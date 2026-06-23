Nhiều thanh niên 2001 đột ngột nhận được số tiền 40 triệu, 350 triệu,...chuyển vào tài khoản

Nhiều người được công an mời làm việc để xác minh và tiến hành hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

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Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp nhiều trường hợp chuyển khoản nhầm tiền đã được lực lượng công an cơ sở phối hợp xác minh, hỗ trợ hoàn trả thành công. Từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, những khoản tiền tưởng chừng khó có cơ hội lấy lại đã trở về với chủ sở hữu nhờ sự trung thực của người nhận và sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng.

Ngày 16/6, Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ trao trả thành công 350 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Ông Huỳnh Quốc Sự chuyển hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho ông Nguyễn Sỹ Khải

Trước đó, ông Huỳnh Quốc Sự (SN 1981, ngụ xã Trần Văn Thời) bất ngờ nhận được thông báo tài khoản được chuyển vào 350 triệu đồng. Nhận thấy đây là số tiền lớn và nghi có sự nhầm lẫn, ông Sự đã chủ động đến công an trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền do anh Nguyễn Sỹ Khải (SN 2001, quê Hải Phòng) chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch cá nhân khi đang ở Phú Thọ.

Sau khi đối chiếu thông tin và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ông Sự đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Khải.

Nhận lại khoản tiền tích góp sau nhiều năm lao động, anh Khải không giấu được xúc động và gửi lời cảm ơn tới người nhận nhầm cùng lực lượng công an hai địa phương đã hỗ trợ xử lý vụ việc.

Một trường hợp tương tự xảy ra tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Theo đó, Công an phường Cái Khế đã hỗ trợ chị Nguyễn Lâm Mỹ Ngọc (SN 2001) nhận lại 40 triệu đồng bị chuyển khoản nhầm.

Người nhận được khoản tiền là ông Mai Văn Dinh (SN 1957). Sau khi phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 40 triệu đồng từ người lạ, ông Dinh đã chủ động đến công an trình báo và đề nghị xác minh chủ sở hữu.

Cán bộ Công an phường Cái Khế cùng ông Mai Văn Dinh trao trả số tiền 40 triệu đồng cho chị Nguyễn Lâm Mỹ Ngọc.

Sau quá trình rà soát, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Mỹ Ngọc. Việc hoàn trả sau đó được thực hiện thuận lợi dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng công an.

Nhận lại số tiền, chị Ngọc bày tỏ sự biết ơn đối với nghĩa cử của ông Dinh cũng như sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an địa phương.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người chuyển tiền cũng kịp thời phát hiện sai sót.

Tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An chị Hà Thị Liệu bất ngờ nhận được hơn 16 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Ban đầu, chị cho rằng chủ tài khoản sẽ sớm liên hệ nên chưa trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng không có ai tìm đến nhận lại tiền, chị Liệu đã chủ động báo công an.

Quá trình xác minh sau đó cho thấy người chuyển nhầm là chị Cao Thị Vân Trang (SN 2001, quê Hà Tĩnh). Công an hai địa phương đã phối hợp liên hệ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để chị Trang nhận lại số tiền.

Không nghĩ khoản tiền đã chuyển nhầm từ lâu vẫn có thể lấy lại được, chị Trang đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng công an và người nhận nhầm vì hành động đầy trách nhiệm.

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, khi phát hiện chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an nếu cần thiết.

Đối với người bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ, việc tự ý sử dụng hoặc chiếm giữ số tiền này có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý. Thay vào đó, người nhận nên chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh và hoàn trả cho chủ sở hữu.