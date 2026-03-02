Nhiều người ở Lạng Sơn dù không đầu tư vẫn có tài khoản trên các sàn giao dịch ngoại hối: Công an cảnh báo khẩn!

Ngày 03/02/2026, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc phát hiện, cảnh báo thủ đoạn mua bán, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam do các đối tượng người nước ngoài (Trung Quốc) thực hiện.

Theo báo cáo, một nhóm đối tượng người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào địa bàn xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, tiếp cận người dân để đặt vấn đề thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân. Các đối tượng sử dụng điện thoại di động chụp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh khuôn mặt ở nhiều góc độ, xác nhận thông tin cá nhân trực tiếp trên điện thoại. Nhóm đối tượng thu thập dữ liệu cá nhân của 11 người dân và trả tiền “cảm ơn” bằng tiền mặt với mức 100 Nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 380.000 đồng). Đồng thời, các đối tượng còn thỏa thuận sẽ tiếp tục quay lại vào thứ Sáu hằng tuần để thu thập hình ảnh, quét nhận dạng khuôn mặt, với mức chi trả tương tự.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định mục đích của các đối tượng là thu thập dữ liệu cá nhân công dân Việt Nam để mở tài khoản mới trên các sàn giao dịch ngoại hối, forex. Thời gian gần đây, một số sàn giao dịch ngoại hối quốc tế triển khai chính sách khuyến mại đối với tài khoản mới đăng ký của công dân Việt Nam, Thái Lan, Singapore, theo đó người mở tài khoản mới được thưởng khoảng 20% số tiền nạp ban đầu, mức thưởng có thể lên tới hàng nghìn USD.

Lợi dụng chính sách này, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của người Việt Nam để đứng tên mở tài khoản, sau đó thực hiện các giao dịch mua – bán chéo giữa các sàn nhằm hưởng chênh lệch và rút tiền khuyến mại. Hoạt động nạp tiền, mua – bán được lặp lại nhiều lần trong ngày nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động giao dịch ngoại hối, forex hiện chưa được công nhận hợp pháp. Hành vi của các đối tượng người nước ngoài đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích; đồng thời có dấu hiệu lợi dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hoạt động giao dịch trái phép.

Đây là vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân với phương thức, thủ đoạn mới, mang tính liều lĩnh, trong đó đối tượng vi phạm là người nước ngoài trực tiếp nhập cảnh vào Việt Nam để thu thập dữ liệu cá nhân công dân Việt Nam nhằm trục lợi từ chính sách khuyến mại của các sàn giao dịch ngoại hối. Thời gian tới, nguy cơ mua bán, thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân để mở tài khoản forex hoặc phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật khác có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường, đặc biệt là các xã biên giới, tăng cường công tác nắm tình hình người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp, cho mượn, mua bán thông tin cá nhân dưới mọi hình thức, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng