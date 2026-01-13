Nhiều người tiếc cho "Út Ráng" Kim Hiền, lận đận tình duyên!

Kim Hiền khép lại cuộc hôn nhân gần 8 năm chung sống

Theo hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California - Mỹ, nữ diễn viên Kim Hiền đăng ký kết hôn ngày 18-7-2015, ly thân từ 1-5-2023. Sau đó, cô nộp đơn chấm dứt hôn nhân lên tòa án ngày 8-5-2023. Ngày 3-7-2025, Kim Hiền tiếp tục nộp đơn yêu cầu xét xử theo thủ tục mặc định do phía Andy Lê không đưa ra phản hồi nào với đơn ly hôn.

Theo trình tự, tòa đã đưa ra phán quyết cả hai ly hôn ngày 17-7-2025, cùng có nghĩa vụ nuôi con chung và có các quyền khác theo quy định pháp luật.

Kim Hiền và Andy Lê có một con chung là bé Yvona. Trước đó, cô từng kết hôn với người tình sáu năm là DJ Hoàng Phong, cả hai có một con trai tên thân mật là Sonic. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên này kết thúc chỉ hai tháng sau lễ cưới.

Năm 2014, Kim Hiền kết hôn cùng Andy Lê và sang Mỹ định cư năm 2015. Cô gần như không hoạt động showbiz, chỉ cập nhật thông tin thường ngày lên trang mạng xã hội Facebook và giao lưu với bạn bè qua nền tảng này.

Cô từng làm một bài thơ khép lại năm 2025, mở ra năm 2026 với những câu từ: "Khép lại năm 2025! Có những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi… để lại khoảng trống đủ lớn, buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm… Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu".

Khi thông tin Kim Hiền tan vỡ hôn nhân lần hai lan tỏa, nhiều cư dân mạng, người hâm mộ tiếc nuối cho cô bởi tình duyên lận đận. Họ bình luận: "Tôi ấn tượng với Kim Hiền trong "Dốc tình" với mái tóc ngắn nam tính, rất cá tính. Thật tiếc là cuộc sống hôn nhân cô ấy quá lận đận"; "Tiếc quá nhỉ! Cô ấy rời showbiz và rồi giờ rời luôn cuộc hôn nhân"; "Nếu không hết buồn, em về lại quê hương nhé, vẫn thích xem phim em đóng"…

Kim Hiền đã từng đóng nhiều phim Việt, điện ảnh lẫn truyền hình, tạo được sức hút với khán giả: "Mùi ngò gai", "Gia đình phép thuật", "Lối sống sai lầm", "Dòng sông không trở lại", "Váy hồng tầng 24", "Mảnh đất tình người", "Thiên mệnh anh hùng", "Đam mê", "Scandal: Hào quang trở lại", "Mỹ nhân"…



