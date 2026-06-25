Nhiều người Pháp lần đầu sở hữu chiếc quạt máy trong đời: Cháy sạch hàng sau 30 phút, bán gấp 1.000 lần ngày thường, điều hòa lại càng là xa xỉ phẩm

Một người dân chia sẻ cô thậm chí còn chưa kịp uống cà phê đã phải lập tức lao thẳng đến cửa hàng để mua quạt.

Đợt sóng nhiệt tại Pháp đã đẩy hoạt động mua sắm thông thường đối với các nhu yếu phẩm cơ bản vào một tình trạng hỗn loạn. Tại một cửa hàng điện máy ở Paris, người dân đổ xô đến với số lượng lớn, nhanh chóng khuân đi những túi đựng quạt điện ngay khi cửa hàng vừa mới bổ sung thêm hàng vào kho.

Cô Victoria Yakubov, một nhà làm phim, đã mô tả hoàn hảo tâm trạng của mình khi chia sẻ rằng cô thậm chí còn chưa kịp uống cà phê đã phải lập tức lao thẳng đến cửa hàng để mua quạt. Cửa hàng chỉ mất vỏn vẹn 30 phút để bán sạch toàn bộ số hàng trong kho. Giám đốc bán hàng tại đây khẳng định rằng nhu cầu đối với quạt máy và máy điều hòa đã tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ trong tuần qua.

Vì sao lại có sự bùng nổ lớn về nhu cầu đến vậy?

Máy điều hòa không khí không phổ biến trong các hộ gia đình Pháp như ở nhiều quốc gia khác, do đó buộc các gia đình phải phụ thuộc vào quạt máy như một trong số ít phương tiện làm mát sẵn có. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc toàn bộ quạt máy tại một cửa hàng ở Paris bị bán sạch chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

Cái nóng chưa từng có đã khiến doanh số bán máy điều hòa không khí tăng vọt ở châu Âu, một châu lục vốn không quen thuộc và chưa được trang bị đầy đủ để đối phó với cái nóng thiêu như đốt như vậy.

Người Pháp xếp hàng đi mua quạt máy. Ảnh: Reuters

Vào ngày thứ Hai (22/6), tập đoàn đại siêu thị Carrefour đã bán được 30.000 sản phẩm tính đến lúc 18 giờ 30 phút tối - "nhiều hơn một nghìn lần so với một ngày bình thường", Giám đốc điều hành Alexandre Bompard cho biết. Doanh số bán hàng trên Amazon gần như tăng gấp đôi vào tuần trước so với cùng kỳ năm 2025, trong khi hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo cáo mức tăng trưởng ở mức hai con số.

Thierry, một thợ điện ở tây nam nước Pháp, cho biết ông bị quá tải bởi các yêu cầu lắp đặt điều hòa không khí "khẩn cấp". "Theo lý thuyết, bạn phải gửi yêu cầu đến cuộc họp đại hội đồng của hiệp hội chủ sở hữu" trong các khu chung cư "nhưng người dân không muốn chờ đợi".

Bà Martine Belloc, một người về hưu 62 tuổi ở Bordeaux, cho biết thật "khó khăn khi sống một mình" và không có điều hòa nhiệt độ. Vào ngày thứ Ba (23/6), bà đã đến La ManuCo, một địa điểm làm việc chung đã huy động không gian để đón tiếp những người lớn tuổi.

Không thể chịu nổi cái nóng trong nhà

Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fondation pour le Logement (Quỹ Nhà ở) công bố tháng này cho thấy, một nửa số nhà ở Pháp không có đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao, khiến người dân phải chịu đựng cái nóng nguy hiểm. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn trong việc chịu đựng cái nóng trong nhà của họ.

Maïder Olivier, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách khí hậu tại tổ chức phi chính phủ này, cho biết Pháp đang đối mặt với “vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng về nhà ở giữ nhiệt”. Bà cho biết bất bình đẳng về khí hậu ở Pháp đang gia tăng, với các khu nhà ở ngoại ô thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đợt nắng nóng.

Một nửa số hộ gia đình ở Pháp không có đủ khả năng chống chọi với nhiệt độ cao. Ảnh: Ed Alcock/The Guardian

“Một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm tình hình là không có khả năng thoát thân,” bà nói. Nhiều cư dân sống trong các khu nhà ở bê tông hóa cao độ thiếu không gian xanh xung quanh nhà, thường xuyên làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao mà không có máy lạnh, phải di chuyển trên những chuyến xe buýt đông đúc, nóng bức và không đủ khả năng đi nghỉ mát vào mùa hè.

Tại Grigny, một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, người từng làm việc trong bếp khách sạn, đã khóc khi đứng dưới căn hộ tầng bốn của mình, nơi ông cảm thấy nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40 độ C. “Tôi đang ngột ngạt,” ông nói. “Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ của tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không ngủ được, nó nóng như lò nung vậy.”

