện xin phép cho con đến lớp muộn. “Phố thì ngập sâu, xe lại đông, đi nghích từng tí một, lúc lại đứng im một chỗ, đúng là buổi đi học lịch sử” - anh Định kể.

Hà Nội ngập nước khiến phụ huynh vất vả đưa con đến lớp giữa dòng nước mưa - Ảnh 1.

Đường ngập, xe tắc khiến quá trình di chuyển đưa con đi học đầy chật vật.

Theo ghi nhận từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa lớn từ đêm 16/9 đến sáng 17/9 có lượng mưa phổ biến từ 80 - 160mm, riêng khu vực Cầu Giấy đạt từ 166 - 175,4mm.

Việc các tuyến đường xung quanh trường học bị ngập sâu khiến nhiều phụ huynh phải chật vật đưa con đi học. Để hỗ trợ học sinh, một số trường trên địa bàn đã chủ động thông báo lùi giờ vào lớp, chuyển sang học trực tuyến hoặc không điểm danh phạt đối với những trường hợp đến muộn do thời tiết.

Tags

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