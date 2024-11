Nhiều nơi bắt đầu mưa rất to, sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (4/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế bắt đầu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ nay đến sáng 6/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Từ ngày 4/11 đến đêm 5/11, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đến chiều và đêm 6/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Theo phân tích của cơ quan khí tượng, do khối không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống nước ta, kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên miền Trung sẽ đón mưa lớn đỉnh điểm trong 3 ngày (4-6/11), sau đó giảm dần và chấm dứt vào ngày 8/11.

Do tác động của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao khiến nhiều tình miền Trung có mưa to đến rất to (Ảnh: CAND).

Ngoài ra, thông tin về đợt không khí lạnh tăng cường, Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía Bắc nước ta.

Đến trưa và chiều nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ ngày 5-6/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.