Ông nói rằng đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của ông: những vấn đề khác, như bệnh tật và tình trạng thiếu nhà ở, trở nên tồi tệ hơn nhiều trong cái nóng. “Tôi không thể ở trong căn hộ của mình suốt cả ngày nên tôi xuống ngồi dưới gốc cây”, ông nói.

Roland, 20 tuổi, một sinh viên đang thực tập công tác thanh niên, đã thức dậy lúc 7 giờ sáng để ăn sáng với bạn gái trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây trước khi nhiệt độ tăng cao không thể ở ngoài trời. “Chúng tôi cố gắng đóng cửa chớp và ở trong căn hộ tối nhưng không có không khí,” anh nói. “Thật là chán nản. Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng tôi không dùng quạt điện vì tốn quá nhiều tiền.”

Roland, 20 tuổi: 'Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm.' Ảnh: Ed Alcock/The Guardian

Tuần này, một số thị trấn ở khu vực giàu có nhất phía tây Paris, trong đó có Neuilly-sur-Seine, đã cấm người dân từ các thị trấn khác sử dụng bể bơi công cộng của họ.

Noah, 22 tuổi, đang trên đường đến một chỗ thực tập về truyền thông gần Grigny, sống, giống như nhiều sinh viên khác, trong một căn hộ nhỏ ở tầng cao nhất tại Paris, dưới một mái nhà tôn cách nhiệt kém, và không có cửa chớp trên cửa sổ. Cô nói: “Không khí ngột ngạt, chúng tôi không bao giờ ngủ được quá 4 tiếng. Chúng tôi có một ban công nhỏ xíu nên đã đặt một cái bể bơi trẻ em lên đó và ngồi ở đó. Chúng tôi còn có thể làm gì khác?”

Không phải một đợt sóng nhiệt thông thường

Điều làm nên sự khác biệt của đợt sóng nhiệt lần này tại Pháp chính là quy mô khổng lồ của nó. Tuần này đã ghi nhận ngày nóng kỷ lục tại Pháp, khi cơ quan khí tượng Météo-France đặt 54 tỉnh, tức là gần một nửa diện tích cả nước, vào tình trạng cảnh báo đỏ trong hệ thống cảnh báo sóng nhiệt quốc gia.

Mức nhiệt độ thực tế đã vượt xa ngưỡng 38 độ C như những dự báo ban đầu tại thủ đô. Theo Météo-France, nhiệt độ đã được ghi nhận tăng cao trên 40 độ C trên khắp nước Pháp, và các khu vực chịu ảnh hưởng nằm dưới mức cảnh báo đỏ đang phải trải qua mức nhiệt từ 40 đến 42 độ C. Ban đêm cũng không hề có sự hạ nhiệt, khi Paris ghi nhận đêm nóng nhất trong tháng 6 với nhiệt độ không hề giảm xuống dưới mức 24,2 độ C.

Bức ảnh này cho thấy biển hiệu của một hiệu thuốc hiển thị nhiệt độ 48°C ở Toulouse vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP Bức ảnh này cho thấy biển hiệu của một hiệu thuốc hiển thị nhiệt độ 48°C ở Toulouse vào ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP

Hai người phụ nữ đang giải nhiệt trong đài phun nước tại quảng trường Place des Vosges ở Paris. Ảnh: AFP

Người đi bộ giải nhiệt dưới vòi phun sương do chính quyền thành phố Paris lắp đặt. Ảnh: AFP/Getty Images

Các nhà khoa học đều đồng ý rằng các giải pháp khác để chống chọi với cái nóng đang đạt đến giới hạn của chúng.

Viện CIRED gần đây đã mô phỏng một đợt nắng nóng cực độ ở vùng Paris trong giai đoạn từ năm 2070 đến năm 2100. Nghiên cứu cho thấy việc thay thế toàn bộ hệ thống điều hòa không khí bằng các biện pháp khác như không gian xanh và cải tạo các tòa nhà sẽ khiến người dân phải tiếp xúc với nhiệt độ cảm nhận trên 32 °C trong 6 giờ mỗi ngày .

Các chuyên gia đã đề xuất sử dụng các giải pháp đơn giản như rèm cửa hoặc quạt trần, không phải để tránh sử dụng điều hòa, mà để sử dụng ít hơn.

Trước thềm cuộc bầu cử năm tới để thay thế Tổng thống Emmanuel Macron, các ứng cử viên đã nắm bắt vấn đề này.

Nhân vật hàng đầu cánh hữu Marine Le Pen muốn lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho tất cả mọi người. "Kiểu nắng nóng cực độ mà chúng ta đang trải qua có thể giết chết người," bà nói.