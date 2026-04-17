HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhiều người nói con trai tôi không giống bố, tôi quyết làm xét nghiệm ADN để chứng minh thì nhận 1 sự thật khó tin khác

Vỹ Đình |

Con trai tôi năm nay 5 tuổi. Thằng bé khỏe mạnh, lanh lợi, nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra một điều khiến mình không thể không để ý: con không giống bố.

Từ đôi mắt một mí, nước da sáng đến sống mũi cao, tất cả đều khác hẳn chồng tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ con giống bên ngoại. Nhưng càng ngày, sự khác biệt càng rõ ràng đến mức ai nhìn cũng nhận ra.

Điều khiến tôi mệt mỏi không phải là suy nghĩ của bản thân, mà là lời người ngoài.

Họ hàng đôi khi buột miệng nhận xét, người quen thì tò mò hỏi han, có người còn nói thẳng trước mặt tôi. Những câu nói lặp đi lặp lại khiến tôi dần mất bình tĩnh. Tôi biết rõ mình không làm gì sai, nhưng cảm giác bị nghi ngờ âm ỉ vẫn khiến tôi áp lực.

Tôi từng nói với chồng về việc làm xét nghiệm ADN để dứt điểm mọi lời bàn tán. Anh không đồng ý. Anh tin tưởng tôi và cho rằng không cần thiết phải chứng minh điều hiển nhiên cho người khác. Nhưng tôi thì không làm được như anh.

Sau một thời gian chịu đựng, tôi quyết định tự mình đi làm xét nghiệm, không nói trước với chồng. Tôi chỉ muốn có một kết quả rõ ràng để tự giải tỏa, không còn phải sống trong cảm giác bị soi xét.

Ảnh minh họa

Những ngày chờ kết quả là những ngày tôi căng thẳng nhất. Tôi không sợ sự thật, nhưng tôi sợ mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Khi nhận kết quả, đứa trẻ là con ruột của chồng tôi, hoàn toàn có quan hệ huyết thống. Điều đó là đương nhiên nhưng tôi vừa thấy xấu hổ vì đã để những lời bên ngoài ảnh hưởng đến mức này.

Tối hôm đó, tôi nói lại mọi chuyện với chồng. Anh không trách, chỉ im lặng. Chính sự im lặng đó khiến tôi càng áy náy.

Vài ngày sau, trong một lần về quê, tôi vô tình nhìn lại những bức ảnh cũ trong gia đình chồng. Trong đó có ảnh của em trai bố chồng – người đã mất từ nhiều năm trước.

Tôi sững lại khi nhìn kỹ. Từ khuôn mặt, đôi mắt đến dáng mũi… gần như giống hệt con trai tôi bây giờ.

Mẹ chồng tôi giải thích rằng trong gia đình từng có người mang những nét rất khác so với số đông, và đôi khi các đặc điểm đó không xuất hiện ở thế hệ con cái trực tiếp mà “bỏ qua” một đời rồi mới quay lại ở đời sau.

Tôi hỏi bác sĩ mới biết, về mặt di truyền, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Có những gen mang tính “lặn”, không biểu hiện ở bố mẹ nhưng vẫn được truyền lại, và đến thế hệ sau mới bộc lộ rõ ràng.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở cách tôi đã để áp lực dư luận làm lung lay niềm tin của mình.

Giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì mọi chuyện vẫn còn kịp dừng lại. Nhưng cảm giác áy náy thì vẫn còn. Nhưng qua chuyện này tôi mới thấy việc tin tưởng nhau trong hôn nhân là cực kì quan trọng.

Tags

mẹ chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại