Nhiều phụ huynh bàng hoàng vì nhóm "Con ghét bố mẹ" rồi quy kết con vô ơn: Bình tĩnh, đừng vội rơi vào cái bẫy của MXH!

Sự xuất hiện và tăng trưởng chóng mặt của nhóm "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội những ngày qua đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trong dư luận. Con số thành viên tăng vọt chỉ sau thời gian ngắn khiến không ít phụ huynh bàng hoàng, đau lòng và bất an khi nghĩ đến việc con em mình có thể đang âm thầm trút giận trên không gian mạng. Phản xạ đầu tiên của nhiều người lớn là thất vọng, rồi nhanh chóng gắn chiếc nhãn "vô ơn" lên những đứa trẻ, coi đây là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức thế hệ mới. Thế nhưng, nếu gạt bỏ lớp vỏ phán xét để nhìn sâu vào bản chất tâm lý và cơ chế truyền thông, câu chuyện không đơn giản dừng lại ở sự vô ơn, mà phản ánh một cuộc khủng hoảng giao tiếp kéo dài giữa hai thế hệ.

Khi mâu thuẫn gia đình bị khuếch đại bởi thuật toán mạng xã hội

Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ở lứa tuổi dậy thì vốn là câu chuyện muôn thuở của mọi mái nhà, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự va chạm giữa cái tôi non nớt muốn khẳng định bản thân và khuôn khổ bảo bọc của người lớn chưa từng là điều mới mẻ. Điểm khác biệt lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ những va chạm nội bộ từng chỉ đóng kín sau cánh cửa gia đình thì nay lại được phơi bày trực tiếp trước mắt hàng trăm nghìn người trên mạng xã hội.

Không gian mạng vận hành như một chiếc kính lúp khổng lồ, nơi thuật toán tương tác luôn có xu hướng khen thưởng và đẩy nổi những dòng trạng thái chứa đựng cảm xúc giật gân, cực đoan. Càng dùng từ ngữ cay đắng, bài viết càng nhận về lượng tương tác và bình luận đồng cảm ảo khổng lồ. Vô hình trung, chiếc màn hình điện thoại đã biến những bức xúc nhất thời của con trẻ thành một làn sóng thù hằn công khai, tạo ra cảm giác giả tạo rằng sự rạn nứt gia đình đang trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.

Hình ảnh trong nhóm Con ghét bố mẹ

Chữ "ghét" của sự ngợp và cái bẫy mang tên "hy sinh"

Chiếc nhãn "vô ơn" thực chất được tạo nên từ sự bất đồng ngôn ngữ cảm xúc giữa người lớn và trẻ nhỏ. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, trẻ chưa tích lũy đủ vốn sống lẫn kỹ năng điều tiết cảm xúc để có thể gọi tên chính xác sự bế tắc hay áp lực mà mình đang gánh chịu. Khi bị dồn nén đến mức ngột ngạt mà không tìm được lối thoát, từ "ghét" xuất hiện như một phản xạ tự vệ mang tính sát thương cao nhất mà trẻ có thể vớ lấy. Đằng sau chữ "ghét" cay nghiệt đó, phần lớn không phải là sự chối bỏ huyết thống, mà là tiếng kêu cứu bất lực của một đứa trẻ đang bị quá tải nhưng không thể cất lên tiếng nói trong chính căn nhà của mình.

Ở chiều đối diện, nhiều bậc làm cha làm mẹ lại vô tình rơi vào cái bẫy của tâm lý "hy sinh". Việc liên tục mang những vất vả, nhọc nhằn và sự từ bỏ của bản thân ra làm lý lẽ "tất cả vì con" dễ khiến tình yêu thương bị biến dạng thành một món nợ vô hình. Thay vì cảm thấy được chở che, đứa trẻ lại sống trong cảm giác dằn vặt vì trót mang món nợ cảm xúc quá lớn mà bản thân không đủ sức hoàn trả. Tình yêu thương đi kèm áp lực kỳ vọng khiến con cảm thấy ngột ngạt, và khi cảm giác mắc nợ trở nên quá nặng nề, sự phản kháng hay trốn chạy vào các hội nhóm ẩn danh là phản ứng tự nhiên để đứa trẻ tự giải phóng chính mình.

Nhịp cầu còn thiếu giữa hai thế giới độc thoại

Thực tế trên không gian mạng hiện nay cho thấy một nghịch lý rõ rệt: con cái tìm đến một hội nhóm để xả ấm ức, còn cha mẹ lại tụ họp ở một hội nhóm khác để khẳng định sự tận tụy và công lao nuôi nấng. Cả hai bên đều đang mải mê độc thoại trong chiếc vỏ bọc an toàn của thế hệ mình để tìm kiếm sự xác thực từ đám đông xa lạ. Điều đáng tiếc nhất không phải là sự thiếu hụt tình thương, mà là sự vắng bóng hoàn toàn của một nhịp cầu ở giữa – nơi hai bên có thể ngồi lại để học cách lắng nghe và đối thoại bình đẳng.

Sự phán xét hay những biện pháp trừng phạt cực đoan không thể hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình. Điều những đứa trẻ cần không phải là sự hy sinh đầy gánh nặng, mà là một không gian đủ an toàn để bộc lộ cảm xúc mà không sợ bị quy kết.

Để khép lại những hội nhóm như "Con ghét bố mẹ", người lớn cần đủ bao dung để gỡ bỏ áp lực "vì con", lắng nghe những tổn thương thật đằng sau ngôn từ non nớt, và người trẻ cũng cần được học cách diễn đạt sự bất đồng bằng lòng tôn trọng thay vì những lời cay đắng trên thế giới ảo.