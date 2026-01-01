'Nhiều người Việt còn dè dặt nhưng chủ xe Porsche đã bắt đầu thay đổi cách nhìn với lốp Sailun'

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 217 phát sóng ngày 1/1 trên HTV9.





Xin chào và chúc mừng năm mới toàn thể quý vị đang đón xem chương trình Trên ghế. Xin chào ông Tào Quốc Cường. Nhìn lại năm 2025, đâu là điều mà ông hài lòng nhất về Sailun tại Việt Nam?

Trong năm 2025, chúng tôi đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật nhất là bước tiến lớn ở mảng OE. Chúng tôi đã tăng cường hợp tác sâu hơn với VinFast và hiện cung cấp lốp cho gần như toàn bộ các mẫu xe của hãng, với tỷ lệ cung ứng tăng mạnh lên khoảng 70%.

Sự hợp tác này không chỉ củng cố mối quan hệ giữa hai bên mà còn tạo nền tảng cho các kế hoạch hợp tác trong tương lai, bao gồm cả những dự án tiềm năng tại Indonesia.

Nhiều dòng xe VinFast đang sử dụng lốp Sailun.

Trong năm qua, thị trường có nhiều biến động, nhưng Sailun vẫn ghi nhận những bước tăng trưởng tích cực. Nếu dùng 3 từ để nói về tăng trưởng của Sailun tại Việt Nam, theo ông đó sẽ là gì?

Điều đó hoàn toàn đúng. Thị trường ô tô năm 2025 có nhiều biến động, trong đó sự bứt phá của các dòng xe năng lượng mới vượt ngoài kỳ vọng, với VinFast hiện chiếm gần một phần ba thị phần.

Trước bối cảnh đó, tăng trưởng của Sailun tại Việt Nam có thể gói gọn trong ba từ khóa: đổi mới, khai thác sâu thị trường và kiên trì.

Thứ nhất là đổi mới: Chúng tôi triển khai các sáng kiến mới như hệ thống cửa hàng flagship cao cấp và dịch vụ Sailun Car Service nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Thứ hai là khai thác sâu thị trường: Sailun phát triển đồng thời các kênh OE, khách hàng trọng điểm và kênh truyền thống để gia tăng hiệu quả thâm nhập và thị phần.

Thứ ba là kiên trì: Xây dựng thương hiệu cần đầu tư dài hạn và bền bỉ, chỉ thông qua tích lũy liên tục mới có thể vươn lên tầm cao hơn.

Nhiều trung tâm dịch vụ Sailun đi vào hoạt động. Ảnh: Sailun

Trước hết, tôi xin chúc mừng những kết quả rất tích cực mà Sailun đã đạt được, cả về doanh số lẫn thị phần. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận vẫn còn một bộ phận khách hàng Việt Nam có tâm lý sính ngoại, ưu tiên các sản phẩm nhập khẩu.

Vậy Sailun giải quyết bài toán này như thế nào đối với các dòng lốp “Made in Vietnam”?

Người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên lốp nhập khẩu, xuất phát từ những định kiến lâu năm và cả những trải nghiệm chưa tốt với sản phẩm kém chất lượng trước đây.

Là doanh nghiệp sản xuất trong nước, theo tôi, để thay đổi nhận thức đó trước hết phải bắt đầu từ chất lượng — cung cấp sản phẩm tốt và đáng tin cậy.

Thứ hai là dịch vụ, mang lại sự thuận tiện và lấy khách hàng làm trung tâm.

Cuối cùng là truyền thông và xây dựng thương hiệu, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm, từng bước tạo dựng niềm tin thông qua trải nghiệm thực tế, từ đó sẵn sàng thử dùng và gắn bó lâu dài.

Khi nhắc đến “Made in Vietnam”, đâu là thành tựu mà Sailun tự hào nhất khi đóng góp cho hệ sinh thái ô tô tại Việt Nam trong 12 tháng vừa qua?

Theo tôi, “Made in Vietnam” ở cấp độ cơ bản nhất là có nhà máy và sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ sản xuất có thể rất khác nhau. Nhiều sản phẩm hiện nay chỉ dừng ở việc xây dựng nhà máy, sản xuất tại chỗ rồi xuất khẩu, thậm chí không phục vụ thị trường nội địa.

Với Sailun, cách tiếp cận “Made in Vietnam” vượt xa mức cơ bản đó. Chúng tôi hướng tới tạo giá trị và sản xuất tiên tiến, không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cam kết phục vụ thị trường trong nước, đáp ứng những nhu cầu đặc thù của người dùng Việt Nam.

Toàn cảnh nhà máy Sailun Việt Nam.

Thực tế, Sailun đã vượt qua giai đoạn chỉ sản xuất để xuất khẩu. Tại Việt Nam, chúng tôi hiện đứng đầu ở phân khúc TBR và OTR, đồng thời đang tích cực thúc đẩy phân khúc PCR. Song song đó là quá trình đầu tư liên tục vào hợp tác OE, tổ chức, nhân sự và marketing.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Sailun đã phát triển từ một nhà máy sản xuất lốp thành một đơn vị sản xuất và dịch vụ được bản địa hóa, đóng góp giá trị cho hệ sinh thái công nghiệp và chuỗi giá trị của Việt Nam.

