Nhiều thí sinh hoa hậu bị ngộ độc thực phẩm

Sau các hoạt động ở Bangkok, Phuket, 123 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã di chuyển tới Pattaya để tham gia những hoạt động cuối cùng trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 21/11.

Tuy nhiên, một số thí sinh đã vắng mặt trong hoạt động ở Pattaya khiến khán giả thắc mắc. Đại diện Indonesia - Sanly Liu cho biết cô và một số người đẹp đã bị ngộ độc thực phẩm.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trong hoạt động ở Phuket, Thái Lan.

"Cầu mong ngày mai là tôi khỏi hẳn. Tôi vừa bị ngộ độc thực phẩm, nhưng may mắn là đội ngũ ở đây phản ứng rất nhanh. Tôi hủy lịch trình ngay và nghỉ ngơi khi vừa mới có triệu chứng. Không tham gia sự kiện được nên tôi cảm thấy khá đau lòng", Sanly Liu viết.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Nhưng vài thí sinh khác đã phải nhập viện. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Mong tất cả sớm hồi phục, để tuần tới tất cả đều có thể biểu diễn đông đủ, không có bất kỳ ai vắng mặt".

Đại diện Estonia - Brigitta Schaback cũng chia sẻ thông tin về việc bị ngộ độc. Cô viết: "Tôi đã đi được một nửa chặng đường tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và hiện bị ngộ độc thực phẩm". Người đẹp cũng đăng kèm hình ảnh đo nhiệt độ cơ thể do bị sốt sau ngộ độc.

Trước đó, đại diện Iceland đã phải rút khỏi cuộc thi do gặp vấn đề về sức khỏe. "Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 - Helena O'Connor - đã bị bệnh mấy ngày qua. Cô ấy đang hồi phục nhưng chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, vì lý do cá nhân, cô ấy đã đưa ra quyết định khó khăn đó là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan", ban tổ chức Miss Universe Iceland thông báo.

Nhiều khán giả lo ngại sau sự cố ngộ độc thực phẩm có thêm thí sinh bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Tính đến nay, đã có 5 người đẹp bỏ thi là Iceland, Nigeria, Cameroon, Đức và Ba Tư. Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hiện còn sự tham dự của 123 thí sinh.

Nửa chặng đường còn lại của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, các thí sinh tham gia hoạt động ở Pattaya trước khi trở về Bangkok để chuẩn bị cho chung kết vào ngày 21/11.

Trước thềm chung kết, ban tổ chức đã công bố dàn giám khảo chính thức của cuộc thi năm nay, tuy nhiên gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp vì bao gồm phần lớn người Mỹ Latinh.

Nhiều khán giả cho rằng cuộc thi năm nay tổ chức ở Thái Lan, nên có giám khảo là người châu Á. Bên cạnh đó, một số ý kiến lo ngại các thí sinh Latinh sẽ được thiên vị. Trước đó, cũng có nhiều nhận xét cho rằng dàn thí sinh châu Á năm nay bị lép vế vì không được trang chủ Miss Universe cập nhật thông tin, hình ảnh đều đặn.

Cuộc thi năm nay đang bị phủ bóng đen bởi hàng loạt scandal giữa phía ê-kíp của ông Nawat và doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe). Gần đây, sự việc Jorge Figueroa - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị bắt giữ ở Thái Lan sau những lời tố cáo của ông Nawat liên quan tới việc quảng cáo ứng dụng cờ bạc càng khiến công chúng lo lắng cho số phận của Hoa hậu Hoàn vũ 2025.