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Nhiều trường THPT ở Cà Mau thay đổi Hiệu trưởng

Quách Mến
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Hiệu trưởng nhiều trường THPT ở Cà Mau được điều động, bổ nhiệm công tác tại đơn vị mới do quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp công tác tại đơn vị cũ.

Điều động Hiệu trưởng Cà Mau: Thay đổi Lãnh đạo tại Nhiều Trường THPT năm 2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau trao quyết định cho các Hiệu trưởng.

Ngày 7/6, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị trực thuộc.

Theo đó, ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm (phường Lý Văn Lâm). Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/7/2026

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiểu, Hiệu trưởng Trường THPT Điền Hải (xã Long Điền), giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/7/2026.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Liêu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai), giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Điền Hải. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ 1/7/2026.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Minh Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Riêng (xã Hòa Bình), giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Thành thay thế ông Vũ Văn Kiêm do ông Khiêm đã có quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ 2/7/2026.

Đồng thời phân công ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Riêng, phụ trách, điều hành hoạt động giáo dục của nhà trường kể từ ngày 2/7/2026 đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng.

Điều động Hiệu trưởng Cà Mau: Thay đổi Lãnh đạo tại Nhiều Trường THPT năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ trao các quyết định điều động bổ nhiệm viên chức.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đánh giá cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo, cùng những cống hiến của những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đối với đơn vị trường học từng công tác, cũng như đối với ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Đồng thời bày tỏ niềm tin trên khi về công tác tại đơn vị mới, cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa trường nơi công tác ngày càng phát triển, dạy tốt - học tốt, trở thành những lá cờ đầu của ngành giáo dục tại địa phương.

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Nguyễn Mạnh Liêu

Trường THPT Lê Thị Riêng

điều động Hiệu trưởng Cà Mau

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