Nhiều người ở một xã của Cần Thơ bất ngờ trúng thưởng khi nộp hồ sơ trực tuyến

Ngày 11-10, UBND xã Thạnh An, TP Cần Thơ cho biết xã vừa trao các giải cho người dân từ chương trình "Nộp hồ sơ trực tuyến, bốc thăm trúng quà", hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện UBND xã Thạnh An trao giải nhất cho người dân

Theo ông Phạm Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, chương trình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10-10, thu hút nhiều người dân tham gia. Theo đó, khi người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ được phát phiếu dự thưởng.

"Việc tổ chức chương trình trên nhằm tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, tạo không khí phấn khởi, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tạo sự gắn kết, thân thiện giữa chính quyền địa phương và nhân dân" - Chủ tịch UBND xã Thạnh An thông tin.

Kết quả, xã đã trao 1 giải nhất là 1 chiếc quạt máy trị giá 500.000 đồng; 2 giải ba mỗi giải là 1 bộ chén sứ cao cấp trị giá 200.000 đồng; 7 giải khuyến khích bằng hiện vật, mỗi giải trị giá 150.000 đồng. Còn lại 1 giải nhì (là 1 bình đựng nước đá trị giá 300.000 đồng) và 3 giải khuyến khích sẽ được liên hệ để trao sau do người dân không tham dự trực tiếp.

Xã Thạnh An trao giải cho người dân trúng thưởng

Bà Trần Thị Linh (ngụ ấp C1, xã Thạnh An) là người may mắn trúng giải nhất. Bà Linh cho rằng chương trình trên không chỉ khuyến khích người dân làm quen với dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian đi lại, mà còn có cơ hội nhận quà. Dù phần thưởng không lớn nhưng tạo được sự phấn khởi, gần gũi giữa chính quyền và người dân, ủng hộ chủ trương chuyển đổi số của địa phương.