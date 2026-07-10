Các nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ được cho là đã kiếm lời từ cuộc chiến với Iran, khi nguồn cung bị gián đoạn và giá cả tăng cao.

Nhiều nhà xuất khẩu LNG của Mỹ kiếm lời từ cuộc chiến tranh Iran.

Cuộc xung đột ở Trung Đông, bắt nguồn từ chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, đã làm gián đoạn nguồn cung từ Qatar, quốc gia chiếm khoảng một phần năm lượng xuất khẩu LNG toàn cầu, tạo ra khoảng trống nguồn cung mà các nhà sản xuất Mỹ có vị thế tốt để lấp đầy.

Mỹ đã hành động để thay thế các lô hàng bị mất từ Qatar sau khi hoạt động quân sự của Iran làm tê liệt trung tâm Ras Laffan hồi tháng Ba, giúp đẩy xuất khẩu của Mỹ lên mức cao kỷ lục.

Giá giao ngay tại châu Á đã tăng hơn gấp đôi trong tuần sau các cuộc tấn công ban đầu, trong khi giá ở châu Âu vẫn cao hơn gần 50% so với mức trước chiến tranh.

Liên minh châu Âu (EU) đặc biệt bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn này sau khi thay thế phần lớn khí đốt đường ống từ Nga bằng LNG đắt đỏ của Mỹ.

Trong số những đơn vị hưởng lợi lớn nhất có Venture Global.

Theo hồ sơ được công bố, phí hóa lỏng cố định bình quân gia quyền của công ty đã tăng lên 6,45 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (TBtu), tăng từ 3,82 USD trong quý đầu tiên.

Đơn vị nhiệt Anh là đơn vị đo tiêu chuẩn về lượng năng lượng nhiệt chứa trong nhiên liệu.

Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh dòng chảy LNG ở Trung Đông bị gián đoạn do chiến tranh.

Venture Global có mức độ tiếp xúc với thị trường giao ngay cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh của Mỹ, những công ty bán phần lớn LNG của họ theo các hợp đồng dài hạn.

Các lô hàng giao ngay cho phép nhà xuất khẩu hưởng lợi nhanh hơn từ sự tăng vọt của giá toàn cầu.

Theo báo cáo, Venture Global đã xuất khẩu 127 lô hàng LNG trong quý 2, bao gồm 37 lô từ cảng Calcasieu Pass và 90 lô từ cơ sở Plaquemines.

Cảng Calcasieu Pass, nhà ga xuất khẩu LNG đầu tiên của công ty, bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2022, giúp Venture Global khẳng định vị thế là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất tại Mỹ.

Công ty này cũng tận dụng cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, bán các lô hàng giao ngay trong khi nhà máy vẫn đang trong quá trình xây dựng chính thức, do nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu sụp đổ sau các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Chiến lược này đã dẫn đến các vụ kiện từ một số tập đoàn năng lượng lớn, cáo buộc Venture Global giữ lại khối lượng đã ký hợp đồng để ưu tiên bán hàng giao ngay sinh lời hơn. Công ty đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Venture Global không phải là bên hưởng lợi duy nhất. Các nhà phân tích đã chỉ ra tập đoàn LNG lớn của Mỹ, Cheniere Energy, cũng là một bên thắng lợi khác từ cuộc xung đột, khi sự bất ổn ở eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá khí đốt toàn cầu lên cao.