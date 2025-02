Nhiều tài xế bị giật cửa, đánh tới tấp trước sự bàng hoàng, sợ hãi của người thân trong xe

Liên tiếp các vụ tài xế bị hành hung

Hôm qua (2/2), lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giao Thuỷ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Giao Thủy) và Phạm Ngọc Tuân (anh trai Tuyên) để điều tra hành vi về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là 2 đối tượng đã lao vào đánh tới tấp một tài xế ô tô ở bến phà Cồn Nhất, huyện Giao Thủy vì mâu thuẫn trong lúc xếp hàng.

Theo nội dung trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm người này liên tục chửi bới, đập cửa và có hành vi hành hung tài xế. Thậm chí, một trong 2 đối tượng còn đu người lên, nhảy vào xe, dùng chân đạp thẳng vào tài xế trước sự bàng hoàng của những người thân đi cùng ngồi trong xe.

Hai người đàn ông lao vào hành hung tài xế ô tô ở Nam Định (Ảnh chụp từ clip).

Trước đó, vào ngày 27/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị can Hoàng Anh là người đánh tới tấp tài xế N.V.C. (39 tuổi) trên đường ĐT741 qua địa bàn TP Đồng Xoài vào ngày 15/12.

Theo điều tra, sau khi uống rượu, Hoàng Anh cùng bạn đi trên ô tô bán tải từ huyện Phú Giáo (Bình Dương) đến TP Đồng Xoài (Bình Phước) để xem câu cá.

Khi đi tới gần dốc Tà Bế, Hoàng Anh cho rằng xe tải do anh N.V.C. điều khiển ép xe của mình nên bực tức đuổi theo. Khi anh C. dừng đèn đỏ tại một giao lộ thì Hoàng Anh giật cửa xe tải rồi lao đến đấm liên tiếp vào người tài xế C.

Bùi Văn Hoàng Anh mở cửa xe tải và trèo lên đánh túi bụi vào đầu tài xế C. trước sự hoảng loạn của người phụ nữ đang bế trẻ em ngồi bên cạnh (Ảnh chụp màn hình).

Đến nay, các đối tượng hành hung người tham gia giao thông trong các vụ việc trên đều đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt đích đáng. Song với tần suất những hành vi côn đồ ngày càng gia tăng, với mức độ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trật tự xã hội và đe dọa tới sức khỏe, tính mạng của người dân, tạo nên hình ảnh kém văn minh trong ứng xử giữa con người và con người, thì rất cần có thêm những hình phạt thật nghiêm khắc, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn.

Bày tỏ quan điểm trên tở Kinh tế & Đô thị, các chuyên gia giao thông cho rằng, hành vi côn đồ đường phố bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, xuất phát từ ý thức về pháp luật và văn hóa ứng xử còn yếu kém, những căng thẳng trong cuộc sống và tâm lý đám đông góp phần thúc đẩy hành vi bạo lực, cũng có thể do thói quen sử dụng rượu bia và chất kích thích dẫn đến các hành vi côn đồ…

Để kiềm chế hành vi nguy hiểm trên, trước hết, cần nâng cao ý thức cộng đồng thông qua việc tăng cường các chiến dịch truyền thông về văn hóa giao thông. Các bài học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà cần có tính trực quan sinh động thông qua việc mô phỏng tình huống và đưa ra các phương pháp xử lý chuẩn mực để chỉ dẫn người dân cách xử lý vụ việc.

Cũng có thể tổ chức các phiên tòa lưu động, xét xử công khai đối với các hành vi côn đồ để cảnh tỉnh, răn đe người dân về trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó, cần xem xét tăng nặng chế tài xử phạt so với hiện hành, tăng hình phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ để răn đe.

Tội "Gây rối trật tự công cộng" có thể bị phạt tù tới 7 năm

Theo phân tích của Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trên tờ Dân việt, những hành vi đánh người nơi công cộng là gây rối trật tự công cộng, nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với chế tài ít nhất là bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối; Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; Tái phạm nguy hiểm.

Bởi vậy, trong trường hợp mà chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích thì những tình huống đánh người có phá phách như trong trường hợp này có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.