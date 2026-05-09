Theo truyền thông Mỹ đưa tin ngày 7/5, các vụ bắt giữ nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo các nguồn tin từ Variety và Đài 10 News tại San Diego, chiến dịch của CBP được triển khai từ ngày 23-27/4 sau khi lực lượng chức năng kiểm tra 8 tàu du lịch cập cảng San Diego, bang California. Tổng cộng 28 người đã bị tạm giữ để điều tra, trong đó có một số nhân viên làm việc trên các tàu thuộc hệ thống Disney Cruise Line. Những người bị bắt gồm 26 công dân Philippines, một công dân Bồ Đào Nha và một công dân Indonesia.

Trong thông báo được các cơ quan truyền thông Mỹ dẫn lại, CBP cho biết sau quá trình kiểm tra và thẩm vấn, lực lượng chức năng xác định 27 trong số 28 người có liên quan tới hành vi nhận, lưu trữ, vận chuyển, phát tán hoặc xem các tài liệu bóc lột tình dục trẻ em và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Theo CBP, những người bị bắt giữ sẽ bị đưa trở về quốc gia mang quốc tịch sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Báo New York Post cho biết một trong những con tàu bị kiểm tra là tàu du lịch của Disney. Trong khi đó, Disney Cruise Line xác nhận có nhân viên của hãng nằm trong số những người bị bắt. Trong tuyên bố gửi truyền thông, người phát ngôn của Disney Cruise Line nhấn mạnh công ty áp dụng "chính sách không khoan nhượng" đối với các hành vi liên quan bóc lột tình dục trẻ em và cũng đã hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật".

Đại diện hãng cũng cho biết phần lớn những người bị điều tra không thuộc biên chế của Disney Cruise Line, song các nhân viên của hãng có liên quan đã không còn làm việc cho công ty. Theo Đài 10 News, một hành khách trên tàu Disney Magic đã quay lại cảnh lực lượng chức năng áp giải một số nhân viên rời khỏi tàu trong tình trạng bị còng tay.

Một nhân chứng tên Dharmi Mehta cho biết ban đầu nhiều hành khách không nhận ra lực lượng xuất hiện trên tàu là nhân viên CBP, do trên đồng phục chỉ hiển thị dòng chữ "cảnh sát" hoặc "sĩ quan". Chỉ khi các nhân viên quay lưng lại, hành khách mới nhìn thấy dòng chữ "Hải quan và Bảo vệ Biên giới".

Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Mỹ trong bối cảnh các cơ quan chức năng nước này tăng cường trấn áp các hành vi liên quan bóc lột và xâm hại trẻ em trên môi trường số cũng như trong các hoạt động xuyên biên giới.