Thông báo trên được Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đưa ra trong một tuyên bố vào hôm Chủ nhật (10/8). Theo đó, buổi triển lãm dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn trên không, trên mặt đất theo chủ đề.

Theo Không quân PLA, triển lãm sẽ quy tụ hàng loạt máy bay chiến đấu hiện đại như J-10C, J-10S và máy bay huấn luyện JL-8.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc, ông Fu Qian Shao cho biết: "Triển lãm hàng không Trường Xuân thường có các màn trình diễn của nhiều loại máy bay. Sự kiện này có thể trưng bày những phát triển mới nhất của Không quân PLA về vũ khí và trang thiết bị cũng như những thành tựu trong huấn luyện chiến đấu".

Ông hy vọng các máy bay như J-20, J-16 và J-10C sẽ một lần nữa mang đến những khoảnh khắc ngoạn mục cho khán giả, đồng thời lưu ý rằng, màn trình diễn trên không của J-10C rất có thể sẽ là một điểm thu hút đối với công chúng.

Chuyên gia Trung Quốc bày tỏ mong muốn máy bay chiến đấu tàng hình J-35A mới nhất của Không quân PLA sẽ tham gia các hoạt động tại Triển lãm hàng không Trường Xuân sắp tới.