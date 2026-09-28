Nhiều tài năng nhí hội tụ tại Alina Dance Fest 2026

"Tôi hy vọng mỗi em sau chương trình sẽ mang về cho mình một kỷ niệm đẹp và thêm tin tưởng vào khả năng của chính mình", ca sĩ Tăng Quỳnh My chia sẻ.

Cuối tuần qua, chương trình Alina Dance Fest 2026 đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều tài năng nhí. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật với không gian Trung Thu, nơi khán giả có thể theo dõi, đồng hành cùng các em trong đêm diễn.

Năm nay, các tài năng nhí mang đến nhiều tiết mục như Ballet, Hiphop, múa hiện đại và ca hát. Các phần trình diễn được chuẩn bị trong thời gian dài.





Các tài năng nhí biểu diễn tại chương trình. Theo chia sẻ của ca sĩ Tăng Quỳnh My - Trưởng ban tổ chức Alina Dance Fest 2026, để hoàn thiện một tiết mục, các tài năng nhí phải làm quen với động tác, âm nhạc, đội hình và cách phối hợp cùng bạn diễn.

"Khi tổ chức Dance Fest, tôi muốn các em có thêm một trải nghiệm thực tế để hiểu rằng nghệ thuật không chỉ nằm ở một tiết mục biểu diễn mà còn là sự tự tin, kỷ luật, tinh thần làm việc cùng tập thể và niềm vui khi được làm điều mình yêu thích.

Tôi hy vọng mỗi em sau chương trình sẽ mang về cho mình một kỷ niệm đẹp và thêm tin tưởng vào khả năng của chính mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Có thể thấy việc xuất hiện tại các hoạt động sân khấu cũng giúp các tài năng nhí làm quen với việc chuẩn bị cho một chương trình thực tế hơn như: Ghi nhớ phần trình diễn, phối hợp cùng bạn diễn và giữ sự tập trung trong không gian có đông khán giả.

Ca sĩ Tăng Quỳnh My

Tăng Quỳnh My (ngoài cùng bên phải) tại chương trình.

Ca sĩ Tăng Quỳnh My theo đuổi dòng nhạc hướng đến khán giả trẻ, đồng thời tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu ảnh. Cô được biết đến qua các ca khúc như "Em đã vì anh quá nhiều", "Ngày mình từng yêu", "Cứ bỏ mặc em"…

Bên cạnh ca hát, cô còn tham gia chụp ảnh thời trang và xuất hiện tại một số chương trình, sự kiện giải trí. Đặc biệt, Tăng Quỳnh My còn là nhà sáng lập Trung tâm đào tạo tài năng nhí Alina Arts Academy.