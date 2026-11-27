Nhiều người Mỹ tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu để trang trải chi phí sinh hoạt hoặc duy trì cuộc sống năng động.

Tuổi nghỉ hưu thường gắn với mong muốn được nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Khi chi phí sinh hoạt và tuổi thọ cùng tăng, nhiều người Mỹ chủ động tìm việc thời vụ hoặc làm việc qua các nền tảng số để duy trì thu nhập và giữ nhịp sống năng động.

Bà Barbara Baratta, 72 tuổi, từng là y tá nhi khoa và nghỉ hưu năm 2018. Cuộc sống nhàn rỗi khiến bà thấy bồn chồn, nên bà tìm việc qua ứng dụng chăm sóc thú cưng Rover. Bà dắt chó đi dạo để có thêm thu nhập và duy trì vận động, đồng thời vận dụng kỹ năng điều dưỡng để cho mèo uống thuốc.

“Khi bạn nghỉ hưu và không có nơi nào để đi, việc ngồi ở nhà chẳng làm gì cả rất dễ xảy ra. Vì vậy, tôi quyết định kiếm thêm chút tiền và giữ cho cơ thể vận động. Đó là điều khiến tôi đưa ra quyết định. Và tôi yêu chó, yêu mèo nữa”, bà Baratta chia sẻ.

Ông Stu Goldberg, 74 tuổi, đã lái xe cho Uber suốt 8 năm qua. Có bằng tiến sĩ tâm lý học thần kinh, ông từng điều hành công ty riêng về phần mềm và tiếp thị qua điện thoại. Khi về hưu, lương hưu không đủ trang trải chi phí sinh hoạt nên ông chuyển sang lái xe cho Uber. Công việc giúp ông có thêm thu nhập và cơ hội trò chuyện với hành khách.

“Tôi vẫn luôn tìm kiếm một khoản thu nhập lớn hơn, nhưng chưa tìm được”, ông Goldberg nói.

Bà Baratta và ông Goldberg là hai trong số nhiều người Mỹ quay lại làm việc sau khi rời các vị trí tại bệnh viện, trường đại học hoặc doanh nghiệp. Nhiều người chọn việc thời vụ, việc theo hợp đồng hoặc qua nền tảng số, như lái xe, giao hàng và chăm sóc thú cưng..., để chủ động giờ giấc.

Bà Carly Roszkowski, đại diện Hiệp hội Người nghỉ hưu tại Mỹ, cho biết nhiều người lo khoản tiết kiệm sẽ không đủ cho tuổi nghỉ hưu. Khi sống thọ hơn, họ phải làm việc lâu hơn để trang trải chi phí. Theo bà, quan niệm nghỉ hưu là một dấu mốc cố định đã không còn phù hợp với hoàn cảnh của phần lớn mọi người hiện nay.

(Ảnh chụp màn hình)

Áp lực tài chính thể hiện rõ trong khảo sát mới đây của Hiệp hội Người nghỉ hưu tại Mỹ. Trong số những người quay lại làm việc, 48% cho biết kiếm tiền là lý do chính, còn 18% cho biết họ thấy buồn chán hoặc muốn tiếp tục hoạt động. Trong một khảo sát khác với 701 người Mỹ từ 60 đến 75 tuổi, 27% cho biết họ vẫn cần làm việc vì lý do tài chính.

Một số người quay lại làm việc vì muốn thử thách trí óc hoặc tiếp tục phục vụ cộng đồng. Công việc phù hợp với sức khỏe và mong muốn có thể giúp cuộc sống sau nghỉ hưu thêm ý nghĩa. Với những người cần cải thiện thu nhập, tìm được công việc phù hợp và có đủ sức khỏe để làm lâu dài vẫn là thách thức.

Công việc qua ứng dụng mở thêm cơ hội, nhưng người lái xe vẫn phải trừ chi phí sử dụng xe khi tính thu nhập thực nhận. Họ cũng không được trả lương khi nghỉ ốm.

Việc mở rộng cơ hội làm bán thời gian, bố trí lịch làm linh hoạt, giao nhiệm vụ phù hợp với sức khỏe và tuyển dụng dựa trên năng lực có thể giúp người muốn tiếp tục làm việc có thêm lựa chọn. Người không đủ sức làm việc cũng cần có cách trang trải cuộc sống khi về già.

Câu chuyện tại Mỹ cũng phản ánh thực tế ở nhiều quốc gia đang già hóa dân số. Khi tuổi thọ tăng, người cao tuổi vẫn có thể tham gia các hoạt động xã hội sau khi nghỉ hưu. Điều quan trọng là họ có thể chọn làm việc vì niềm vui và sự kết nối, đồng thời có thể trang trải cuộc sống khi cần nghỉ ngơi.