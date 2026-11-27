Các nền kinh tế lớn, từ Trung Quốc đến Liên minh châu Âu (EU), đã lên tiếng phản đối các đề xuất áp thuế quan mới của Mỹ. Động thái này có khả năng mở ra một giai đoạn căng thẳng thương mại mới, ảnh hưởng đến các đối tác lớn của Washington.

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Theo thông báo từ chính quyền Mỹ, mức thuế mới được ban hành nhằm đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại nước này, mà Washington cho rằng do các quốc gia bị áp thuế đang thúc đẩy.

Mức thuế mới - có thể lên tới 20% và nhắm vào một số đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ - sẽ trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng trước khi chính thức có hiệu lực, sớm nhất là vào tháng 1 năm tới.

Một số quốc gia nằm trong danh sách bị áp thuế, ví dụ Nhật Bản, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về tình trạng sản xuất dư thừa.

Minoru Kihara - người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản - cho biết: “Nhật Bản không có bất kỳ chính sách phi thị trường hay dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc nào. Thật đáng tiếc khi một biện pháp nhắm vào Nhật Bản lại được công bố bất chấp thực tế này”.

Một quan chức cấp cao của Mỹ, với điều kiện giấu tên, lưu ý rằng các đề xuất này đã tính đến những thỏa thuận thương mại hiện có.

Trung Quốc nằm trong số các quốc gia phải đối mặt với mức thuế quan 20%, nhưng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các mức thuế mới này vẫn nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại hiện tại với Bắc Kinh.

Ông chia sẻ với đài CNBC: “Trung Quốc hiểu rằng chúng tôi sẽ áp dụng một mức thuế quan nhất định. Điều này họ đã biết trước”.

Ông nói thêm rằng Washington đang dành cho Trung Quốc các khoản miễn trừ đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Liên minh châu Âu bác bỏ lý do mà Mỹ đưa ra cho các mức thuế quan mới này, và bày tỏ hy vọng Washington sẽ tuân thủ thỏa thuận đã đạt được vào năm 2025.

Ông Olof Gill - phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu - cho biết: “EU và Mỹ cùng chia sẻ mối quan ngại thực sự về tình trạng dư thừa công suất toàn cầu. Chúng tôi lấy làm tiếc vì hai bên thiếu các hành động chung”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi phản hồi câu hỏi về các loại thuế mới trước khi chúng được công bố chính thức, đã cảnh báo Washington không nên dấn thân vào các cuộc “chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại”.

Trong khi đó, Singapore cho biết vào ngày 26/11, nước này “rất thất vọng” trước các đề xuất của chính quyền Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Singapore đang bảo hộ thị trường nội địa hoặc trợ cấp cho hoạt động sản xuất.

Trong một thông báo riêng biệt, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng đề xuất áp thêm thuế đối với hàng hóa từ Brazil - bao gồm cả máy bay - với lý do quốc gia này không có hành động giải quyết các quan ngại thương mại của Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Brazil phản đối các biện pháp này và khẳng định Brasilia sẽ “không nhượng bộ”.

Các mức thuế quan mới của ông Trump là một phần trong nỗ lực ở nhiệm kỳ thứ hai nhằm tái định hình thương mại toàn cầu. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, những lo ngại về tình trạng dư thừa công suất đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ pin, xi măng, hóa chất cho đến thực phẩm chế biến.

Các loại thuế quan này có thể gây thêm áp lực lên các doanh nghiệp Mỹ - vốn đã chịu tác động từ những đợt thuế trước đó. Các công ty nhiều khả năng sẽ chuyển phần chi phí tăng thêm này sang cho người tiêu dùng, những người đang cảm thấy bất bình trước chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Vấn đề khả năng chi trả là một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi tháng 11, khi đảng Cộng hòa của ông Trump để mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội cho đảng Dân chủ.

Mặc dù Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế quan áp dụng trên phạm vi toàn cầu của ông Trump vào tháng 2, nhưng các loại thuế nhắm vào những lĩnh vực cụ thể vẫn còn hiệu lực.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, các khoản thuế mới sẽ không cộng dồn vào những loại thuế áp dụng cho các lĩnh vực cụ thể như ô tô và thép.