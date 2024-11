Nhiều người muốn ‘bị lưu đày’ trong tour du lịch khổ sai ám ảnh nhất Trung Quốc

SCMP cho biết, theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Du lịch Hắc Long Giang, tháng 12 tới, tỉnh Hắc Long Giang sẽ cho ra mắt tour du lịch mang tên “Lưu đày đến Ninh Cổ Tháp” . Địa điểm diễn ra tại khu danh lam thắng cảnh hồ Tĩnh Pha, huyện Ninh An. Giới chức địa phương kỳ vọng rằng tour du lịch có phần mới mẻ và sáng tạo này sẽ thu hút thêm lượng lớn du khách.

Tờ The Beijing Times thông tin, vào thời nhà Thanh (1644-1911) đã có hơn 1,5 triệu người phạm các tội nghiêm trọng bị lưu đày đến thị trấn Ninh Cổ Tháp. Đây là địa điểm lưu đày nổi tiếng nhất ở Trung Quốc . Thời hiện đại, địa điểm này liên tục xuất hiện trong rất nhiều bộ phim ăn khách, như Empresses in the Palace - Hậu cung Chân Hoàn truyện, mô tả cảnh gia đình một phi tần bị lưu đày bi thảm đến Ninh Cổ Tháp.

Ảnh minh họa về tour du lịch khổ sai tại Ninh Cổ Tháp. Ảnh: Douyin.

Theo thông tin đăng tải của Sở Văn hóa và Du lịch Hắc Long Giang, du khách tham gia tour du lịch khổ sai có thể đi bộ trên con đường lưu đày trong bộ đồng phục tù màu hồng hoặc xanh, tay bị cùm lại. Các nhân viên trong trang phục cai ngục cổ xưa cũng xuất hiện, giúp cho phần "nhập vai" của du khách thêm sống động.

Ngoài ra, nếu du khách có nhu cầu còn có thể nhảy bungee - trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới (một người nhảy từ độ cao lớn trong khi được kết nối với một sợi dây đàn hồi) - để cảm nhận được sự tuyệt vọng của người bị lưu đày. Bởi thời xưa, không ít tù nhân vì quá tuyệt vọng mà tự sát bằng cách nhảy khỏi vách đá.

Mô hình thu nhỏ trang phục và đồ trói của tù nhân và lính canh. Ảnh: Sở Văn hóa và Du lịch Hắc Long Giang.

Hiện chiều dài hành trình và giá vé của tour du lịch khổ sai vẫn chưa được tỉnh Hắc Long Giang công bố. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Tiền Phong thì giá vé vào cửa tại danh thắng hồ Tĩnh Pha hiện là 49 Nhân dân tệ, đương đương hơn 172.000 đồng/vé.

Ghi nhận của PV Tiền Phong trên mạng xã hội Weibo và Wechat, nhiều người trẻ tỏ ra vô cùng hào hứng với trải nghiệm được làm tù nhân ở Ninh Cổ Tháp.

“Tôi đang chờ tháng 12 đến nhanh để có thể rủ bạn bè và gia đình đến Ninh Cổ Tháp trải nghiệm cảm giác chân tay bị xiềng xích của tù nhân thời xưa. Nhưng bố tôi nói việc đó thật điên rồ, chẳng có ai thích làm nô lệ như tôi cả”, chị Trương Thế Phấn (ở Vô Tích, Giang Tô) nói.

Ninh Cổ Tháp từng là "địa ngục trần gian" của các tù nhân thời phong kiến Trung Quốc. Ảnh: Baidu.

China Daily cho biết, mặc dù tour du lịch khổ sai có phần độc đáo nhưng cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người coi đây là sự tái hiện vô cảm về một chương đau thương trong lịch sử Trung Quốc.

Những người chỉ trích cho rằng Ninh Cổ Tháp từng là “địa ngục trần gian”, nơi nhiều trí thức, người yêu nước và dân thường bị ngược đãi oan uổng. Ám ảnh hơn là hệ thống tư pháp Trung Quốc cổ đại sử dụng nhiều phương pháp trừng phạt hà khắc , trong đó một số phương pháp khét tiếng nhất là tùng xẻo và châm kim - một hình thức tra tấn chủ yếu áp dụng đối với các tù nhân nữ.

Trong một bình luận gần đây, tờ People's Daily bày tỏ sự ủng hộ đối với các dự án du lịch văn hóa sáng tạo thu hút du khách, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các giá trị văn hóa cốt lõi và xử lý các chủ đề lịch sử một cách tế nhị.