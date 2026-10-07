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Nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Nhiều tỉnh, thành Trung Bộ đang trong đợt mưa lớn. Dự báo đợt mưa này kéo dài hết tuần này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên độ cao 5.000 m đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Từ ngày 11/10, mưa lớn có xu hướng giảm.

Nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị) từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to dến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Tất cả người dân chú ý mức phạt từ 500 nghìn đồng đến 12 triệu đồng khi đăng ký cư trú
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