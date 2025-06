Tập đoàn mẹ của C.P. Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu vượt 95,4 tỷ USD

Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group) là một trong những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu của Thái Lan, với một lịch sử phát triển lâu dài và ấn tượng. Được thành lập từ hơn một thế kỷ trước, C.P. Group đã không ngừng phát triển và mở rộng, từ một cửa hàng hạt giống nhỏ ban đầu trở thành một đế chế kinh doanh đa ngành với phạm vi hoạt động toàn cầu. Quá trình phát triển hơn 100 năm này không chỉ thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng của tập đoàn qua các chu kỳ kinh tế và biến động thị trường khác nhau mà còn cho thấy một nền tảng kinh nghiệm sâu rộng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, tập đoàn này hiện có các khoản đầu tư tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời xuất khẩu sản phẩm của mình đến hơn 100 thị trường trên toàn thế giới. Với lực lượng lao động hùng hậu lên đến khoảng 452.800 nhân viên trên toàn cầu tính đến năm 2023, C.P. Group đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Thái Lan và nhiều quốc gia khác nơi tập đoàn có hoạt động.

Charoen Pokphand Group đã xây dựng một danh mục đầu tư kinh doanh hết sức đa dạng, bao gồm 8 lĩnh vực chính. Cụ thể, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) là đơn vị chủ lực của C.P. Group trong lĩnh vực công nông nghiệp và thực phẩm. CPF vận hành một mô hình kinh doanh tích hợp hoàn chỉnh, trải dài từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, hoạt động trang trại, đến chế biến thực phẩm và phân phối. Tập đoàn được công nhận là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và tôm lớn nhất thế giới, đồng thời nằm trong top 3 toàn cầu về sản xuất thịt gia cầm và thịt heo.

Về mặt địa lý, CPF hoạt động và đầu tư tại 17 quốc gia, xuất khẩu sản phẩm đến hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mô hình tích hợp dọc này cho phép CPF kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng sản phẩm, đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô và thu được nhiều giá trị hơn ở mỗi giai đoạn.

Phân khúc Bán lẻ & Phân phối của C.P. Group được dẫn dắt bởi CP ALL Public Company Limited (CP ALL), đơn vị vận hành các chuỗi cửa hàng tiện lợi và kinh doanh bán buôn theo mô hình cash & carry. Trong đó, CP ALL là nhà điều hành của mạng lưới cửa hàng tiện lợi 7-Eleven rộng khắp tại Thái Lan. Tính đến năm 2017, CP ALL đã có 10.268 cửa hàng này trên toàn Thái Lan. CP ALL cũng quản lý chuỗi trung tâm bán sỉ "Makro", phục vụ các khách hàng chuyên nghiệp, nhà bán lẻ và khối HORECA (Khách sạn/Nhà hàng/Dịch vụ ăn uống).

Công nông nghiệp và thực phẩm đóng góp doanh thu lớn cho C.P. Group

Truyền thông & Viễn thông là một trong 8 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của C.P. Group. True Corporation là một thực thể nổi bật của C.P. Group trong lĩnh vực này. Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi còn có mảng Thương mại Điện tử và Kỹ thuật số, CP Future City Development Corporation Limited (CPFC) - mảng Phát triển Bất động sản, Ô tô & Sản phẩm Công nghiệp, Lĩnh vực Tài chính & Đầu tư.

Bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh chính, C.P. Group còn có các đơn vị chuyên biệt hoạt động hiệu quả. Một ví dụ điển hình là C.P. Intertrade Co., Ltd., hoạt động dưới thương hiệu CP THAIRICE, tập trung vào sản xuất và xuất khẩu gạo, với các nhãn hiệu nổi tiếng như Royal Umbrella. Đơn vị này chú trọng các tiêu chuẩn chất lượng cao như GMP, HACCP và ISO 9001:2008, và có năng lực sản xuất đáng kể, đạt 1,66 triệu tấn gạo mỗi năm từ ba nhà máy sở hữu và hơn 30 nhà máy liên kết.

Trong năm tài chính 2023, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Charoen Pokphand được ghi nhận là 3.320.897 triệu THB. Khi quy đổi theo tỷ giá trung bình năm 2023 (34,80 THB/USD), con số này tương đương khoảng 95.428,07 triệu USD (xấp xỉ 95,43 tỷ USD). Quy mô doanh thu này khẳng định vị thế của C.P. Group là một trong những tập đoàn kinh tế lớn trên toàn cầu, có tác động đáng kể đến thị trường và nền kinh tế.

Một phân tích sâu hơn về cơ cấu doanh thu cho thấy vai trò quan trọng của chiến lược đa dạng hóa. Doanh thu của Charoen Pokphand Foods (CPF) năm 2023 là 585.844 triệu THB và doanh thu của CP ALL năm 2023 là 920.373,16 triệu THB. Tổng cộng, hai công ty con chủ lực này đóng góp khoảng 1.506.217,16 triệu THB, chiếm khoảng 45,3% tổng doanh thu của tập đoàn.

Điều này có nghĩa là sáu lĩnh vực kinh doanh còn lại (Truyền thông & Viễn thông, Thương mại Điện tử & Kỹ thuật số, Phát triển Bất động sản, Ô tô & Sản phẩm Công nghiệp, Dược phẩm, Tài chính & Đầu tư) cùng nhau đóng góp một phần đáng kể, khoảng 54,7% tổng doanh thu.