Nãy giờ chúng ta đã nói nhiều về các mẫu xe lắp ráp trong nước (CKD). Với các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), tôi muốn hỏi Sailun đã làm gì để trở thành đối tác tin cậy của các hãng, như BYD, Geely và cả Changan trong thời gian tới?

BYD, Geely và Changan hiện có thể xem là những đối tác kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Tại Trung Quốc, Sailun đã hợp tác với các hãng này thông qua việc cung cấp OE, và khi họ mở rộng ra các thị trường nước ngoài, chúng tôi cũng đồng hành, hỗ trợ OE và phối hợp trực tiếp tại địa phương.

Chúng tôi có một số lợi thế rõ ràng. Thứ nhất là mạng lưới sản xuất rộng, thuộc nhóm lớn nhất trong các doanh nghiệp lốp Trung Quốc. Riêng tại Đông Nam Á, Sailun đã có nhà máy ở Việt Nam, Campuchia và Indonesia, giúp cung cấp dịch vụ nhanh chóng và sát với nhu cầu khách hàng.

Một công đoạn trong dây chuyển sản xuất tại nhà máy Sailun Việt Nam.

Thứ hai là Trung tâm R&D khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho phép chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và phát triển sản phẩm phù hợp hơn với từng mẫu xe và điều kiện thị trường địa phương, thay vì áp dụng một cấu hình chung cho mọi thị trường.

Bên cạnh đó, năng lực dịch vụ tại chỗ đóng vai trò then chốt. Hợp tác OE không chỉ là cung ứng sản phẩm mà còn là khả năng xử lý nhanh các vấn đề phát sinh sau khi xe bán ra. Chúng tôi đã xây dựng đội ngũ dịch vụ và marketing bản địa tại Việt Nam và nhiều thị trường Đông Nam Á khác. Chính năng lực toàn diện tại địa phương là giá trị cốt lõi giúp Sailun trở thành đối tác tin cậy.

Chúng ta đã nói về các hãng xe Việt Nam và các hãng xe Trung Quốc. Với những hãng không đến từ Trung Quốc, theo ông, việc hợp tác với các câu lạc bộ như Porsche Club Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với Sailun trong chiến lược mở rộng thị phần?

Trong năm nay, chúng tôi đã hợp tác với Porsche Club Vietnam và BMW Club Vietnam, đồng thời đồng hành trọn vẹn cùng hành trình xuyên dài của Porsche Club từ TP.HCM đến Tây Tạng, thu hút sự quan tâm lớn và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Đoàn xe Porsche Club Vietnam sử dụng lốp Sailun trong hành trình đến Tây Tạng. Ảnh: Sailun

Mục tiêu của những hoạt động này không chỉ là bán sản phẩm, mà quan trọng hơn là giới thiệu năng lực và hiệu suất thông qua trải nghiệm thực tế, qua đó củng cố hình ảnh và giá trị thương hiệu. Khi mức độ nhận diện được nâng cao, hiệu quả kinh doanh sẽ đến một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm như EcoPoint3 và đánh giá cao hiệu suất, từ đó hình thành sự tin tưởng và sẵn sàng tiếp tục sử dụng. Những phản hồi tích cực từ người dùng sẽ góp phần thúc đẩy doanh số theo thời gian, nhưng trọng tâm của chúng tôi vẫn là xây dựng thương hiệu dài hạn và tăng trưởng bền vững.

Với những câu chuyện ông vừa chia sẻ về Sailun trong năm 2025, tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà nhiều khán giả theo dõi chương trình cũng cảm thấy rất nhiều cảm hứng.

Vậy bước sang năm 2026, Sailun đã chuẩn bị tâm thế như thế nào để trở thành một mắt xích không thể thiếu trong ngành công nghiệp hỗ trợ?

Trên đà phát triển của mảng OEM trong năm 2025, bước sang năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nguồn lực để phục vụ mảng OEM tại thị trường Việt Nam.

Một công đoạn trong dây chuyển sản xuất lốp xe VinFast tại nhà máy Sailun Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giai đoạn này, Sailun đã tổ chức lại nội bộ, thành lập các bộ phận chuyên trách như khối OEM khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các tổ công tác nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các dự án trong khu vực.

Song song đó, về phía nhà máy, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị sản lượng, tổ chức nhân sự và các nguồn lực cần thiết để nâng cao năng lực giao hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho các đối tác OEM.

Trong những chia sẻ về năm 2026, tôi nhận thấy ông chưa nhắc tới chiến lược và slogan mà cá nhân tôi rất ấn tượng ở Sailun, đó là “No Border, Just Bolder”.

Vậy trong năm 2026, Sailun sẽ làm gì để khắc họa rõ nét hơn tinh thần và chiến lược này?

Nhà máy tại Việt Nam hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của Tập đoàn Sailun, với các sản phẩm được thiết kế để phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Mạng lưới của chúng tôi bao phủ châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á, và dịch vụ khách hàng về bản chất không có “biên giới” — ở đâu có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng.

Một lốp xe Sailun sau khi hoàn thiện.

Trước những biến động về chính sách thương mại, chúng tôi chủ động điều chỉnh linh hoạt trên toàn bộ mạng lưới sản xuất toàn cầu để thích ứng kịp thời.

Riêng tại Việt Nam, chúng tôi luôn duy trì tinh thần đột phá: dám nghĩ, dám làm và liên tục tự thách thức mình. Từ năm nay, Sailun đã triển khai các Trung tâm Dịch vụ Ô tô nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Đây là một trong nhiều sáng kiến mà chúng tôi đang thực hiện, không chỉ ở phân khúc PCR mà còn mở rộng sang lốp xe tải và lốp chuyên dụng.

Trong chiến lược đưa lốp “Made in Vietnam” ra thị trường toàn cầu, ông có thể chia sẻ một câu chuyện tiêu biểu nhất với khán giả đang theo dõi chương trình Trên Ghế hôm nay?

Chúng tôi có nhiều câu chuyện, và tôi muốn chia sẻ một câu chuyện từ châu Âu — nơi doanh số của Sailun những năm gần đây tăng trưởng rất mạnh.

Auto Bild là tạp chí kiểm định xe uy tín, nơi rất ít thương hiệu lốp Trung Quốc dám tham gia thử nghiệm vì nếu kết quả không tốt, sản phẩm sẽ bị xếp vào nhóm “không khuyến nghị”.

Tuy nhiên, trong năm nay, Sailun đã tham gia các bài kiểm định của Auto Bild và đạt kết quả rất ấn tượng. Những kết quả này đã trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng của dòng lốp PCR tại thị trường châu Âu, cho thấy rõ năng lực và quyết tâm của chúng tôi trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Thưa ông, chiến lược “No Borders, Just Bolder” sẽ được thể hiện như thế nào trong việc chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng giữa tập đoàn toàn cầu và nhà máy tại Việt Nam?

Tập đoàn Sailun hiện có 10 nhà máy đang vận hành trên toàn cầu, phân bổ tại nhiều khu vực khác nhau.

Một dòng lốp Sailun dành cho xe điện.

Để đảm bảo quản lý thống nhất về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, tất cả các nhà máy đều trực thuộc sự điều phối của trung tâm sản xuất toàn cầu của Sailun. Trung tâm này thiết lập các tiêu chuẩn chung về sản phẩm, chất lượng, an toàn và hệ thống vận hành, qua đó bảo đảm sự đồng đều về chất lượng giữa các nhà máy trên toàn hệ thống.

Đó là “No Border”. Còn với vế còn lại là “Just Bolder”, ông có thể chia sẻ rõ hơn về sự táo bạo của Sailun khi lựa chọn Việt Nam làm bàn đạp để thâm nhập và tiến sâu vào những thị trường khó tính nhất trên thế giới?

Việc Sailun lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư nhà máy nước ngoài đầu tiên là một quyết định rất táo bạo ở thời điểm đó. Sau khi chúng tôi đầu tư vào Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lốp Trung Quốc khác cũng ra nước ngoài nhưng lại chọn Thái Lan, nên lựa chọn của Sailun khi ấy được xem là khác biệt và đầy thách thức.

Hơn 10 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam đã chứng minh đây là một quyết định đúng đắn. Nhờ nỗ lực của toàn bộ đội ngũ tại nhà máy, hiện nay Sailun Việt Nam đã trở thành một trong những nhà máy tốt nhất của tập đoàn.

Tập đoàn luôn đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn, và các chỉ số mà nhà máy Sailun Việt Nam đạt được đều nằm trong nhóm dẫn đầu toàn hệ thống. Dù đã vận hành nhiều năm, nhà máy Việt Nam vẫn luôn được kỳ vọng duy trì vị thế là một trong những nhà máy top đầu của Sailun trên toàn cầu.

Chúng ta đã nói nhiều về Sailun trong năm 2025 và những định hướng cho năm 2026. Ở câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay, khi nhìn về tương lai, trong 5 năm tới, ông muốn chia sẻ và kể câu chuyện “Made in Vietnam” như thế nào với bạn bè quốc tế?

Không cần chờ thêm 5 năm, ngay ở thời điểm hiện tại, Sailun đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện đầu tư tại Việt Nam. Thành công của nhà máy Sailun Việt Nam đã nhận được sự quan tâm trên phạm vi toàn cầu, không chỉ giới hạn trong khu vực Đông Nam Á.

Như nhà sáng lập Sailun từng chia sẻ, nhiều doanh nghiệp lốp xe hàng đầu thế giới đang theo dõi sát sự phát triển của Sailun tại Việt Nam. Thành công này đã tạo nên một câu chuyện đầu tư rất tích cực, và tôi tin rằng đó sẽ là nền tảng để Sailun tiếp tục mở rộng câu chuyện thành công của mình trên thị trường toàn cầu.

Cảm ơn ông rất nhiều.